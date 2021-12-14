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يقول خبير الاقتصاد العالمي "محمد يونس" -الحاصل على "جائزة نوبل" في الخدمات الاقتصادية وتمويل المشروعات- إن البشر بطبعهم أصحاب أعمال، فمنذ خلقهم الله على وجه الأرض وهم يسعون في طلب الرزق، والبحث عن الطعام والكساء، مما يجعلهم بشكل أو بآخر "موظفين لدى أنفسهم"، لذلك نحن كلنا مبادرون وأصحاب مشروعات!

التطور الحضاري أعاق هذا، بل وغيَّر مساره، جاعلاً من البشر "عُمالاً لدى الآخرين"، ونسوا أنهم كانوا في السابق أصحاب عمل. لم يكن "يونس" يعني بكون البشر أصحاب أعمال أنهم جُبلوا على تأسيس الشركات، إذ لا يستطيع الجميع الاضطلاع بمثل هذه المهمة حرفياً، فهي لا تخلو من الصعوبات والتحديات، كما أن الطريق إلى النجاح ليس مفروشاً بالورود، بل يكون في الغالب مملوءاً بالعثرات، والصدمات، حتى الإحباطات!

وفي واقع الأمر، قليلون من يتخطّون كل تلك الأمور ويصلون إلى القمة بشق الأنفس. مع ذلك، جميع البشر أصحاب أعمال بصورة أو بأخرى؛ فالابتكار راسخ في جيناتهم، ويسري في عروقهم، وهذه القدرة على الابتكار هي أصل وجوهر تأسيس أي مشروع خاص. يقول "يونس" أيضاً: "كان الإنسان البدائي مسؤولاً عن توفير الطعام لنفسه، ومن ثم اضطر إلى وضع قواعد تحكم طريقة حصوله على ذلك الطعام، وهي تشبه كثيراً القواعد التي يضعها أصحاب المشروعات: بدءاً من دراسة الجدوى، ومروراً بأهم متطلبات المشروع من تمويل وغيره، ووصولاً إلى مقومات نجاح المشروع وجني الأرباح، بيد أن مرور القرون أنسانا كل هذا، فصرنا عمالاً بعد أن كنا أصحاب أعمال".

يركز ريد هوفمان وبن كازنوكا في كتابهما "أنت أيضاً صاحب عمل" أن مفهوم العمل في العصر الحديث اعتاد البشر الارتحال فيه من مكان إلى آخر، مخاطرين بحياتهم واستقرارهم، وتاركين أوطانهم، إيماناً منهم بأن العمل الشاق سيجعلهم يصنعون الثروات، ويكتسبون مزيداً من العلم، ويتمتعون بمستوى معيشي أكثر رفاهية من الأجيال التي سبقتهم. كانوا يعلمون بالطبع أن الطريق ليس سهلاً ومُعبَّداً، ومع ذلك استولى عليهم الشعور بأن من يتمتع بالكفاءة، ويبلي في عمله بلاءً حسناً، ويكون الحظ حليفه، سيصل حتماً إلى مبتغاه. وكان هذا صحيحاً إلى حد بعيد. أما في عصرنا الحديث، وقد قلت فرص الحصول على عمل، وقل معها الدافع نحو النجاح والميل إلى الابتكار، نجد أن هناك بطالة للشباب، وكذلك نجد أناساً كُثراً جاوزوا الستين والسبعين من عمرهم يحتكرون الوظائف الرفيعة ذات العائد المتميز. وفي أفضل الأحوال، نجد متوسطي العمر يقبعون في وظائفهم دون ترقيات أو زيادات في الراتب!

وفي نفس المنعطف، عندما تأسس متجر "زابوس دوت كوم"، وهو أحد المتاجر الإلكترونية لبيع الأحذية، في عام 1999 على مبدأ "خدمة عملاء غاية في التميز"؛ فبينما كانت متاجر الأحذية الأخرى توفر لعملائها فرصة 30 يوماً لإرجاع المنتج، وضع "زابوس" سياسة الإرجاع المفتوح طوال أيام السنة لأي منتج لا يروق للعملاء!، وبينما كان التجار يُكبِّدون العملاء تكلفة مصاريف الشحن في كل مرة يعيدون فيها أي منتج طلبوه عبر الإنترنت، قدم "زابوس" خدمة الشحن المجاني في حالة المرتجعات. وحين قلدته بعض المتاجر الإلكترونية العملاقة مثل "قاب" في سياسة الشحن والإرجاع المجانيين، فإنها تعمدت ترحيل رقم تليفون خدمة العملاء المكتوب بخط متناهي الصغر إلى آخر صفحتها الإلكترونية، في حين وضع متجر "زابوس" رقم خدمة العملاء بخط كبير وبكل فخر في كل صفحة من صفحات موقعه الإلكتروني. يُضاف إلى ما سبق أن العاملين بمقر الشركة الرئيسي كانوا يردون على جميع مكالمات العملاء، دون أن يستخدموا الرسائل المسجلة أو الردود الجاهزة مسبقاً أو يحددوا مواعيد معينة لتلقي المكالمات، رغم أن المؤسسات الأخرى كانت خدمتها للعملاء قاصرة على بلوغ الحد الأقصى للمكالمات أو تحويل المكالمات إلى مراكز الاتصال المتعاقدة معها خارجياً. ومن هنا، صار متجر "زابوس" مميزاً عن منافسيه من خلال بناء ثقافة الاهتمام بالعميل بكل طريقة ممكنة، الأمر الذي جعله موضع ثقة ملايين العملاء، وشجع شركة "أمازون" العملاقة على شرائه بمليار دولار!

إن أردت أن ترسم لنفسك مساراً يميزك عن سائر منافسيك، فاعلم أن أول خطوة هي أن تستطيع إكمال العبارة التالية: "ستعيِّنني مؤسسة (كذا)، مفضلةً إياي عن سائر المتقدمين للوظيفة أو الحاليين فيها، لأنني..."!

ليبقى، هل أنت أفضل الآخرين، أم أسرعهم، ما الذي يميزك عن الباقين؟ ماذا ستقدم لهذه الوزارة أو الهيئة أو مؤسسة من خدمات؟ وما القيمة التي سيضيفها وجودك إليها؟ الإجابة الحقيقية هي من تجعل ذكاءك يعمل بأجر!