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دعا آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إلى اجتماع لحكومته فى موقع سد النهضة، وهى دعوة لم يفهم أحد القصد من ورائها، لأنها المرة الأولى التى ينعقد فيها اجتماع للحكومة الإثيوبية فى هذ المكان بالذات، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على البدء فى بناء السد!.

والمؤكد أن آبى أحمد يقصدها تمامًا، والمؤكد أنه يرغب بهذا الاجتماع فى التغطية على ما حدث معه طوال الفترة الماضية على أرض بلاده.. فقبل أسابيع كانت حكومته على وشك السقوط، وكان بينه وبين السقوط مرمى حجر، وكان ثوار إقليم تيجراى الذين يقاتلون الحكومة يقفون على أبواب العاصمة أديس أبابا، وكانوا يدقون أبواب العاصمة فى إصرار!.

ومن الوارد أن يكون الهدف من جانبه هو القول بأنه تماسك أخيرًا، وأنه قد عاد يقف على قدميه من جديد، وأنه قادر على الاجتماع بحكومته ليس فقط فى العاصمة التى كان يتحصن فيها أمام الثوار، وإنما خارجها فى الموقع الذى يقام فيه السد!.

هذا وارد جدًا.. ومن الوارد أيضًا أن يكون قد فكر فى نقل اجتماع الحكومة إلى مكان يلفت به الانتباه فى الداخل وفى الخارج معًا!.. ولكن الداخل أكثر طبعًا، لأنه منذ جاء إلى الحكم يصور السد على أنه مشروع الإثيوبيين القومى!.

وأيًا كانت الدرجة التى وصل إليها فى تصوير السد على هذه الصورة، فالحقيقة أن المشروع القومى فى أى بلد لا يقوم على حساب حق الشعوب المجاورة فى الحياة.. فهذا هو حال سد النهضة بالضبط إذا جرى تقييمه من حيث عواقبه على المصالح المائية للشعبين المصرى والسودانى!.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يتصرف خلالها آبى أحمد فى منطقة السد، بما يكشف عن سوء نية لديه تجاه القاهرة والخرطوم معًا.. فهو من قبل كان قد قرر حظر الطيران فى الإقليم الواقع فيه السد.. وكان يقرر ذلك ولسان حاله يقول: يكاد المريب يقول خذونى!.

ولا يختلف لسان الحال عنده فى حالة قرار حظر الطيران، عنه فى حالة اجتماع الحكومة فى مكان لم تجتمع فيه من قبل.. ففى المرتين كان هو الذى امتهن جائزة نوبل الحاصل عليها فى السلام كما لم يمتهنها فائز بها من قبل، وكان هو الذى يتكلم عن السلام ثم يمارس ما يدعو به إلى الحرب والقتال!.