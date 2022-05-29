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يتمتع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لإثراء‭ ‬مجموعات‭ ‬التراث‭ - ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬استكشافها،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبحثون‭ ‬عنه،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمعاهد‭ ‬الارتباط‭ ‬بالمجموعات‭ ‬الأخرى‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭.‬

ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬ومواد‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وصفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬التراث‭ ‬الموثوق‭ ‬بهم،‭ ‬فإن‭ ‬جودة‭ ‬البيانات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬100000‭ ‬لوحة‭ ‬عشوائية‭ ‬من‭ ‬الإنترنت‭ ‬وتدريب‭ ‬نموذج‭ ‬ضدها‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬‮»‬الفن‭ ‬الانطباعي‮«‬،‭ ‬يمكنك‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬التراثية‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تلميحات‭ ‬وإرشادات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدقة‭. ‬لكن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ - ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬مواد‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬التصوير‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد،‭ ‬والصوت،‭ ‬والفيديو،‭ ‬والنص‭.‬

أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬الرقمي‭ ‬

لا‭ ‬تتلاعب‭ ‬الاستعادة‭ ‬الرقمية‭ ‬بالعمل‭ ‬الفني‭ ‬الأصلي‭ ‬الفريد‭. ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬لتقديم‭ ‬مفهوم‭ ‬مجد‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الفريد‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الاستعادة‭ ‬الرقمية‭ ‬صحيحة‭ ‬وفعالة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مؤرخ‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭.‬

مطلوب‭ ‬معرفة‭ ‬كافية‭ ‬بالعمل‭ ‬التالف‭ ‬وما‭ ‬يقابله‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬مستعادة‭ ‬لزيادة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬الرقمية‭ ‬لاستعادة‭ ‬التحفة‭ ‬الفنية‭. ‬نقوم‭ ‬باستعادة‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إصلاح‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تغيير‭ ‬وحدات‭ ‬البيكسل‭ ‬للعناصر‭ ‬التالفة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستدلال‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬المجاورة‭ ‬غير‭ ‬التالفة‭. ‬لقد‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬مخرجات‭ ‬ممتازة،‭ ‬ولكن‭ ‬تكرار‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬قبل‭ ‬2000‭ ‬عام‭ ‬يتطلب‭ ‬الكمال‭ ‬ونحن‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬بتقنيات‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭ ‬ونماذج‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬والتي‭ ‬ستتحسن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوليف‭ ‬المستمر‭ ‬للخوارزميات،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬بارث‭ ‬تشابرا،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬المشروع،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬Kushagra‭ ‬Babbar‭ ‬وArjav‭ ‬Jain‭ ‬وAryan‭ ‬Prasad‭ - ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬BTech‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭.‬

استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية

توسع‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬وصولاَ‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬فلم‭ ‬يعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬حصراً‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬و‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬توسع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أصبح‭ ‬سريعاً‭ ‬في‭ ‬عصرنا‭ ‬هذا،‭ ‬فهو‭ ‬يتوسع‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬متسارع‭.‬

فها‭ ‬نحن‭ ‬نرى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬معرض‭ ‬‮»‬كريستي‮«‬‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬اللوحة‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬تم‭ ‬شراؤها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مشتر‭ ‬مجهول‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف،‭ ‬ويكمن‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬اللوحة‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬لوحة‭ ‬تم‭ ‬رسمها‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬أول‭ ‬قطعة‭ ‬فنية‭ ‬للفن‭ ‬المرسوم‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬مزادات‭ ‬فنية‭ ‬كبرى‭.‬

فقد‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أوبفيوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬قاعدة‭ ‬احتكار‭ ‬الإنسان‭ ‬للرسم،‭ ‬بعد‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭ ‬عبر‭ ‬لوحة‭ ‬‮»‬بورتريه‭ ‬إدموند‭ ‬بيلامي‮«‬‭.‬

تصور‭ ‬اللوحة‭ ‬رجلاً‭ ‬سمينا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬يرتدي‭ ‬معطفاً‭ ‬داكناً‭ ‬بياقة‭ ‬بيضاء،‭ ‬وتم‭ ‬تشويش‭ ‬معالم‭ ‬وجه‭ ‬صاحب‭ ‬البورتريه‭ ‬المبتكر،‭ ‬وتحتوي‭ ‬اللوحة‭ ‬في‭ ‬الأسفل‭ ‬معادلة‭ ‬رياضية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬الفنان‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬اللوحة‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬طباعة‭ ‬اللوحة‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬قياس‭ ‬70×70‭ ‬وإطار‭ ‬مذهب‭.‬

أشرف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬أوبفيوس‮»‬‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬باستخدام‭ ‬خوارزمية‭ ‬ومجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬لوحة‭ ‬رُسمت‭ ‬بين‭ ‬القرنين‭ ‬الـ‭ ‬14‭ ‬والـ‭ ‬20‭.‬