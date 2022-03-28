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يقوم فريق من جامعة «MIT»، دار العلوم في العالم، بتجربة آلة سميت «دورميا» أو «النوم»، مهمتها ليس أن تلغي الأحلام التافهة من ليلك، وإنما أن تمكنك من صنع الحلم الذي تريد، وتجنبك تمضية ساعات النوم الجميلة في رؤية من لا تعرفهم، أو الأسوأ، أي تعرفهم، أو تعرفهم وتتمنى ألا تراهم.

يقع التحقيق عن «دورميا» في حوالي 20 صفحة من مجلة «هاربرز». وقد بذلتُ جهداً شاقاً في القراءة حتى بلغت عشر صفحات، وبعدها كدني العرق من عدم الفهم، وغلبني النعاس وغرقت في شيء، لا هو حلم ولا هو كابوس، بل مشاهد ثقيلة تعاودني، لمعلم قديم توفي منذ سنوات طويلة، وهو في حالة غضب مني.

وبما أن للأحلام فلسفتها ونظرياتها، ومنها أن الأمور معكوسة، أي أن الغضب معناه الرضا، والعتب معناه المحبة، فإنني أتقبل هذ التفسير، لكنني في غضون ذلك أكون قد خرجت من الحلم متعباً، منزعجاً، متسائلاً ما الحكمة من عكس الأشياء الجميلة، وهي قليلة في النهار ونادرة في الليل.

في الماضي قرأت الكثير من سيغموند فرويد وشروحه، ولم تقنعني ولا أقنعتها. وأصغيت إلى مفسرين ومفسرات، وبعضهم وعدني بأن أربح ورقة اللوتو على الأرقام البريطانية، أي حوالي 9 ملايين إسترليني. وسألني، هل الحلم بالألوان، فقلت، والزاهي منها أيضاً، فقال، إذن لن يظهر رابح هذا السحب وسوف تضاعف قيمة الجائزة وتقطفها في السحب التالي.

أصبحت أحلام الليل أمراً يبعث الضيق، خصوصاً أن الذين في عمري يفقدون الرغبة في أحلام اليقظة باعتبار أن الوقت لا يتسع لها، وإذا ما حدث واتسع، فإن القدرة على التمتع بما تراءى، تكون قد غابت في ضعف النظر وجفاف العروق وسائر المرويات.

مع ذلك بذلت مجهوداً في محاولة فهم مشروع «دورميا». فإذا تحقق ذات يوم وأتقنتُ «هندسة» الأحلام، أكون قد أعددت لائحة بالأحلام التي لا أريد تحملها. مثلاً، التشاجر مع اثنين من أساتذتي الأحباء. ومشهد كسارة بحص في شرق لندن. مشهد ست غسالة تلقي محاضرة فكرية في هارفارد، قرب MIT.

ترافقني آثار بعض الأحلام طوال النهار. أشكال ألوان. وجوه لم أرها في حياتي ولا أدري ما علاقتها بالسيد فرويد، أو مشروع «دورميا» الذي أتمنى له النجاح، لكن لا يمكنني ولا أريد المشاركة فيه، لأن مجرد القراءة عنه بدت أثقل من رحلة في القطب المتجمد الجنوبي وأنا في قميص ذي كمين قصيرين. وأنا أيضاً أقدر الأبحاث المناخية التي تجري، ليس فقط في الجنوبي بل في الشمالي أيضاً، وفي أعماق البحار وقمة إيفرست، لكن هذا لا يعني أنني أريد مشاهدتها في الحلم، خصوصاً وأنا في قميص نصف كم.

كان أبي يقول «الإنسان لا يرتاح حتى وهو نائم». ولم أكن أفهم ماذا يقصد. ولم يكن في زمنه مشروع «دورميا». وأنا أفضل ما يلحقني ويلاحقني من عذاب الأحلام على أن أتدرب على هندستها. دعونا ننَم.