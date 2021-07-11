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أرى أن التقييمات والمراجعات بمعنى reveiews من أكثر الابتكارات عبقرية وفائدة للبشرية، ففى الدول والمجتمعات التى تعتمد قطاعات عديدة فيها على التقييم وكتابة المراجعات الخاصة بخدمات مثل الإقامة فى فندق، أو تناول وجبة فى مطعم، أو ركوب باص أو سيارة أجرة، أو خدمة فى مستشفى إلخ ترتقى الخدمات، وتصحح نفسها أولًا بأول، وتجد نفسها مجبرة على التجديد المستمر والجودة المستدامة، ولاسيما فى عصر الإنترنت وتقنية المعلومات الرقمية. ومع انتقال جانب ضخم من حياتنا إلى الشبكة العنكبوتية، وهو الجانب الآخذ فى التضخم والتوغل على مدار عام ونصف العام من عمر الوباء، فإن عادات الإنترنت وتقاليد السوشيال ميديا باتت معروفة للغالبية. كيف تختار بين عشرة فنادق فى مدينة ما جميعها كلفته متشابهة؟ ستلجأ حتمًا إلى مراجعات وتقييمات مَن سبقوك. وكلما كانت التقييمات على منصة مستقلة، أى لا تتحكم فيها إدارة الفندق، كلما اكتسبت التقييمات مصداقية.

ستختار حتمًا الفندق الحاصل على أكبر كم من المراجعات الإيجابية. نفس الوسيلة بتنا نستخدمها لاختيار مطعم نتناول فيه وجبة، أو حتى نطلب منه وجبة «دليفرى». سنقرأ ما كتبه عملاء سابقون عن الأكل الذى أكلوه والخدمة التى حظوا بها، أو على الأقل ننظر إلى التقييم الرقمى الذى وضعوه. صحيح تظل هناك احتمالات ولو ضعيفة أن أحدهم كتب مراجعة سلبية أو أعطى المكان درجة تقييمية منخفضة لأسباب شخصية، أو لتعرضه لمشكلة طارئة نادرًا ما تحدث، أو حتى لمجرد أنه شخص سخيف يفتقد حس الضمير، لكن العادات والتقاليد فى عصر تقنية المعلومات الرقمية اعتمدت التقييمات والمراجعات وسيلة عظيمة من وسائل الترويج والتسويق والجذب أو العكس. كما عضدت الشبكة العنكبوتية من قدرة المواطن العادى على تقييم الخدمة التى يتلقاها، وبذلك يكون له صوت فعلى وأثر حقيقى فى تفاصيل حياته وحياة مَن حوله. وأحيانًا يكون لمقدم الخدمة كذلك الحق فى تقييم الشخص الذى قدم له الخدمة، مثل تطبيق «أوبر» مثلًا حيث يقيم كل من الراكب والسائق بعضهما البعض. والحقيقة أن منظومة التقييمات والمراجعات كنز ثمين لمَن يحب أن يستفيد منه لتطوير العمل، ولاسيما فى ظل التنافسية الشديدة فى قطاعات عديدة أبرزها الخدمات. إدارة الفندق- الذى يتم تقييمه بأن مستوى النظافة فيه سيئ، أو موظف الاستقبال عَبوس، أو الصور الموجودة على الموقع لا علاقة لها بالحقيقة، ولا تبدأ فورًا فى التحقق من الملحوظات وإصلاحها بسرعة ومتابعة ومراقبة الأداء والتقييمات المستقبلية- هى إدارة فاشلة بجدارة. وفى بعض الدول التى تطبق نظام التقييمات والمراجعات على خدماتها الحكومية، فإن النظر إلى رأى جمهور المتعاملين وتقييمهم أمر بالغ الأهمية لتحسين الأداء. أما التجاهل أو السخرية من رأى الجمهور فهو عنجهية وتطبيق شعار «على المتضرر ضرب رأسه فى أقرب حائط»، وهذه أقرب الطرق إلى تعميق الفجوة بين الحكومة والمحكومين