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إن ما نستقبله من فنون وآداب غلب عليها العنف والإقصاء والتنمر، يحتاج إلى نشاط نقدي غلبت عليه ندرة التخصص وقلة إفساح المجال للنقاد العظماء في بلادنا؛ فالنقد ليس كما يفهمه البعض بأنه تسليط الأقلام بالقدح والاستهجان، بل هو تحليل وتسرب إلى عمق المنتج الفني وما يحويه من جماليات أو مثالب، مما يربي الذائقة ويرتقي بالحس والمشاعر..

قد يظن القارئ أن النقد ومداراته أمر يخص النقاد وشؤونهم فيما يرد من إبداعات!؛ وهذا أمر خطير للغاية، إذ إن النقد هو تلك المصفاة التي تتصدى لكل شبهة من تشوهات اجتماعية نراها اليوم، لأنها بطبيعة الحال تشوه السلوك على حين غرة أو دراية أو عمد مسبق.

فإذا ما تأملنا نهضة الفنون، فسنجد أن النقد هو حارس الوجدان الجمعي ولذا يتبعه طواعية سلوك المجتمعات، فالعرب هم من أسس لعلم الأخلاق حرصاً منهم على التآنس والترابط والرقي.

ولقد أخذ النقد بدايته في الشعر عند العرب، فالرواة أنفسهم كانوا يعبِّرون عن استيائهم واستحسانهم بلغة شعرية تماثل ما قبلها في البيت والقافية وحسن التنظيم.

هذه القريحة الفطرية سبقت تاريخ النقد لديهم كما نراه في النقد التذوقي لدي اليونان لنقدهم للمسرح بالتصفيق أو الضرب بالأرجل أو الخروج من المسرح إذا لم ينل العرض المسرحي استحسانهم، قبل أن يبتدع أرستوفان نقده اللاذع. فقد عرف العرب مفهوم مصطلح لفظ "الآداب" في العصر الجاهلي، فهي تعني " المأدبة" أي الجمع للطعام فيقول طرفة ابن العبد:

نحن في المشتاة ندعو الجَفْلى لا تَرَى الآداب فينا يَنْتقر

ومن هنا جاء مصطلح الأدب مأخوذاً من مفهوم الغذاء في جماعة، ولكن بمعناه الفكري في شكل جماعي، فالمأدبة هي جمع من الناس على مائدة الغذاء وهذا هو المعنى الاشتقاقي للفظ الأدب عند العرب، كما أن النقاد القدامى قد اتخذوا من الشعر والأدب وظيفة تعليمية، ولذلك كانت السِمة الأولى للشعر هي إما الفخر أو الهجاء.

"وعرف العرب في الجاهلية من معاني الأدب أنه الخلق المهذب، والطبع القويم والمعاملة الكريمة للناس وحثهم على المحامد ونهيهم عن المقابح".

وبهذا فقد اتخذ النقد الجاهلي عند العرب القيمة الأخلاقية والتعليمية مبدأ من مبادئ النقد لديهم حيث جعلوه أخلاقياً وتعليمياً، وبهذا سبق النقد الجاهلي الكلاسيكية الجديدة ومدرسة شارلمان والأكاديمية الفرنسية، في اتخاذ التعليمية والأخلاقية ركيزة لهذه المدرسة.

ولهذين الإطارين دورهما في تحقيق مبدأ الأنس الاجتماعي والمعرفي أيضاً، في تذوق الجمال ورقي المشاعر وتهذيبها، ففي البيت السابق نلمح مبدأ الأنس وعداء الآخر، كما يحمله المصطلح في مفهومه المعرفي، وذلك بالدعوة للناس جميعاً بدون انتخاب إلى مائدة واحدة وهي مائدة المعرفة.

وبالرغم من التفاوت الطبقي في مجتمع الجاهلية لما يتسم به من التصنيف الحاد بين السادة والأشراف والعبيد، إلا أن مصطلح الأدب جاء مصلحاً، ومنافياً لهذا التفاوت وهذا التصنيف القبلي، ليس في ظهر الأبيات كما قد يبدو لنا، وإنما في اشتقاق مصطلحه من معنى (مأدبة)، فمائدة المعرفة لا تعرف هذه التراتبية. ولذك كان المشروع الإصلاحي والدعوة للمعرفة والتعلم قد نبعت من البنية الثقافية العربية المنافية للتنافر والتنمر ونبذ الآخر، بل داعية للأنس والسلام النفسي بين الناس في معنى هذا المصطلح، فهو ليس مستوفداً من الغرب، كما يزعم البعض، فالعرب هم من جعل ملكة التعليم نابعة من الموهبة أكثر منها تلقينية، وهو اعتمادهم على الشعر في الوظيفة التعليمية النابعة من الحدس الذي يتسم به العربي شديد الفطرة. وقد عزز ذلك ابن خلدون في منهجه فالإصلاح هو عملية تركيبية بين مرسل بالموهبة والفطرة ومتلقٍ تغلب عليه نزعة الأنس في التلقي، وهي نزعة فطرية لدى العربي لنزوعه إلى المؤانسة، نظراً لطبيعة بيئته تلك الباعثة على الوحشة من صحراء قاحلة وغزوات وتحالفات وعراك مع الوحوش وغير ذلك. ولذلك جاء مفهوم المؤانسة جلياً ومهماً في مؤلَف ابن خلدون.

وقريحة الحدس لدى العربي هي ما جعلته يبرع في هذا المجال، وسوق عكاظ -ذلك الملتقى للحكم على الشعر- كان شاهداً على قوة الحدس وسلطان القريحة، فكان النابغة هو الحاكم بين الشعراء بحدس شديد وسلطان نقدي ينبع من ذات الملكة الشعرية وسبر أغوارها. بالرغم من أنه لم تكن لديهم مدارس نقدية بالمعنى التنظيري حتى ظهر ابن سلام.

فـ"النابغة فى سوق عكاظ ناقداً، في تفضيله زهيراً ناقداً. والرواة الذين ميزوا -تعميم النقد- خصائص جرير والفرزدق والأخطل كانوا نقاداً، ولكن الحاجة إلى ناقد ذي منهج وقدرته على الفحص من خلال معيار نقدي هو ما أثاره لأول مرة ابن سلام حين اصطدم بقضية الانتحال".

وقد اتخذ العرب فى نقدهم مصطلحات يرجع أثرها للبيئة البدوية فجعلوا من مفردات البيئة مفردات في فرز الشعر وتصنيفه مثل لفظ "الفحولة " الذي اختاره الأصمعى مستمداً من حيوان الصحراء وخاصة الجمل، وجاءت مصطلحات مثل "غراء" و"محجلة" و"مرجلة" والشعر "المسمط" ثم ظهر مصطلحان مستمدان من الفرس وهما "التسويم" و"التحجيل" ولا نغفل مصطلح عمود الشعر الذى نجده لأول مرة عند الآمدى وهو وثيق الصلة بالخباء أو الخيمة. ولكن المصطلحات تطورت حتى شملت نطاقاً واسعاً من الشعر.

إن ما نستقبله من فنون وآداب غلب عليها العنف والإقصاء والتنمر، تحتاج إلى نشاط نقدي غلبت عليه ندرة التخصص وقلة إفساح المجال للنقاد العظماء في بلادنا؛ فالنقد ليس كما يفهمه البعض بأنه تسليط الأقلام بالقدح والاستهجان، بل هو تحليل وتسرب إلى عمق المنتج الفني وما يحويه من جماليات أو مثالب، مما يربي الذائقة ويرتقي بالحس والمشاعر، وعليها يتربى سلوك المجتمعات وما أحوجنا لها اليوم!