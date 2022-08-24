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أشرنا مسبقا إلى أن المخاطر التنظيمية تتشكل في عمليات التطوير لمشاريع الطاقة المتجددة على ثلاثة أشكال رئيسة: تحديد الموقع، وإصدار التصاريح الضرورية، والربط بالشبكة الكهربائية. وتحدثنا عن تحديد الموقع وإصدار التصاريح. وتحتاج المشاريع الكبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى سهولة الوصول Access point أو الربط بخطوط النقل والشبكات الكهربائية العاملة لنقل طاقتها الكهربائية إلى مراكز الأحمال. أما المواقع التي ليس لها ربط جاهز مع الشبكات، فستتضاعف التحديات في تحديد الموقع وإصدار التصاريح المذكورة مسبقا على مشاريع الربط التقليدية. ويكون الصراع من ناحية الملكية قليلا في بناء خطوط الربط لمناطق الموارد المتجددة، لأنها في الأغلب ما تكون بعيدة عن المدن، ما يجعل تكلفة اختراق الطاقة المتجددة أسرع وأرخص. إن أفضل طريقة لإتاحة الربط للجميع هو نشر إجراءات تنظيمية واضحة ومباشرة للربط مع الشبكة الكهربائية، وأن تكون متاحة للجميع مع تطبيق معايير غير تمييزية.

وتتشكل المخاطر الاقتصادية في مفهوم التسعير Pricing في تطوير مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة في سعر الكهرباء المولدة. وتسهل أسعار العقود طويلة الأجل في إيجاد استثمارات رأسمالية بمعدلات خصم مخفضة ورفع تمويل المشروع التنافسي. وتسمح مدة العقود طويلة الأجل في التمويل ما يسمح للمستثمرين الذين ليست لديهم ميزانية كبيرة بالتنافس مع أولئك الذين يمتلكون رأس مال قويا. وتعتمد إمدادات الطاقة "على نطاق المرافق" على ظروف بيع مختلفة اعتمادا على التشريعات والتنظيمات السائدة. ومن الممكن للشركات الاحتكارية التي تمتلك توليد ونقل وتوزيع الكهرباء أن تبني محطات توليد الطاقة المتجددة الخاصة بها، أو قد تكون المرافق ذاتها هي صانع السوق الحقيقي، ومن ثم توقع اتفاقيات شراء الطاقة مع منتجي الطاقة المستقلين. وتختلف بالطبع هيكلة البيع في أسواق الكهرباء التنافسية، حيث تباع الكهرباء بزيادة زمنية، خمس دقائق على سبيل المثال، حسب مزاد اليوم التالي. وقد يتدخل المنظم في جعل التسعير ذكيا من خلال جدولة زمنية لاسترداد التكاليف لمدة قد تكون 20 عاما على سبيل المثال، لكن يظل ضبط حوافز الطاقة المتجددة مهما مع مقاييس زمنية، مثل عشرة أعوام على الأقل، لأن تصميم الحوافز على مدى فترة زمنية طويلة يساعد على تجنب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم تجديد الدعم المالي من عدمه.

إن البحث عن التخلص النهائي عن مخاطر استثمارات الطاقة المتجددة لن يكون سهلا، وقد ينعكس سلبا في طرح مشاريع الطاقة المتجددة، ولا يجب أن يتحمل المالك أو المطور كامل المخاطر، بينما لا تتحمل الأطراف الأخرى أيا منها "أو يتحمل جزءا بسيطا منها" من أجل الحصول على تكلفة وتعرفة أقل. ومن الضروري رسم سجل المخاطر الفنية والتنظيمية والاقتصادية وترتيب الأولويات وسبل تخفيف المخاطر وتكلفتها ومدى تكرارها في مشاريع أخرى، وسيتكفل منحنى التعلم في تسريع وقت الطرح مع ضرورة بناء القدرات البشرية ومراقبة المخاطر الخارجية والتغييرات التنظيمية. وعليه، يتشارك المطور والمنفذ وغيرهما في مجموعة المخاطر بما لا يرفع تكلفة المشروع كثيرا، وأن تكون التكلفة في حدود المعقول مع طرح مشاريع الطاقة المتجددة في زمن قياسي. إن وجود بعض المخاطر خلال المنافسة سيوجد سوقا إيجابية رائجة للمراهنة والتقديم على العروض المالية، حيث إن نطاق التقديم المالي سيكون متسعا لأكثر من مشارك في سوق الطاقة المتجددة. وسيحفز تحديد سقف أعلى لأي مشارك في السوق من دخول مشاركين آخرين في صناعة الطاقة المتجددة بما يضفي منافسة وشفافية أعلى ونشاطا أكبر في تلك الصناعة ويمنع احتكارها والتفرد بها.