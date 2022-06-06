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من المبهج والباعث على الاطمئنان أن رؤية المملكة 2030 تجاوزت في أهدافها وخططها ذروة الطموح، فهي من العمق والرحابة ما جعلها بحق خارطة طريق لمستقبل أفضل وأرغد.

فقد أسهمت هذه الرؤية منذ انطلاقتها المباركة في إرساء مرحلة البناء والتأسيس، واستطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات مذهلة على الصعد كافة، إنْ على مستوى الاقتصاد أو الصحة أو السياحة أو الثقافة وغيرها، ما يؤهل بلادنا لأن تكون وجهة عالمية اقتصادياً وسياحياً وثقافياً، فضلاً عن كونها مهوى أفئدة الملايين من العالم باعتبارها قبلة المسلمين ومحط أنظارهم.

ولعل من اللافت إيلاء الثقافة والتراث والهوية الاهتمام اللائق والخليق بها، من حيث بناء القدرات المؤسسية الدافعة لتحرّك الثقافة كقيمة مهمة ستسهم في تعزيز هويتنا وإبراز ثقافتنا وموروثنا مع العناية بالتراث الإسلامي والعربي والوطني من خلال إحيائه والمحافظة عليه والتعريف به. ولم تقف الجهود عند هذا الحد، فقد لمسنا بشكل مباشر الحفاوة الواعية بالفنون والتراث تماشياً مع الرؤية، فتم مؤخراً إطلاق الأعمال الإنشائية في "المجمع الملكي للفنون" بالرياض على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، ويعوّل على هذا المجمع أن يسهم في تعزيز الهوية وتقديم وجهنا الحضاري والثقافي للآخر، فالفن من مهامه الربط بين العناصر المادية والاجتماعية والعاطفية لخلق الشعور بالانتماء لهوية الفرد وتراثه مع توفير تجارب يستمتع بها الأفراد.

ويُعدّ "المجمع" أحد أهم معالم مشروع "حديقة الملك سلمان"، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد، والذي يشتمل على "متحف الثقافات العالمية" الذي يُشيد في أحد مباني "المجمع"، ويصل ارتفاعه إلى 110 أمتار، بالإضافة إلى "المسرح الوطني" بسعة 2300 مقعد، و"المعهد الملكي للفنون التقليدية" الذي يشمل 3 أكاديميات للفنون البصرية التقليدية والتراث الثقافي والترميم، والفنون المسرحية، كما يحوي قاعة لأعمال النحت ومسرحين و3 قاعات للسينما، وقاعة كبرى تضم أعمال الفنانين والمبدعين، إلى جانب مكتبة مختصة في الثقافة والفنون تضم أكثر من 250 ألف كتاب.

بقي أن نشير إلى أن المجمع الملكي للفنون سيمثّل أحد أهم ملامحنا الحضارية، والدور الإنساني لثقافتنا السعودية في تعزيز القواسم الحضارية والمشتركات الإنسانية من خلال بوابة الثقافة والفنون، كما أن

اختيار مبادئ العمارة السلمانية لتصميم المجمع الملكي للفنون في المملكة يؤكد الاعتزاز بالهوية السعودية، والتي ُتعد أحد مرتكزات رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد، بهدف إبراز الموروث الثقافي والفني والإنساني الذي تزخر به المملكة إلى العالم.