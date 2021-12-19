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جاءت قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض لتدعم المقولة التي تعلن عنها كل يوم المبادرات الإماراتية والسعودية في بناء السلام الوطني والعربي على التنمية والتعاون. فهناك المشروعات الضخمة التي يجري التخطيط لها وتنفيذها في شتى مجالات الحياة الحاضرة والمستقبلية، وبأحجامٍ ومنافذ وتعدد لم يسبق له مثيل. وهناك الاتجاه للتساند والتعاون في شتى المجالات أيضاً باتجاه التكامل.

وفي هذين الاتجاهين بالذات يبرز التركيز على نشاطات ومواهب واندفاعات قطاعات الشباب من النساء والرجال، وهي قطاعات صارت أجيالاً زاخرةً تلقّت تعليماً عالياً خلال العقدين الماضيين. وأقبلت (وقد أتاحت لها السلطات) على المشاركة بقوةٍ في صناعة الحاضر والمستقبل.

إنّ هذا كلَّه يفسِّر حالة الرضا العالية التي يلاحظها الزائر والمراقب في سائر دول الخليج، لكن بخاصةٍ في كلٍ من الإمارات والسعودية. فالجميع معنيون ومشغولون، وهناك حراكٌ اجتماعيٌ وثقافيٌّ لم يسبق له مثيلٌ من قبل. ولذلك بدت دول الخليج، رغم الإجراءات الاحترازية، الأقل تأثراً بجائحة كورونا التي أكملت موجاتها العاتية فترة العامين.

لقد اقتضت واحات وعوامل الرخاء والتقدم الاندفاعَ نحو استعادة تكوين التكتل المتضامن في مجلس التعاون الخليجي. فجرى إنجاز اتفاق العُلا أو ميثاقه، وجاءت قمة المجلس في الأيام القليلة الماضية لتمثّل ليس العودة لحالات ومواقع اللقاء وحسْب، بل والاندفاع إلى آفاقٍ جديدة ما سبق الحديث عنها من قبل رغم النصّ عليها في نظام المجلس منذ قيامه في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

ليس للمرة الأولى، لكنها هذه المرة تبدو متجهةً إلى النجاح. وما أقصده أنّ إعلان مجلس التعاون في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي كان يتضمن أُطروحاتٍ كبرى باتجاه ما هو أكبر من التكامل. بيد أنّ المحاولات المتعددة لإحقاق ما تم النص عليه لم تنجح من قبل، إنما حصل التكامل البشري والاجتماعي والاقتصادي على الأرض بين شعوب مجلس التعاون إلى حدٍ بعيد. وها هي دول المجلس وقد شهدت قياداتها الأحداث الهائلة خلال عقودٍ ثلاثةٍ، تريد وسط الظروف المتغيرة أن تنهض على أساس ما خطّط له الآباء والأجداد من تضامنٍ وتعاوُنٍ وأخوّة.

وقد بدا من خلال زيارة وزير الخارجية المصري للمملكة، خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاوُن، أنّ هناك اتجاهاً قوياً لإحياء العمل العربي المشترك من جهة، ولمدّ خطوط الكلمة السحرية: التكامل إلى ما وراء المتحد الخليجي وما حوله. وليس في مجالات التعاوُن التنموي وحسْب، بل وفي مجالات السياسات العامة والخارجية أيضاً.

ولأنّ الاختراقات التي حصلت على الأمن العربي الخليجي وغيره، خلال العقد الماضي وما قبله، استندت إلى أمرين: الاستضعاف والاضطراب في السياسات الأميركية، فإنّ تغيراً كبيراً يجري في هذين المجالين بالذات: بناء قوة دفاع بارزة وحديثة ومنفتحة على استراتيجيات مختلفة، والسعي للوضوحٍ والشفافية في المجالين السياسي والعسكري في العلاقات مع الولايات المتحدة. فالتنمية الكبرى محتاجة إلى استقرار وأفق، وما لا يصنعه التعاون والحوار في العلاقات الإقليمية والدولية، ينبغي أن يؤدي إليه اعتبار القوة القادرة على حفظ المصالح والدفاع عنها.