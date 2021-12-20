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تزيّنت البحرين منذ بداية شهر ديسمبر بمظاهر وألوان الفرح احتفالاً بالمناسبات الوطنية، العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس، وتزيّنت معها قلوب أهل البحرين وشعوب دول الجوار المُحبّة للبحرين أيضاً بالسعادة لهذه المناسبة الوطنية الغالية، وقد حظيت احتفالات هذا العام بخصوصية مكمنها أنها وافقت انقضاء خمسين عاماً على استقلال مملكة البحرين وانضمامها إلى الأمم المتحدة كشخص دولي مستقل ذي سيادة، بدأت من بعدها نهضة الدولة البحرينية الحديثة وتجلّت في قمة جمالها وأناقتها مع انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي انتهج نهجاً ديمقراطياً مؤسسا على صون وكفالة وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والإيمان بقيمة وأهمية الثروة البشرية الوطنية، لذا اتخذت الجهود التي بذلتها الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية حيّزاً كبيراً في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك في اليوم الوطني، وهم نموذج من ضمن نماذج العطاء في مملكة البحرين الزاخرة بكوادر مخلصة ومعطاءة ستنال نصيبها من التكريم مستقبلاً كما وعد جلالته في خطابه السامي، ونبارك لكل من حاز التكريم في هذه المناسبة الوطنية الغالية.
وإن اشتغال مملكة البحرين على تعزيز حقوق الانسان ولا سيما في الجانب المتعلق بإعمال السياسة العقابية الحديثة والتي تُغلّب الجانب الإنساني في تطبيق العقاب بحيث لا يترتب عليه إقصاء المحكوم عليه بل إعادة تأهيله وإصلاحه وبالتالي إعادة إدماجه في المجتمع كفرد صالح مُنتج مع حفظ حقوق المجني عليه، واتجاه هذه السياسة نحو التوجه الاجتماعي حفاظاً على المجتمع بجميع مكوناته وتوفير الحماية لأفراد الأسرة في مختلف أعمارهم باعتبارها نواة هذا المجتمع الأساسية.
وإن تحقيق السبق في الأفكار الرائدة لحماية حقوق الانسان دائما كان من نصيب مملكة البحرين، لذا يهمني أثناء حديثي عن أفراح الوطن ومكتسباته الإنسانية أن أشيد بمبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية، والتي تمثلت في إطلاق مبادرة الرعاية الاجتماعية التي حملت مسمى «رعاية» وتهدف إلى توفير الحماية والرعاية للمرأة والطفل والأسرة.
وإن هذه المبادرة التي أطلقتها النيابة العامة كجهة ذات اختصاص قضائي قد جاءت -في رأيي- استكمالاً لمشروع تحديث المنظومة الجنائية والعقابية وما استحدثته من تشريعات كقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وقبله قانون الحماية من العنف الأسري، ولتجعل من رعاية المرأة والطفل أطراف الدعوى الجنائية موضوع اهتمام مشترك لسلطات الدولة الثلاث بشكل مغاير للمألوف، من خلال عمل السلطة القضائية على إزالة الأسباب التي تقود إلى الجريمة أو تجعل الطفل والمرأة عُرضة لممارسات تدعو إلى فرض الحماية أو استحقاق الرعاية، وإلى الحفاظ على كيان الأسرة وبقائها واستمرارها وحمايتها من التفكك.
وهو دور مجتمعي إنساني مستحدث للسلطة القضائية ومواكب لمقتضيات إعمال حقوق الانسان، وفي رأيي فإن هذه المبادرة تنطوي على إسهام مهم في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الأسرة ولا سيما الأفراد ذوي المراكز القانونية الضعيفة فيها وهما المرأة والطفل، وبالتأكيد فإنها ستسهم من جانب آخر في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته التي حظي بها في العهد الزاهر من أمن وسلام واستقرار وسكينة عبر الاسهام في خفض نسبة الجريمة وسيادة القانون وحماية الحقوق.. ولا سيما أن إطلاقها كفكرة ولدت من رحم مبدأ التكافل الاجتماعي الذي أكده ديننا الإسلامي الحنيف قد صدر مصحوباً بآلية لها صفة الاستدامة، إذ ستوفر رعاية آنية ورعاية مستقبلية لاحقة لما بعد الفصل في الدعوى وتنفيذ الحكم الصادر فيها كضمان لتحقق الحماية والرعاية للأطراف الذين يستحقونها، وهي مبادرة إنسانية متقدمة من السلطة القضائية في مملكة البحرين تستحق التقدير والشكر.
ولن يفوتني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس الوزراء الموقر، وإلى مقام سيدتي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وإلى جميع أفراد الشعب البحريني الكريم.
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