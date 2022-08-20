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حقيبة جلدية محددة، كانت في منتجع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب؛ «مار ايه لاغو» في ولاية فلوريدا، صادرها فريق مكتب التحقيق الفيدرالي «إف. بي. آي» أثناء مداهمته قصر ترامب، قد تحدد مستقبل أمريكا القريب.

هذه الحقيبة بالذات، إضافة إلى خزانة خاصة بترامب، تتضمن الوثائق التي أخذها الرئيس السابق عند مغادرته البيت الأبيض قبل عامين، في ما تعدّه الجهات المختصة مخالفة كبرى لحماية وثائق خطرة جداً تتصل بأمن البلد؛ حيث تمّت مصادرة أكثر من 10 صناديق، تتضمن، فيما تتضمن، تلك المعلومات التي وصفت ب«السرية للغاية».

اهتمت وسائل الإعلام بمن يكون الشخص، أو الجهة، التي أرشدت فريق التفتيش إلى تلك الحقيبة والخزانة، لأن أعضاء الفريق كانوا على معرفة بمكانهما، وقد تكون غايتهم مصادرتهما بالذات، وجرى تداول أقوال فحواها إن مساعدي ترامب يعتقدون أن أحد أفراد أسرته قد يكون أبلغ «إف بي آي» بوجود وثائق سرية في المنتجع المذكور.



وقالت مصادر متعددة قريبة من ترامب في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية: إنه بعد بحث «إف بي آي» داخل منتجع ترامب في 8 أغسطس/ آب الجاري، بدأ المساعدون في التكهن عمّن تحدث للوكلاء الحكوميين، وحسب تلك المصادر، فإن التكهنات تركزت في البداية على مساعدي ترامب السياسيين، وموظفي المنتجع في «مار إيه لاغو»؛ وذلك قبل الانتقال للشك في المقربين جداً من ترامب؛ حيث يعتقد المساعدون بأن فرداً من أسرته فقط كان سيعرف توجيه العملاء إلى تلك الحقيبة الجلدية، إضافة إلى موقع خزانة ترامب داخل المنتجع.



المدهش جداً، والذي سيكون له وقع الصاعقة فيما لو صحّ، فالأمر لا يعدو كونه، حتى اللحظة، مجرد تكهنات وأقاويل، على الرغم من أنها منسوبة إلى ماري ترامب، ابنة شقيقه، ومحاميه السابق، مايكل كوهين، هو أن صهر الرئيس الأمريكي السابق، جاريد كوشنر، قد يكون هو الواشي لدى «إف بي آي»، على الرغم من أن كوشنر كان أحد أهم مساعدي ترامب والمقربين منه.



في حال تمت إدانة ترامب، بسبب محتويات حقيبته الجلدية المصادرة، يتوقع مراقبون أن تدخل الولايات المتحدة في سيناريو قريب من الحرب الأهلية، وعن هذا قيل وكُتب الكثير.