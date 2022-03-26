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إحدى أهم ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية الثقة فى النظام الاقتصادى العالمى، التى أصيبت فى مقتل. استعادة هذه الثقة لا تبدو قابلة للتحقق بعد تلك الإجراءات التى أثبتت أنه لا حصانة لما التزم به العالم كله من قواعد راسخة، سواء للنظام المالى والمصرفى العالمى، أو للمفهوم الحاكم باحترام الملكية الفردية وحمايتها. فقد أسقطت أمريكا ومن تبعها أىّ حصانة للنظام المالى العالمى، ولم تعد الملكية الخاصة مفهومًا حاكما؛ بل منتهكًا.

عديد من خبراء الاقتصاد فى العالم يعتقدون أنه بما أن الولايات المتحدة قد اتخذت الإجراء بطرد روسيا من نظام SWIFT، فلن تثق أى دولة فى أى نظام عالمى أنشأته أو تنشئه الولايات المتحدة بعد الآن. وهذا يعنى أن طرد روسيا من الأمم المتحدة أصبح أيضًا أمرًا واردًا. وزير المالية الفرنسى برونو لومير وصف استبعاد روسيا من نظام سويفت بأنه استخدام «للسلاح النووى المالى»، ويبدو أنه محق.

منذ سبع سنوات، حينما غزا بوتين شبه جزيرة القرم، عام 2014، ضاعف البنك المركزى الروسى حيازاته من العملات والسندات الأجنبية، وكذلك الذهب، مكونا احتياطيا يصل إلى 630 مليار دولار أمريكى، واحتفظ بمعظمها فى بنوك فى بريطانيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة، لسهولة الوصول إليها عندما تكون هناك حاجة لشراء أشياء فى تلك الأسواق.

لم يكن لدى بوتين حينما بدأ حربه فى أوكرانيا أى شك فى أن الغرب يمكن أن يتحرك تجاه اقتصاد روسيا بأى شكل، خاصة أنه منذ ما يقرب من قرن والنظام الغربى وضع ثوابت فى التعاملات المالية ترتكز على التدفق الحر للبضائع عبر الحدود، والنظام المصرفى الفعال، وحقوق الملكية، لكن يبدو أن الضربة التى وجهتها روسيا لأوكرانيا ستكون بمثابة كرة الثلج التى تتدحرج لتغير فى النهاية النظام المالى العالمى.

الشهر الماضى، تم التحفظ على ما يقرب من نصف احتياطى روسيا من النقد الأجنبى؛ حوالى 300 مليار دولار مودعة لدى البنوك الغربية، على الرغم من أن هذه المدخرات موضوعة بشكل شرعى فى البنوك الأجنبية لحفظها.

تجميد الاحتياطى أدى إلى كسر رابطة الثقة فى البنوك بشكل عام، فإذا كانت دولة بحجم روسيا لن تستطيع الوصول إلى مئات المليارات من الدولارات الأجنبية الخاصة بها، وذلك لدعم عملتها الروبل فى أسواق العملات، فما الحال مع الدول الصغيرة والضعيفة اقتصاديًا.

يبدو أننا على أعتاب عالم جديد.