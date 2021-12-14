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إن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر تاريخية في مضمونها وأبعادها الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية، التي تهدف الى استقرار وازدهار المنطقة، فالوضع الحالي لمجلس التعاون لا يرقى إلى توقعات المستقبل بانتعاش التجارة بينها، فمن أهم أهداف التكامل الاقتصادي اعتماد اقتصادها غير النفطي على ما لا يقل عن 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، لتفادي مخاطر العوامل الخارجية التي تهدد أمنها واستقرارها واقتصادها حاضراً ومستقبلاً. فإن السعودية وقيادتها تدرك عمق هذه المخاطر وأبعادها الخطيرة، وإن اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخليجية الموحدة والمسبقة من الآن وصاعداً سيحميها من هذه المخاطر، وهذه هي رسالة الأمير محمد لجميع دول الخليج بأن المستقبل يتطلب إعادة ترتيب الأوليات ووضع استراتيجيات جديدة تتسق مع ما بعد عصر الجائحة وما يحدث من متغيرات جديدة لتحويلها لصالح دول المجلس.

إن المملكة تسعى إلى إنعاش الاقتصاد الخليجي ليصبح اتحاداً مؤثراً على اقتصاد المنطقة والعالم في فترة زمنية مملوءة بالتحديات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط، وكذلك تحديات أمنية في مواجهة تهديدات الميليشيات الإيرانية في اليمن ودول عربية أخرى، فهناك دروس كثيرة تعلمتها دول الخليج من هذه الأخطار، ومن الواجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الوحدة الخليجية نحو وحدة اقتصادية في بيئة آمنة تحقق الأهداف الطموحة وتحسن معيشة مواطنيها، من خلال الترابط الوثيق والتكامل وتعزيز التبادل التجاري والوقوف في وجه من يريد زعزعة أمن الخليج من أجل مطامعه ومصالحه.

فعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري ما زال الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي عند 1.61 تريليون دولار حالياً، وتستحوذ المملكة على 50 % منه، وبحلول 2030 سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي السعودي وعلى دول المجلس أن تضاعف ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها. أما على مستوى التبادل التجاري فلم تتجاوز قيمة التجارة البينية للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 31.2 مليار دولار في الـ 9 أشهر الأولى من 2021، مقابل 87.1 23.24 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا يعتبر تدفقاً ضعيفاً للتجارة البينية لا يدعم نمو التجارة فيما بينها.

لقد استطاعت قمة العلا تمتين العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتكاملها على جميع الصعد، حيث تتطلع الشعوب الخليجية إلى تعميق الترابط والتنسيق والتعاون نحو آفاق اقتصادية واجتماعية طموحة وطويلة الأجل، وأن تقف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة التهديدات الخارجية التي أصبحت أكبر خطورة مما سبق، وذلك بقيام المجلس بدوره وبفعالية أكبر مما كان عليه وبقوة قادرة على توفير الأمن والحماية لأعضائه. فإننا نتطلع إلى إنجازات تاريخية في قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً نحو مصير مشترك ومستقبل واعد.