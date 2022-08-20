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اللبنانيون أكلهم الزهق والملل بانتظار تجديد الطبقة الحاكمة وتغيير رتابة الكراسي التي تُجدّد مثل عقود الإيجار. تاريخ أفرغوه بالتأجيل والتمديد في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتكليف رؤساء الحكومات وتأليفها لتتسطّح الوجوه وتتكرّر في الحرب والسلم، وفي السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام. باختصار، يخضع الناس ل«ديكتاتورييهم بانتظار ولادة التغيير من رحم ديمقراطيتهم البائدة».

نعم التغيير هو رحم الديمقراطية النظيفة. فلو استمر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1882 1945) بالتجديد لنفسه، مثلاً، بما يتجاوز 4 انتخابات رئاسية متتالية (1933 1945) لاستحال انتهاء حكمه لولا وفاته. وحتى لا تتكرر تجربة التصاقه بكرسي الحكم (مع أنه كان شخصية محورية للقرن العشرين)، فقد جعلوا الولاية الرئاسية في أمريكا من بعده، مرتين فقط، وعدّلوا القوانين وقلّصوا صلاحيات الرئيس كي لا تقع أمريكا مجدداً في قبضة رئيس واحد.

نعم التغيير هاجس الناس حتى لو كان ونستون تشرشل ( 1874 1965) قد دمغ التاريخ البريطاني والعالم بتأثيره. بدأ بتحوّله في 1904 من حزب المحافظين إلى الليبرالي، وساعد في قيادة استراتيجيات الحلفاء مع أمريكا والاتحاد السوفييتي، وهزيمة قوى المحور، وصياغة السلام خلال الحرب العالمية الثانية، وبعدها. تولى رئاسة الوزراء (1940 1945) والمفاجئ كان فشل حكومته في انتخابات 1945 على الرغم من انتصاره الأسطوري في الحرب العالمية. لماذا؟ لأن الناخبين زهقوه ونسوا تأثيره وقدرته ودمغته القوية العظمى، مع عودته رئيساً للوزراء من 1951 حتى تقاعده عام 1955، بعدما صدمته أخبار ملل البريطانيين منه، وبسبب مرضه، وتوقهم الهائل للتغيير بعد أثقال الحروب والقلق، معتبرين ببساطة أن الحاكم «عندما يشيخ يخافه الناس ألا يعطي أكثر مما أعطى».

نعم التغيير رحم الديمقراطية، وإلا لما كان الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان (1926 2020) استمر في شهية السلطة في الإليزيه إلى ما تجاوز التفكير في كوارث الانكماش الاقتصادي على عهده (1974 1981)، خصوصاً بعد أزمة الطاقة في 1973 ليصير مضرب المثل وتعليقات الإعلام الفرنسي بأنه «رجل مسكون بالسلطة ولشدة حبّه للرئاسة قد يبقى في القصر إلى الأبد»، ولهذا أسقطه تحالف المعارضة من اليسار الموحد بقيادة فرنسوا ميتران مع اليمين الديغولي بقيادة جاك شيراك.

التغيير هو تجديد الأمل الطبيعي بين رئيس وآخر، وإلا لما انتُخب جاك شيراك (1932 2019) رئيساً للجمهورية الفرنسية، أم الديمقراطيات وينبوعها المتفجر بالحرية والأخوة والمساواة، بعدما شغل مناصب متعددة أهمها رئاسته للحكومة بين 1974 و1976، ثم بين 1986 و1988.

اللافت أنه من أهم الأسباب التي أوصلته إلى الحكم، ملل الفرنسيين؛ بل «زهقهم» المعلن من الحكم البطيء والطويل لسلفه الرئيس فرنسوا ميتران الاشتراكي (1916 1996) الذي دام 14 عاماً من 1981 إلى 1995 ليحتل قلق الفرنسيين وطلبهم اليومي للتغيير. وهكذا، وبعد فوز اليمين الكاسح في انتخابات 1986 البرلمانية، وللمفارقة، اختار ميتران خصمه شيراك في 1995 ليكون رئيساً، وكان أول ما فعله الأخير بعد دخوله الإليزيه، تخفيض الولاية الرئاسية إلى 5 سنوات بدلاً من 7، بشرط ألا يُسمح لرئيس فرنسا، بعد تجربة ميتران، بالتجديد أكثر من مرة واحدة.

هل كنا سنشهد سقوط الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية، لو لم يكن الحكم مدى الحياة؟ تكررت الأمثلة من فرانكو (1892-1975 ) الذي حكم إسبانيا من 1939 إلى 1975، مسمياً نفسه «الكوديو» وتعني الاستبداد والاستعباد وعبادة الذات، والمخلص الأوحد، إلى أنطوني سالازار ديكتاتور البرتغال بين 1932-1968 إلى ما يتجاوز الكتابة.

المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب (1934 2018) الرئيس الخامس للسودان، رجل عسكري ومحايد طلب منه تولي السلطة (4 6 1985 إلى 4 6 1986)، إثر انتفاضة أبريل/نيسان 1985، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قبل متردّداً بالتنسيق مع قادة الانتفاضة بشرط تركه الكرسي في يوم محدد وساعة محددة عند قيام حكومة منتخبة جديدة، وهكذا كان؛ إذ سلّمها للصادق المهدي. صار الرجل مثالاً يعتبر السودانيون «منزله وكأنه المزار».

هل ننسى نانداسينا غوتابايا راجاباكسا رئيس سريلانكا أخيراً الذي فرّ في 9 من تموز/يوليو 2022 من قصره في كولومبو إلى جزر المالديف، بعدما احتله الملايين من شعبه؟ وكانت الدولة الوحيدة التي قبلت استقباله هو وزوجته واثنين من حراسه.

لم أكتب عن لبنان، لكن ما كتب ما كان لولا «الزهق» العارم من سياسيي لبنان. يرفعون شعار «لو دامت لغيرك لما آلت إليك»، لكن التغيير لدى الغير، والمؤقت، دائم عبر الأبناء والأحفاد والأصهار والأقارب بما يمحو الديمقراطية والتغيير.