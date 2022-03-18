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ما الذي تحاول الإمارات الوصول إليه حيال مستقبلها عندما أرادت تصميمه وليس بناؤه فحسب، بداية من تعليم أبنائها المستقبل بأدواته والقدرة على دفع مستحقاته والاستعداد لاستحقاقاته؟

وثمة سؤال آخر: من أين لنا أن ندرك ونستقي ذلك، حتى نكون على عين اليقين منه دون أدنى شك من ريب.؟ بالفعل نتأكد من ذلك عندما نركز على رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال وعزمها في المضي به وإصرارها على تحقيقه اليوم قبل الغد. ولنا في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ما يشعل إلهامنا عندما ذكر، في تغريدة على تويتر:

(اعتمدنا في دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية «Virtual Assets».. وأسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيمًا وترخيصًا وحوكمةً واتساقًا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية).

المستقبل ملك لمن يصممه.. واليوم من خلال قانون الأصول الافتراضية، نسعى لنشارك في تصميم هذا القطاع العالمي الجديد والمتنامي بشكل سريع.. خطوتنا هي قفزة نحو المستقبل هدفها تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين فيه.. والقادم أجمل.. وأشمل.. وأفضل بإذن الله).

وفي هذا الصدد دار حديث جانبي بيني وبين شاب من سن أبنائي، وكان محور الحديث حول اقتصاد المستقبل.

رد بأن بكل ثقة موقع هذا الاقتصاد في «N F T»؟! سألته عن تخصصه، قال: إدارة أعمال، أين تعمل؟ لم أعمل في أي وظيفة، بل بدأت بعملي الخاص بمساعدة الوالد، نعم لقد تكبدت خسائر كثيرة ولكني تعلمت أكثر.

وأهم ما اكتشفته في رحلتي القصيرة بمجال العمل الخاص بأن مستقبل الاقتصاد والتجارة سوف يكون عبر «N F T»، وهي باختصار وحدة من البيانات المخزنة في السجل الرقمي، وتسمى blockchain، والتي يمكن بيعها وتداولها في الأسواق الرقمية.

هل لك تجربة مع هذا الاقتصاد المستقبلي؟ نعم، ولكن لا زلت في بداية الطريق، لقد اشتريت قطعة أرض في هذا الوسط الافتراضي، وقمت ببيعها في مدة قياسية مقارنة بالتداول على الأرض فكسبت فيها مبلغاً لا بأس به في بداية هذا الطريق نحو المستقبل.

تستطيع أن تتعامل في هذا السوق التجاري المفتوح في الفضاء الافتراضي، مع أي سلعة متاحة أو حتى القدرة على بناء ما تريد.

مثلا تبني منتجعاً راقياً يسكن فيه الناس كما هو الحال في أي منتجع بأي دولة.

العقار يرتفع سعره إذا ما جاورك شخصية مرموقة أو رمز فني وممثل سينمائي معروف ببطولاته وتصدره شباك التذاكر.. الخ

هذا نموذج لشاب طموح مدرك لاستحقاقات المستقبل وينصح أقرانه أن يبدؤا من هذه النقطة قبل فوات الأوان.

هذا بعض مخرجات عملية مأسسة المستقبل، عندما تستحدث القوانين والتشريعات التي تحافظ على حقوق المتعاملين مع متطلبات المستقبل المنشود.

بل نرى بأن المأسسة تعطي بعداً مستداماً للمشاريع التي تتحرك في محيط الوسط الافتراضي. وتقوي من مصداقية العمليات التجارية والاقتصادية، وتقلل نسبة الخطورة التي تشبه بيع الطير في السماء والسمك في الماء.