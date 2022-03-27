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يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما ليس فقط في تحقيق الأهداف البيئية، ولكن جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، من القضاء على الجوع والفقر إلى تحقيق الطاقة المستدامة والمساواة بين الجنسين، إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه. هناك ما مجموعه 17 هدفا للتنمية المستدامة على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة، والتي يمكن تجميعها تحت ثلاث ركائز: البيئة والاقتصاد والمجتمع.
نُشرت دراسة في مجلة Nature Communications في: كيف يمكن أن يؤدي تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق العديد من التطورات في المجال البيئي رغم المعيقات؟
الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية:
يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانية تسريع الجهود العالمية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد من خلال الكشف عن انبعاثات الطاقة وإزالة ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تطوير شبكات نقل أكثر مراعاة للبيئة ومراقبة التصحر والتنبؤ بالظروف الجوية القاسية. وفيما يلي أمثلة على كيفية توفير الذكاء الاصطناعي لوسائل مواجهة التحديات البيئية الأكثر انتشارًا.
تغير المناخ
استخدام التعلم الآلي لتحسين توليد الطاقة والطلب عليها في الوقت الفعلي يحسن أنظمة الشبكة مع زيادة القدرة على التنبؤ وزيادة الكفاءة، واستخدام الطاقة المتجددة.
• يمكن نشر أجهزة الاستشعار والعدادات الذكية داخل المباني لجمع البيانات والمراقبة والتحليل وتحسين استخدام الطاقة في المباني.
• يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بالفعل في النقل الذكي، مثل: خرائط Google وWaze، حيث يتم استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحسين التنقل؛ وزيادة السلامة وتوفير المعلومات المتعلقة بتدفقات حركة المرور والازدحام.
التنوع البيولوجي
عند دمجها مع صور الأقمار الصناعية، يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف التغيرات في استخدام الأراضي والغطاء النباتي وتداعيات الكوارث الطبيعية.
• يمكن رصد الكائنات الجائحة وتحديد موقعها وتتبعها باستخدام التكنولوجيا المذكورة أعلاه، والقضاء عليها كلها باستخدام التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر. تستخدم شركة تسمى Blue River Technology الذكاء الاصطناعي للكشف عن وجود الأنواع المجتاحة والتغيرات الأخرى في التنوع البيولوجي.
• تم نشر برامج تنبئية لمساعدة وحدات مكافحة الصيد الجائر في تخطيط مسارات دورياتها.
صحة المحيطات
يمكن للذكاء الاصطناعي جمع البيانات من مواقع مختلفة من المحيطات التي يصعب أو يستحيل الوصول إليها، وبالتالي المساعدة في حماية الكائنات البحرية. ويمكن أيضًا تتبع الصيد غير المشروع باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• يمكن استخدام الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة ظروف المحيطات مثل مستويات التلوث ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة.
قضايا المياه
• يستخدم علماء المياه الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لدراسة استخدام المياه في منطقة جغرافية معينة وإجراء تنبؤات بالطقس لاتخاذ قرارات وخطط شاملة وسليمة.
• يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي إلى جانب بيانات الأقمار الصناعية في التنبؤ بأحوال الطقس والتربة والمياه الجوفية والتنبؤ بحالات الجفاف.
هواء صحي
• يمكن لأجهزة تنقية الهواء المزودة بالذكاء الاصطناعي تسجيل جودة الهواء والبيانات البيئية في الوقت الفعلي وتبني كفاءة ترشيح الهواء.
• يمكن أن ترسل عمليات المحاكاة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحذيرات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية حول مستويات التلوث في مناطقهم. هناك أدوات يمكنها الكشف عن مصادر التلوث بشكل سريع ودقيق.
• استخدام البيانات من المركبات وأجهزة استشعار الرادار والكاميرات يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل تلوث الهواء.
التنبؤ بالطقس والمرونة في مواجهة الكوارث
• يمكن للتحليلات التنبّئية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع الطائرات بدون طيار ومنصات الاستشعار المتقدمة والأدوات المماثلة مراقبة الهزات والفيضانات والعواصف الهوائية وتغيرات مستوى سطح البحر وغيرها من المخاطر الطبيعية المحتملة. يمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا الحكومة والوكالات المعنية على اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، وتوافر هذه المعلومات في الوقت الفعلي باستخدام المشغلات الآلية يمكن أن يتيح عمليات الإخلاء المبكرة عند الحاجة.
• تقوم العديد من شركات الأرصاد الجوية وشركات التكنولوجيا مثل IBM و Palantirوشركات التأمين بدمج الذكاء الاصطناعي مع أساليب النمذجة التقليدية القائمة على الفيزياء لنمذجة تأثير أحداث الطقس المتطرفة على البنية التحتية وأنظمتها الأخرى لتقديم المشورة بشأن استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث.
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