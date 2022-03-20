قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



تحقق المملكة قفزات هائلة وغير مسبوقة في مجال التقنية عموما، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، بحيث أصبحت تنافس الدول المتقدمة بجدارة واقتدار. لقد فاجأت العالم بهذه الإنجازات التقنية التي فاقت التوقعات، ولم يك ذلك بمحض المصادفة، لكن بفضل الإرادة القوية، والرؤية الحكيمة، والأهداف المدروسة، المنبثقة من الإيمان بأهمية التقدم التقني من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ضوء رؤية 2030. فقد تضمنت الرؤية كثيرا من الأهداف ذات الصلة بالتقنية والاقتصاد المعرفي، ومنها "الوصول من المركز الـثامن إلى المركز الـ20 في مؤشر فاعلية الحكومة"، وكذلك الوصول من المركز الـ36 إلى أحد المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومة الإلكترونية، وكذلك رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إلى جانب الانتقال من المركز الـ25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى.

وانعكاسا لهذه الجهود الكبيرة، حققت المملكة إنجازا عالميا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وبذلك تتصدر جميع الدول العربية لتحتل المركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا بكاملها. كما احتلت المملكة المركز الـ33 من بين 139 دولة، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، للدول الأكثر تقدما في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. هذه الإنجازات هي نتيجة الجهود الهائلة التي بذلت، ومنها إنشاء عديد من الهيئات والمؤسسات، مثل: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الحكومة الرقمية، وعقد عديد من الشراكات مع شركات عالمية، مثل أبل وهواوي وعلي بابا وغيرها، وإطلاق كثير من المبادرات التي تهدف إلى بناء القدرات ورعاية وتشجيع المبدعين في مجال التقنية مثل إطلاق مراكز ابتكار للتقنيات الناشئة، والأكاديمية السعودية للأمن السيبراني، وكذلك مبادرة أكاديمية طويق ومعسكر طويق وغيرهما، علاوة على تنظيم مؤتمرات وندوات من أبرزها المؤتمر التقني الدولي في الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب إنشاء المدن الذكية، وتأهيل بعض المدن لتصبح في مصاف المدن الذكية.

ويؤكد التقدم التقني للمملكة صعودها إلى رأس قائمة الدول التي تتمتع بأكبر سرعة في عملية تنزيل البيانات على شبكة 5G، إذ بلغت السرعة 144.5 ميجابايت في الثانية، وتأتي بعدها كندا بسرعة تبلغ 90.4 ميجابايت في الثانية، وتحتل كوريا المركز الثالث، بسرعة تنزيل تبلغ 75.6 ميجابايت في الثانية.

إلى جانب ذلك تمكنت المملكة من تدشين أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات من دون طيار "درون"، وذلك بالشراكة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية.

ومن الإنجازات المبهرة ما تحقق في مجال الحكومة الإلكترونية، فقد أصبحت أكثر فاعلية وسرعة وإنتاجية من ذي قبل، فكثير من المعاملات والخدمات الخاصة بالأفراد أو المنشآت تنجز في وقت قياسي ودون الحاجة إلى مراجعة الأجهزة الحكومية، مثل: تجديد البطاقات الشخصية وجوازات السفر إلى الحصول على رخص إنشاء الشركات والوكالات والمباني، إلى جانب نقل الملكيات العقارية وتجديد الصكوك، فجميع وثائق التأمين ورخص القيادة وجوازات السفر وصكوك العقار محفوظة إلكترونيا دون الحاجة إلى الوثائق الورقية مطلقا!

وأخيرا، تزخر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بإعجاب زوار المملكة من عرب وعجم بإنجازات المملكة في مجال التقنية.