قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يلعب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئية،‭ ‬ولكن‭ ‬جميع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الأخرى،‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الجوع‭ ‬والفقر‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭. ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬تجميعها‭ ‬تحت‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭: ‬البيئة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والمجتمع‭. ‬

نُشرت‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬Nature‭ ‬Communications‭ ‬في‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البيئي‭ ‬رغم‭ ‬المعيقات؟‭ ‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭:‬

يتمتع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بإمكانية‭ ‬تسريع‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لحماية‭ ‬البيئة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬انبعاثات‭ ‬الطاقة‭ ‬وإزالة‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬شبكات‭ ‬نقل‭ ‬أكثر‭ ‬مراعاة‭ ‬للبيئة‭ ‬ومراقبة‭ ‬التصحر‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بالظروف‭ ‬الجوية‭ ‬القاسية‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬أمثلة‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬توفير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لوسائل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارًا‭.‬

تغير‭ ‬المناخ‭ ‬

استخدام‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬لتحسين‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬والطلب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬يحسن‭ ‬أنظمة‭ ‬الشبكة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءة،‭ ‬واستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

‭ ‬•‭ ‬يمكن‭ ‬نشر‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستشعار‭ ‬والعدادات‭ ‬الذكية‭ ‬داخل‭ ‬المباني‭ ‬لجمع‭ ‬البيانات‭ ‬والمراقبة‭ ‬والتحليل‭ ‬وتحسين‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المباني‭.‬

‭ ‬•‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬النقل‭ ‬الذكي،‭ ‬مثل‭: ‬خرائط‭ ‬Google‭ ‬وWaze،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬خوارزميات‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬لتحسين‭ ‬التنقل؛‭ ‬وزيادة‭ ‬السلامة‭ ‬وتوفير‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتدفقات‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬والازدحام‭.‬

التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬

عند‭ ‬دمجها‭ ‬مع‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اكتشاف‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأراضي‭ ‬والغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬وتداعيات‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭.‬

•‭ ‬يمكن‭ ‬رصد‭ ‬الكائنات‭ ‬الجائحة‭ ‬وتحديد‭ ‬موقعها‭ ‬وتتبعها‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه،‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‭ ‬كلها‭ ‬باستخدام‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬ورؤية‭ ‬الكمبيوتر‭. ‬تستخدم‭ ‬شركة‭ ‬تسمى‭ ‬Blue‭ ‬River‭ ‬Technology‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬الأنواع‭ ‬المجتاحة‭ ‬والتغيرات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭.‬

‭ ‬•‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬برامج‭ ‬تنبئية‭ ‬لمساعدة‭ ‬وحدات‭ ‬مكافحة‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬في‭ ‬تخطيط‭ ‬مسارات‭ ‬دورياتها‭.‬

صحة‭ ‬المحيطات

يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المحيطات‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬أو‭ ‬يستحيل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الكائنات‭ ‬البحرية‭. ‬ويمكن‭ ‬أيضًا‭ ‬تتبع‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

•‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمراقبة‭ ‬ظروف‭ ‬المحيطات‭ ‬مثل‭ ‬مستويات‭ ‬التلوث‭ ‬ودرجة‭ ‬الحرارة‭ ‬ودرجة‭ ‬الحموضة‭.‬

قضايا‭ ‬المياه

•‭ ‬يستخدم‭ ‬علماء‭ ‬المياه‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬لدراسة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جغرافية‭ ‬معينة‭ ‬وإجراء‭ ‬تنبؤات‭ ‬بالطقس‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬وخطط‭ ‬شاملة‭ ‬وسليمة‭.‬

•‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بيانات‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬التنبؤ‭ ‬بأحوال‭ ‬الطقس‭ ‬والتربة‭ ‬والمياه‭ ‬الجوفية‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بحالات‭ ‬الجفاف‭.‬

‭ ‬هواء‭ ‬صحي

‭ ‬•‭ ‬يمكن‭ ‬لأجهزة‭ ‬تنقية‭ ‬الهواء‭ ‬المزودة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تسجيل‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬والبيانات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬وتبني‭ ‬كفاءة‭ ‬ترشيح‭ ‬الهواء‭.‬

‭ ‬•‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترسل‭ ‬عمليات‭ ‬المحاكاة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحذيرات‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬حول‭ ‬مستويات‭ ‬التلوث‭ ‬في‭ ‬مناطقهم‭. ‬هناك‭ ‬أدوات‭ ‬يمكنها‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬التلوث‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬ودقيق‭.‬

•‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬وأجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬الرادار‭ ‬والكاميرات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭.‬

التنبؤ‭ ‬بالطقس‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الكوارث

•‭ ‬يمكن‭ ‬للتحليلات‭ ‬التنبّئية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬ومنصات‭ ‬الاستشعار‭ ‬المتقدمة‭ ‬والأدوات‭ ‬المماثلة‭ ‬مراقبة‭ ‬الهزات‭ ‬والفيضانات‭ ‬والعواصف‭ ‬الهوائية‭ ‬وتغيرات‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الطبيعية‭ ‬المحتملة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحكومة‭ ‬والوكالات‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬وتوافر‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬باستخدام‭ ‬المشغلات‭ ‬الآلية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬عمليات‭ ‬الإخلاء‭ ‬المبكرة‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭.‬

•‭ ‬تقوم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬وشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬مثل‭ ‬IBM‭ ‬و‭ ‬Palantirوشركات‭ ‬التأمين‭ ‬بدمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬أساليب‭ ‬النمذجة‭ ‬التقليدية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الفيزياء‭ ‬لنمذجة‭ ‬تأثير‭ ‬أحداث‭ ‬الطقس‭ ‬المتطرفة‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وأنظمتها‭ ‬الأخرى‭ ‬لتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬بشأن‭ ‬استراتيجيات‭ ‬إدارة‭ ‬مخاطر‭ ‬الكوارث‭.‬