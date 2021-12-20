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تزيّنت‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬بمظاهر‭ ‬وألوان‭ ‬الفرح‭ ‬احتفالاً‭ ‬بالمناسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس،‭ ‬وتزيّنت‭ ‬معها‭ ‬قلوب‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬وشعوب‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬المُحبّة‭ ‬للبحرين‭ ‬أيضاً‭ ‬بالسعادة‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية،‭ ‬وقد‭ ‬حظيت‭ ‬احتفالات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بخصوصية‭ ‬مكمنها‭ ‬أنها‭ ‬وافقت‭ ‬انقضاء‭ ‬خمسين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كشخص‭ ‬دولي‭ ‬مستقل‭ ‬ذي‭ ‬سيادة،‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬نهضة‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬وتجلّت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جمالها‭ ‬وأناقتها‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬انتهج‭ ‬نهجاً‭ ‬ديمقراطياً‭ ‬مؤسسا‭ ‬على‭ ‬صون‭ ‬وكفالة‭ ‬وتعزيز‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والإيمان‭ ‬بقيمة‭ ‬وأهمية‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‭ ‬الوطنية،‭ ‬لذا‭ ‬اتخذت‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬حيّزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬وهم‭ ‬نموذج‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نماذج‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الزاخرة‭ ‬بكوادر‭ ‬مخلصة‭ ‬ومعطاءة‭ ‬ستنال‭ ‬نصيبها‭ ‬من‭ ‬التكريم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬السامي،‭ ‬ونبارك‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬حاز‭ ‬التكريم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية‭.‬

وإن‭ ‬اشتغال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المتعلق‭ ‬بإعمال‭ ‬السياسة‭ ‬العقابية‭ ‬الحديثة‭ ‬والتي‭ ‬تُغلّب‭ ‬الجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقاب‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬إقصاء‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بل‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيله‭ ‬وإصلاحه‭ ‬وبالتالي‭ ‬إعادة‭ ‬إدماجه‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬كفرد‭ ‬صالح‭ ‬مُنتج‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬واتجاه‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬نحو‭ ‬التوجه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬بجميع‭ ‬مكوناته‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬لأفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أعمارهم‭ ‬باعتبارها‭ ‬نواة‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬الأساسية‭. ‬

وإن‭ ‬تحقيق‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬الأفكار‭ ‬الرائدة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬دائما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لذا‭ ‬يهمني‭ ‬أثناء‭ ‬حديثي‭ ‬عن‭ ‬أفراح‭ ‬الوطن‭ ‬ومكتسباته‭ ‬الإنسانية‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬بمبادرة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والتي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬رعاية‮»‬‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬للمرأة‭ ‬والطفل‭ ‬والأسرة‭. ‬

وإن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬كجهة‭ ‬ذات‭ ‬اختصاص‭ ‬قضائي‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ -‬في‭ ‬رأيي‭- ‬استكمالاً‭ ‬لمشروع‭ ‬تحديث‭ ‬المنظومة‭ ‬الجنائية‭ ‬والعقابية‭ ‬وما‭ ‬استحدثته‭ ‬من‭ ‬تشريعات‭ ‬كقانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وقبله‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬ولتجعل‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬أطراف‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬موضوع‭ ‬اهتمام‭ ‬مشترك‭ ‬لسلطات‭ ‬الدولة‭ ‬الثلاث‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير‭ ‬للمألوف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬تجعل‭ ‬الطفل‭ ‬والمرأة‭ ‬عُرضة‭ ‬لممارسات‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬الحماية‭ ‬أو‭ ‬استحقاق‭ ‬الرعاية،‭ ‬وإلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬كيان‭ ‬الأسرة‭ ‬وبقائها‭ ‬واستمرارها‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬التفكك‭.‬

‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬مجتمعي‭ ‬إنساني‭ ‬مستحدث‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬ومواكب‭ ‬لمقتضيات‭ ‬إعمال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬وفي‭ ‬رأيي‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬إسهام‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬واحترام‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأسرة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬المراكز‭ ‬القانونية‭ ‬الضعيفة‭ ‬فيها‭ ‬وهما‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬فإنها‭ ‬ستسهم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسباته‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬وسلام‭ ‬واستقرار‭ ‬وسكينة‭ ‬عبر‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬نسبة‭ ‬الجريمة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬الحقوق‭.. ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬إطلاقها‭ ‬كفكرة‭ ‬ولدت‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬مبدأ‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬أكده‭ ‬ديننا‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬مصحوباً‭ ‬بآلية‭ ‬لها‭ ‬صفة‭ ‬الاستدامة،‭ ‬إذ‭ ‬ستوفر‭ ‬رعاية‭ ‬آنية‭ ‬ورعاية‭ ‬مستقبلية‭ ‬لاحقة‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬فيها‭ ‬كضمان‭ ‬لتحقق‭ ‬الحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬للأطراف‭ ‬الذين‭ ‬يستحقونها،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬إنسانية‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستحق‭ ‬التقدير‭ ‬والشكر‭. ‬

ولن‭ ‬يفوتني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإلى‭ ‬مقام‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر،‭ ‬وإلى‭ ‬مقام‭ ‬سيدتي‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الكريم‭.‬