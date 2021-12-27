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تظاهر مئات الآلاف من أبناء الشعب السودانى فى مظاهرات حاشدة، أمس الأول السبت، طافت العديد من المدن السودانية، خاصة الخرطوم وأم درمان، سقط فيها 178 مصابًا، وقُطعت فيها الجسور التى تربط ضواحى الخرطوم بوسط المدينة، كما قُطع الإنترنت حتى مساء يوم التظاهرة.

والمؤكد أن هذا الإصرار وهذه الصلابة التى تمتع بها الشعب السودانى فى دفاعه عن دولته المدنية أمر محل إشادة وتقدير رغم الصعوبات الاقتصادية والأمنية التى تعانى منها البلاد، كما أنه يمثل رسالة واضحة بأن المسار السياسى متعدد الأطراف وليس حكرًا على طرف واحد، فكما لا يمكن تجاهل تأثير قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزى) ومعه تجمع المهنيين وغيرهما فى الحشد والتعبئة لهذه المظاهرات، فإنه لا يمكن تجاهل وجود قوى أخرى تقليدية ومعها تيار من «الحرية والتغيير» نفسها (مجموعة الميثاق الوطنى) تؤيد «البرهان» وتمثل حاضنة داعمة لدور الجيش.

والحقيقة أن الاحتجاجات السودانية شهدت مسارين، أحدهما كُلِّل بالنجاح، والثانى محفوف بالمخاطر، فالأول خرجت فيه الجماهير رفضًا لقرارات «البرهان» بعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، والهيمنة على العملية الانتقالية والمسار السياسى، ولأنه كان إجراء غير شرعى وغير توافقى ويعطى بالقوة الغلبة للمكون العسكرى على حساب المكون المدنى، فشل نتيجة الضغط الشعبى والمظاهرات الاحتجاجية، التى كانت محددة الهدف بتراجع «البرهان» عن قراراته. والثانى نراه الآن رغم عودة «حمدوك»، ويستهدف إقصاء الجيش بالكامل من العملية السياسية والمسار الانتقالى ورفض التفاوض معه، رغم أن الأعداء يتفاوضون، فما بالنا بشركاء الوطن الواحد؟!.

الشعارات التى ترفعها القوى الثورية حاليًا عكس ما قامت عليه الثورة السودانية من تفاوض وشراكة واعتراف بالآخر، فهى تطالب بإقصاء الجيش من المسار الانتقالى المحفوف بالمخاطر، كما أنها تُقصى حاضنته الشعبية من القوى المحافظة والتقليدية وبعض الأحزاب، وتنعتها بأسوأ الصفات. إن انسحاب الجيش من المشهد أو خلخلته من الداخل سيعنى دخول البلاد فى حالة فوضى وانقسام أهلى ومناطقى لا تُحمد عقباه، وسيتمنى الجميع عودة الوضع الحالى (المعترَض عليه)، والذى يمثل حدًا أدنى من الاستقرار والأمن رغم أزماته. الهدف الإقصائى لا يبنى وطنًا، فهو عادة يبدأ بالخصوم والمخالفين فى الرأى، وينتهى بالحلفاء، وهو ما جرى داخل «الحرية والتغيير» نفسها، حيث انقسمت إلى تيارين رئيسيين: أحدهما وهو الغالب يقود المظاهرات الحالية، والثانى تيار الميثاق الوطنى الذى اعتصم أمام القصر الجمهورى وطالب بحل الحكومة ورحب بتدخل الجيش. فكما حاول «البرهان» إقصاء شركائه وفشل، لا يجب على قوى الحرية والتغيير والمنتفضين فى السودان أن يُقصوا مخالفيهم وأن يرفضوا مبدأ الشراكة لأن الأخير (حتى لو عدل بعض جوانبه) هو الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب سلطة جديدة هى التى تُجرى عملية الإصلاح المؤسَّسى وليس طرفًا سياسيًا «ثوريًا» هو جزء من استقطابات المرحلة الانتقالية.