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استعمر البريطانيون جزءاً كبيراً من الأمة العربية، وكنا نسميهم «الإنجليز»، سواء كانوا اسكوتلنديين أو غاليين أو آيرلنديين. وعبارة إنجليز كانت تتضمن نوعاً من الاتهام والشكوى والذم في طباعهم. فهم، على سبيل المثال، نموذج الشح وأهل البرودة الذين لا تحكمهم عاطفة أو مشاعر حيال أحد أو شيء: «بارد مثل الإنجليز».

ثم رأينا الإنجليز يجنون عشقاً أكثر من الإيطاليين والفرنسيين. ولولا شاعرهم لظلت حكاية روميو وجولييت قصة لا يُعرف عنها شيء إلا في مدينة فيرونا، ونزاعاً بين عائلتي العاشقين البائسين. ولولاه أيضاً لما عرف الأدب العالمي مأساة الأسمر عطيل وديدمونة، قبل زمن من شيوع الحب المختلط ويا دار عبلة بالجواء تكلمي.

ثم صارت أشهر قصص الغلواء تصدر من قصر باكنغهام وملحقاته. الأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيث، ثم ابنها تشارلز وخطيبته ديانا، ثم مطلقته ديانا و«طالبي القرب» من جنسيات كثيرة. ثم الفاجعة. ثم أندرو وحماقاته التي لا تنتهي. وسط كل هذه الحماقات ظلت إليزابيث الثانية على العرش بكل أصوله وتقاليده. فقط قبعاتها تتغير.

سبعون عاماً وهي ملكة. أخلاق ملوكية، وسلوك ملكي، وخطاب ملكي. خلال أزمات ديانا، شنت عليها الحروب، وعند مقتلها لم يبق مراهق في العالم إلا وطالب بإلغاء عرش آل وندسور. ولم يرتفع للملكة صوت. أو تأفف. وهزمت الجميع. واعتذر الجميع. وفي مرور سبعين عاماً على عرشها النبيل، خرج الإنجليز عن برودتهم. وأقاموا ألف احتفال في ألف مكان من المملكة المتحدة وفي بلاد الغال وبلاد الاسكوتلنديين الذين يطلبون الانفصال. ليسوا باردين في التعبير عن الوفاء لصاحبة العرش التي رعت حروبهم وانتصاراتهم وهزائمهم وأزماتهم وخلافاتهم ونزاعاتهم. سبعون عاماً وهي خليقة بالمنصب، لا ضعف ولا هفوة ولا غضب ولا مغالاة ولا غلو. العرش للناس ولذا فهو فوق جميع الناس. هو جميع الفرقاء وجميع الأنحاء وخطاب واحد للجميع.

إذ يتطلع الإنجليز خلفهم يرون الدرع الذي حماهم من ضعفهم وقوتهم ونزواتهم. كانوا يتغيرون والعرش صامد. مر في كنفها رجال مثل ونستون تشرشل وأرنست بيفن (الذي هزمه)، ونساء مثل ثاتشر، ألمعيون وعاديون وشبه عاديين. ودائماً كانت سيدة باكنغهام تحمي في ظلها تقلبات 10 داوننغ ستريت، الذي يتناوش منذ عام حول ما إذا كانت حفلة قد أقيمت فيه برغم عزل «كورونا» أم لا.

ألف احتفال بالعرش الذي بقي في خدمة التاج 70 عاماً. يليق بها وتليق به. وأكثر.