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من دون شك أن هناك رابطاً قوياً بين السعادة والنجاح، تماماً كما أن هذا الرابط نجده ماثلاً بشكل قوي في مجال الصحة، عندما تكون ناجحاً، فأنت تتجاوز المراحل التي تمر بك، ولا أريد في هذا السياق، أن يذهب العقل نحو المرحلة الدراسية وحسب، فالنجاح في مؤسسات التعليم، يتم وفق قياسات ومهارات ومعارف تستند عليها، تم شرحها وتدريبك عليها طوال عام دراسي، ثم تخضع لاختبار يتم خلاله قياس مدى إلمامك وفهمك ومعرفتك بهذه المهارات والأسس والعلوم. ما أتحدث عنه، هو جانب أوسع يشمل الحياة برمتها، الحياة التعليمية والاجتماعية والثقافية والمعرفية، وغيرها، وعندما نقول النجاح الحياتي، فهذا لا يعني الإلمام والفهم بكل جوانب الحياة، فهذا مستحيل، ولكن فهم الآلية والطريقة التي تعمل بها، والتي تساعدك في التغلب على الصعاب، وما تواجهه من عقبات.



ولعل من أهم النصائح التي نسمعها كثيراً، وتستهدف هذا الجانب، هي الحث على طرح الأسئلة، اسأل من هو أكبرك منك سناً، اسأل أهل الخبرة والعلم، خاصة ونحن نعلم أن هناك ربطاً قوياً بين السؤال والمعرفة، وعندما تعلم وتعرف، فأنت تملك القوة التي تساعدك على تجاوز العقبات والمعضلات.



أيضاً من المهارات التي يتم حثنا عليها، عدم الاستسلام، عدم التردد، عدم الخوف؛ بل الاندماج في العمل والتصميم والإصرار، ويقال اعمل واجتهد وثابر تماماً كما يفعل المزارع، الذي يعمل يومياً بجهد ومشقة، وهو يعرف تماماً أنه لو توانى أو تأخر عن القيام بمهامه على أكمل وجه، فإنه قد يخسر الموسم، ولا يجد طعاماً له ولذويه.



في اللحظة نفسها، لا تتوقف عن التعلم، حتى وإن أنهيت دراساتك العليا، لا تتوقف عن السعي نحو المعرفة، لأن العالم يتطور، وما درسته قبل بضع سنوات، قد يكون تطور ودخلت عليه تقنيات حديثة وجديدة، لذا التعلم يجب أن يكون متواصلاً وتعرف تماماً ما الذي تحتاج إلى تعلمه وتطوير نفسك فيه، وأنت في معمعة كل هذا لا تنسى نقطة مهمة وهي الجدية في تنفيذ قراراتك، لا تنتظر مطولاً بعد أن تقرر، بل سارع في التنفيذ، وكلما تجاوزت مرحلة أو دخلت لمرحلة جديدة، قم بقياس مهاراتك وتطورك، لأن هذه الآلية ستساعدك على معرفة احتياجاتك المستقبلية. وفي غمرة كل هذا، لا تنسَ أسرتك وأحبتك وأصحابك، لا تنسَ محيطك الاجتماعي، فالحياة تحتاج للتوازن، فلا تنصهر مثلاً في الحياة العلمية، على حساب الحياة الاجتماعية.