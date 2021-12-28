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كتب أحد أعضاء الحزب الشيوعي اللبناني مرة في «النهار»، أن السعودية مضت في تمويل حملتي على الشيوعية حتى بعد انهيارها، وبعد توقف أميركا عن ذلك. وهذا النوع من النقد لا يحتاج إلى رد لأنه يدحض نفسه ويسخّف منطقه بنفسه. وعندما أستعرض ما كتبت في نصف قرن أجد أن ما كتبته في نقد السياسات الأميركية يفوق بعشرات المرات ما كتبت عن الشيوعية ورموزها، ملتزماً على الدوام قواعد جوهرية بسيطة لا يعرفها العضو المذكور ورفاقه من الديماغوجيين المتخشبين، في اليمين أو في اليسار. الديماغوجية، أي الفحش في الكذب والجهل والخداع، لها أساليب واحدة ولغة واحدة وتعابير واحدة.

الحال مع الشيوعية أنها عاشت أكثر من النازية والفاشية، وأن الإرهابيين من رموزها كانوا أكثر عدداً وظلماً وتوحشاً. وأن الشهود على ما ارتُكب من فظاعات هم في الغالب شيوعيون وحزبيون ولا شكوك في رواياتهم عن مرحلة ليس فيها سوى ملايين الإعدامات وابتسامات ستالين وماو.

صدرت عن «دار المدى» مذكرات الكاتبة والشاعرة السوفياتية، أولغا بيرغولتس (1910 – 1975). وقد أمضت حياتها في تمجيد الحزب وأفكار لينين. وغابت قبل ظهور «البريسترويكا» والأعمال الإصلاحية الأخلاقية التي نادى بها ميخائيل غورباتشوف. لا تتميز «نجوم النهار» فقط بالأسلوب الروسي الروائي المكثف والجميل، ولا بالسرد الدرامي الرائع، ولا أيضاً بالواقعية الروسية العابقة بالمأساة والصبر، بل أيضاً بأحداث لم تخطر في بال أحد من الذين تابعوا تلك المرحلة. مثلاً، لم تُعتقل بيرغولتس وتعذب وتجهض، فقط بسبب شكوك حول ميولها التروتسكية، بل إن والدها الطبيب اعتُقل العام 1942 وأرسل إلى المنفى لأن اسم عائلته يوحي بأنه من جذور ألمانية. وتسبب ذلك في انهيار نفسي تام للكاتبة، وأدخلت إلى مصح للأمراض العقلية. ووُجهت إلى أولغا تهمة أكثر خطورة بكثير وهي الصداقة مع الشاعرة آنا أخماتوفا. كل هذه الأمور كانت تعتبر «خطراً على المجتمع» و«المعنويات الوطنية» و«دعماً لأعداء الشعب». ترسم أولغا لطفولتها في لينينغراد صورة لا يجيدها إلا الأدباء الروس: عود ثقاب واحد في اليوم لإشعال الموقدة، وإذا أشعل خطأ، نامت العائلة في البرد والعتم. وأطفال جائعون يُهرِّبون إلى كلب العائلة «توزيك» شيئاً من حصتهم في الطعام، فيقدر ذلك بالجثو تحت أقدامهم.

لم تكن حياة السخرة في ظل القياصرة أقل فقراً وظلماً واستبداداً. لكن الظلم هنا يلحق الشيوعيين أولاً و«الرفاق». ولم تكرم أولغا بيرغولتس إلا بعد وفاتها، ونشرت الدولة دواوينها ومسرحياتها. وضمت هذه الآثار إلى الخزانة الأدبية الروسية الرائعة. ورأى البعض في «المذكرات» نوعاً من الفن الروائي الخليط. وفي كل الحالات أدب جميل. وتحية إلى عضو الحزب الشيوعي، داعياً له بأن يحسن قراءة النصوص. خصوصاً الروسية منها.