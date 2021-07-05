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بات مهماً تنقية الثقافة العامة من مسارات الإغراق في شتى الميادين، لا سيما القانونية والسياسية، بعد تحول الإغراق إلى ممارسة عامة رائجة في الكواليس الرسمية، بل مشروع ممنهج يهدف لاقتلاع جذور الحقيقة وتشويهها وابتداع العثرات القانونية بتغطية حكومية.

تحولت ظاهرة سياسة الإغراق، وهي ليست حديثة المنشأ، جزءاً من أدوات منظومة الدولة العميقة انتصاراً للفساد، فثمة ممارسات متعمدة تستهدف ترسيخ الانحراف والتآمر مضموناً وهدفاً ضد الإصلاح والعدالة.

هناك جمهور ينتصر لرفع سقف الإغراق ورقياً وحديثاً، لأن الطرف المتضرر هو الأضعف تنظيماً ووعياً، إذا ما جازت المقارنة بين أطراف الإغراق والنفوذ ومصادرهم مع الحلقة الصغرى ضمن الوعي الجماهيري العام في شتى قطاعات العمل.

تتوارى خلف مشاريع الإغراق، نماذج من القوى الخفية والعميقة ذات النفوذ السياسي والاقتصادي، التي توغلت في قوالب لغوية وروايات ناكرة للحقيقة وأشكال زائفة، وادعاءات كاذبة وافتراءات مفضوحة السر والغاية.

تتدفق سياسة الإغراق بأشكال مختلفة وأساليب شتى، منها ما يأتي على شكل جرعات نفاق إعلامية في مناسبات سياسية شتى، ومنها ما يأتي على هيئة صور من نسيج خيال عليل، وهذا بمجمله خداع سافر.

يستفيد من منهج الإغراق كل من يسعى إلى قلب الحقائق، خصوصاً المتعلقة بفساد الذمم والقرار، لأن هؤلاء لديهم أجندات ومخططات مسبقة ليست حديثة الولادة، بل هي نتيجة تراكم خبرات خبيثة في التخطيط والتدبير المتعمد، وبمعرفة فائقة بالثغرات القانونية، التي تشكل طوق النجاة في الاعتماد عليها حين تفتح الأبواب القضائية وأضواؤها على ملفات الفساد.

أكوام من الورق والمستندات وشتى البيانات تشكل قاعدة سياسة الإغراق، بغاية تشتيت الانتباه والتركيز وإضاعة الوقت وصولاً إلى الهدف الأكبر في خلق حالة من التملل في القراءة والتقصي والفرز بين المطلوب موضوعاً وغير المطلوب، وهي عملية شاقة وعسيرة تتطلب جهداً مضاعفاً في التدقيق والمراجعة، حفاظاً على تفادي الإرباك لإجراءات وعمليات التقصي، وعدم الانحراف عن مسار العمل والمهمة الأساسية.

إنه بلا شك الهدف والغاية من تبني المفسدين لسياسة الإغراق وجعلها ثقافة شائعة في الهروب من الشبهات والإدانة الحتمية عبر التضليل المتعمد وبرواز الحقيقة المبتورة عبر تقديم آلاف من المستندات والأوراق الفاقدة للقيمة والمبنى.

تأتي عمليات الإنقاذ للفاسدين والمفسدين، بل تتبلور في النكران من خلال تبني أساليب وفنون الإغراق في المعلومات المغلوطة والبيانات غير السليمة قانوناً، مع جنوح متعمد في دعم الإغراق بكثافة.

إن شيوع سياسة الإغراق هو إحدى أدوات المتنفذين، في التحايل في الردود وبعثرتها عبر السرد الإنشائي لموضوع فني دقيق، بحاجة لبيانات واضحة وليس لكلام مُرسل لا صلة له بصلب موضوعات قيد التحقيق والتقصي.

يدرك تماماً سياسية الإغراق وأساليبها الملتوية والملونة، كل من يعمل ويسعى إلى كشف المستور بين طيات أوراق وملفات المخالفات الرسمية.

خالد أحمد الطراح