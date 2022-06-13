قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الزخم الكبير الذي قطعه مشروع «القوز الإبداعي»، في خطواته التطويرية لتأسيس مجتمع متكامل للمبدعين، يكشف عن جدية كاملة في تنفيذ رؤية دبي، لترسيخ بيئة تنافسية عالمياً لاحتضان الإبداع وتعظيم أثره الاقتصادي، وهو توجه ينسجم تماماً مع رؤية محمد بن راشد الهادفة إلى خلق اقتصاد واسع التنوع، قائم على المعرفة، وكذلك إلى الوصول بدبي لتكون الوجهة الأفضل عالمياً للمواهب والمبدعين والمستثمرين.

تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي لتحقيق هذه الغايات يمضي وفق استراتيجية واضحة ومدروسة، ما أسهم حتى الآن بإنجازات نوعية على أرض الواقع، مستفيدة من البنية التحتية العالمية، التي توفرها المدينة لدعم الإبداع، ضمن مختلف المجالات الثقافية والفنية، والتي أكدت لطيفة بنت محمد، خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، أنها ستتواصل بجهود أكبر لجعل المنطقة مثالاً يحتذى به في هذا المجال، وبما يصب في ترسيخ دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

اللافت في «استراتيجية دبي للثقافة»، وفي هذا المشروع بالذات، أن دبي تعمل بكامل طاقتها، وبجميع مؤسساتها لإحداث فارق كبير في هذا الملف، وقد شهد الاجتماع الأخير ضم ثلاث جهات جديدة إلى مشروع القوز هي: شرطة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة دبي الرقمية، ما يشير إلى أن دبي تعمل على النهوض في هذا المجال ببنية عالية المستوى، ومعايير لا تضاهى، وبرؤية شمولية، تراعي جميع الجوانب والمتطلبات، وتحقق تنافسية عالمية وجاذبية غير مسبوقة لأصحاب المواهب في كل مجالات الإبداع.

هذا المشروع الرائد وجد دعماً كاملاً من قيادة دبي، فاعتماد محمد بن راشد الفيزا الثقافية طويلة الأمد وتوجيه حمدان بن محمد بإعفاء المستأجرين، الذين يقومون بتجديد عقاراتهم أو إعادة بنائها، ضمن المنطقة من الإيجارات لفترات تصل إلى عامين، إضافة إلى التسهيلات الأخرى الكثيرة، أعطى زخماً قوياً للإنجازات التي تحققت، وتكفي هنا الإِشارة إلى نمو أعداد الرخص الإبداعية الصادرة من خلال منصة «استثمر في دبي» منذ أكتوبر الماضي، بنسبة 82 % على مستوى منطقة القوز ككل، وبنسبة 76 % على مستوى إمارة دبي.

هذا الأداء يبشر بنجاحات سريعة ومضاعفة لاستراتيجيات دبي في الاقتصاد الإبداعي، خصوصاً مع ما نشهده من خطط تطويرية شاملة، وعلى رأسها تطوير منطقة القوز بمخطط عمراني متكامل ببنيته التحتية والرقمية، وتسهيلات كبيرة، ستجعل من دبي مرجعاً ونموذجاً لبناء مجمعات الإبداع عالمياً.