ذهلت وأنا أقرأ المقابلة الممتعة عندما تذكرت أن صحافياً مثلي كتب هذا الكلام من موسكو أوائل السبعينات، حين كان أي نقد للتجمد السوفياتي، يستدعي هجوماً عاجلاً بتهمة العمالة لأميركا والعداء للطبقات الكادحة، وخيانة لمشاعرها. ليس التقدم الأميركي هو الذي هزم التخلف السوفياتي، بل اليباس والإصرار على البقاء في أبراج العماء التي لا ترى شيئاً.

لو نجح غورباتشوف في تعديل الصيغة الحجرية لربما تطور كل شيء ضمن النظام. لكن الحرية القليلة التي منحها كشفت عن اهتراء غير قابل لأي علاج. يعتقد كثيرون أن أفضل ما حدث لروسيا فلاديمير لينين، وأعتقد أن أهم ما حدث لها اثنان من شجعان التاريخ: نيكيتا خروشوف وميخائيل غورباتشوف.

الأول وقف في المؤتمر العشرين عام 1956 يتحدث عن جرائم ستالين، فيما راح الحاضرون يغادرون القاعة خوفاً. الثاني كان غورباتشوف الذي وصل إلى السلطة بعدما تعاقب عليها مجموعة من البيروقراطيين في نهايات أعمارهم. وأيقن بعدما رأى ما رآه من الداخل، أن روسيا أمام خياريّن: إما سلسلة من الحروب الأهلية التي لا نهاية لها، وأما الدخول العاجل إلى دائرة الحياة والتقدم.

قال آخر زعيم سوفياتي في موسكو إن أهم شيء في حياة الشعوب والأمم هو الاقتصاد، في حين أراد أسلافه فقط أن يكونوا في عداد الدول العظمى عسكرياً. وقد دفعت شعوب الاتحاد ثمن ذلك من حياتها. واكتشف الحزب في نهاية المطاف، أنه كان ماهراً في تصنيع الصواريخ، وأخفق في صناعة سراويل الجينز، أو تأمين ما يكفي من الخبز.

لا حل اقتصادياً على الطريقة الشيوعية. أول من اكتشف ذلك كان عبقري سنغافورة لي كوان يو، الذي بدأ حياته شيوعياً. ذهب إلى الرأسمالية والإنتاج والربح وترك للشيوعيين الخطب. واقتنع كسياو دنغ بنغ في الصين أن يفعل الشيء نفسه. وقد نسخ المعادلة بنجاح.

تكرر إيران التجربة السوفياتية بلا تردد. إنتاج هائل للمسيرات والصواريخ، واقتصاد من العصور الوسطى. النموذج الآخر كوريا الشمالية، مفرقعات نووية ومجاعات. الجميع في انتظار غورباتشوف.