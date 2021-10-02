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يحمل إكسبو دبي الذي يفتتح أمام الجمهور، اليوم الجمعة، أكثر من معنى ورسالة في توقيته وفي مكان انعقاده، فمن حيث التوقيت، فإنه يأتي في ظرفين محلي ودولي يخرج فيهما العالم منتصراً، وإلى حدود بعيدة، من جائحة «كورونا» التي شلّت الكثير من أوجه الحياة الاقتصادية في العالم، ولكن العلم بصفة عامة، والطب بصفة خاصة، أظهر قدرة الإنسان على الحدّ من مخاطر هذا الوباء إلى أبعد الحدود، حتى وإن كان العالم يحتاج إلى بعض الوقت لقهره بصورة نهائية، ولكن هذا العالم يعيش اليوم مرحلة التعافي بقوّة من الوباء ومخاطره، وها هي مياه الحياة تتدفق في شرايين الاقتصاد من جديد.

من حيث المكان، فإن تنظيم هذا المعرض الدولي الأهم في دبي، شاهد آخر على قصة نجاحها في المجالات المختلفة، وما الإنجازات التي حققتها دبي، ودولة الإمارات عامة، في مجال مكافحة الوباء، من خلال حملة التطعيم المبكرة واتساع نطاقها، إلا وجهاً من وجوه قصة النجاح هذه التي يشكل افتتاح وإقامة «إكسبو دبي» عنواناً رئيسياً لها، كونه حدثاً دولياً بامتياز تتبارى الدول في نيل شرف تنظيمه على أراضيها، فكان للإمارات شرف استضافته، كأول دولة تحقق هذا النجاح في المنطقة العربية عامة.

خلال الأشهر القادمة ستكون دبي وجهة اقتصادية وسياحية وثقافية للملايين من مختلف بلدان العالم الذين يعني لهم هذا الحدث الشيء الكثير، بالنظر إلى تنوع الأنشطة التي يشملها، وبما يعكسه هذا المعرض من تعدد في الثقافات وأوجه التراث والعمران الخاصة بكل بلد من البلدان المشاركة فيه، فنكون إزاء بانوراما عالمية، تعكس ما في دنيانا اليوم من ثراء ثقافي وفني، نحن في أمسّ الحاجة لإبرازه كعنوان لقيم العيش المشترك ونبذ خطابات الكراهية والنزاعات، من أجل عالم يسوده السلم العادل والتعاون.

حدث دولي بهذه الأهمية موجه نحو المستقبل، لا نحو الحاضر وحده، فعشرات الفعاليات التي سيشهدها «إكسبو دبي» على مدار أيامه، ستكون منصّات حوار ونقاش حول القضايا الكبرى التي تواجه عالم اليوم، في مختلف المجالات، فالاقتصاد وإن كان عصب التطور في كافة المجتمعات، عبر التاريخ، فإن لهذا الاقتصاد أبعاداً اجتماعية وثقافية وبيئية وسواها، هي نفسها الأبعاد التي ينشغل بها عالم اليوم وهو يتوجه إلى المستقبل، خاصة بعد الدروس الثمينة، بما فيها المؤلمة منها، التي علمتنا إياها جائحة «كورونا» بما فرضته من تحدّيات.

نهنئ دبي ودولة الإمارات بنجاح تنظيم «إكسبو»، ونثق أنه بالتحضير الكبير له خلال سنوات، وجودة التنظيم الذي سهرت عليه فرق، سينجح في إيصال رسالته وتحقيق الغايات المرجوّة منه.