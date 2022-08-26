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مؤتمر الأمن الدولي العاشر الذي عُقِد بالعاصمة الروسية موسكو على مدى أسبوعين من 15 أغسطس حتى 21 منه وشاركت فيه وفود من وزارات دفاع أكثر من 40 دولة والعديد من شركات السلاح، شكل أهمية كبيرة للدولة الروسية في ظل الحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان فرصة مهمة لعقد صفقات بيع الأسلحة بمبالغ ضخمة تحتاجها روسيا في مواجهتها لأكثر من ثلاثين دولة على الأرض الأوكرانية؛ إذ كان من ضمن خطط وزارة الدفاع الروسية عقد صفقات تزيد قيمتها على 522 مليار روبل.

وفضلًا عن كل ذلك مثّل عقد هذا المؤتمر رسالة قوية وواضحة للمجتمع الدولي أكدت فيها روسيا فشل المعسكر الغربي في عزلها دوليا ومحاصرتها بعقوبات غير مسبوقة في التاريخ أُريد بها إنهاك الاقتصاد الروسي وخنقه طمعا في انهيار مأمول لم يأت ولم يمس موسكو بل انقلب السحر على الساحر ليُصيب الإنهاك الاقتصادي الدول الفارضة للحصار في مقتل، وليجعل أشد التقارير الاقتصادية تفاؤلًا تتنبأ بشتاء قاس ينتظر اقتصاديات دول القارة الأوروبية بدأت ملامحه تظهر في أرقام التضخم في المملكة المتحدة وفي علامات الفقر الطاقي لدى العملاق الألماني وفي التهاب أسعار المواد الاستهلاكية في فرنسا، ما ينبئ بدوره بأن هذه الدول ستكون مسرحا لسلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية التي قد تُسقط رؤوسا سياسية كثيرة.

وواضح الآن أن هذا المؤتمر قد أزعج حكومات الدول التي فرضت العقوبات الإقتصادية على روسيا وليس غيرها وأثار حفيظتها؛ لأنه قدم صورة تناقض ما تريد الآلة الإعلامية الغربية إقناع مواطنيها والعالم به، وأعلن بوضوح أن العالم يشهد تحولات جيو-استراتيجية حاسمة لم تُحكم دول القارة العجوز التفاعل معها؛ لتبقى مجرد تابع ذليل لسياسات واشنطن.

فإلى جانب المكاسب المادية التي ستجنيها موسكو من هذا المؤتمر، فإن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة في اليوم الثاني كانت مناسبة تاريخية للإعلان بوضوح وعلى الملأ عن أن الحرب في أوكرانيا ليست إلا بداية النهاية لزمن العالم أحادي القطبية؛ أي للزمن الذي أبقى الولايات المتحدة صاحبة القرار الأوحد الذي لا ينازعه قرار منذ انهيار الاتحاد السوفيتي واضمحلال حلف وارسو. وبهذه الفكرة المحورية انبنى جوهر كلمة الرئيس بوتين ليجعل العالم كله أمام واجب الإجابة عن السؤالين الآتيين: ما دلالة أن يكون العالم متعدد الأقطاب والقوى؟ وهل يكون هذا النظام العالمي في مصلحة الشعوب والدول أم أن على هذه الشعوب والدول أن تتصدى لفكرة تعدد القوى التي من شأنها أن تتيح تفعيل مبدأ إدارة مشكلات العالم وقضاياه من دون التأثر بقرار قوة منفردة مهما كانت دوافعه؟

لقد عاين العالم كله ما جرى ويجري في الساحة الدولية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991؛ إذ كان وجوده رادعا لانفراد الولايات المتحدة بالفصل في قضايا ومشكلات العالم، وبمجرد اختفاء التأثير السوفييتي أصبحت الولايات المتحدة تصول وتجول في تقرير مصائر الشعوب من دون هوادة فارضة رؤاها وقيمها مقدمة مصالحها بالمعنى الواسع للكلمة على مصالح الشعوب الأخرى، وقد كان هذا التفرد الأمريكي مدعاة لزيادة التوترات العالمية بنسق تصاعدي لم تسلم منه منطقة من مناطق العالم، وكان من نتائج هذه التوترات حرف مسار العملية العسكرية المحدودة في أوكرانيا إلى حرب مدمرة تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي، والتأسيس الأمريكي لحرب أخرى بينها وبين الصين بسبب تايوان على خلفية زيارة رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي، وهي الزيارة التي قرأت فيها الصين تحديًا أمريكيًا صريحًا لها واعتداء جليًا على السيادة الصينية على جزيرة تايوان.

لقد أفرز الصلف الأمريكي انبثاق قطبين قديمين جديدين ينازعان واشنطن نفوذها المطلق على العالم؛ ليجعلنا أمام مشهدية عالمية جديدة قوامها أقطاب ثلاثة تتنازع النفوذ، كل بمبادئه ورؤيته للعالم في الفترة القادمة. وليس على حكومات دول العالم وخصوصا، الدول النامية، إلا أن تتيح إمكانية التشكل النهائيّ لعالم متعدد الأقطاب؛ لأن ذلك يقع في صميم مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وبالعودة إلى سؤالينا اللذين طرحناهما في صدر هذا المقال «ما الذي يعنيه أن يكون العالم متعدد القوى؟ وهل يكون هذا النظام العالمي في مصلحة الشعوب والدول أم أن على هذه الشعوب والدول أن تتصدى لفكرة تعدد القوى التي من شأنها تدير مشكلات وقضايا العالم من دون التأثر بقرار قوة منفردة؟ نقول إن أكثر الدول كانت مستفيدة في ما مضى من وجود القطبين العالميين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وأن الأمن والسلم الدوليين كانا مستتبين إلا من بعض بؤر النزاعات الحدودية المزمنة بين دول كان وجود هذين القطبين يدفعها إلى حل قضاياها ونزاعاتها في هيئة الأمم المتحدة. الدول العربية كانت من ضمن الدول المستفيدة من ذاك الوضع وخصوصا القضية الفلسطينية، وأعتقد جازما أن عودة العالم إلى القطبية المتعددة سيكون في صالح جميع الدول العربية التي ذاق بعضها مرارات التدخل الأمريكي لصالح جماعات الإسلام السياسي إبان ما كان يسمى «الربيع العربي» في عام 2011، وما زال يتجرع سمّ مؤامراتها التي أنهكت الشعوب وأشبعتها حروبا أهلية.

الثابت وفقًا لمعطيات سياسية وعسكرية واقتصادية جديدة أن العالم مقدم على تحولات حاسمة لا بد من إحكام التفاعل معها واقتناص فرصها بما يُعزز فرص استتباب سلام عالمي دائم وظهور نظام عالمي جديد تُحترم فيه مبادئ سيادة الدول واستقلالية قراراتها وإدارتها لشؤونها الداخلية. وهو أمر - إذا ما تم - سيطوي وإلى الأبد صفحة الصلف الأمريكي.