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أتساءل عن استراتيجيات الصورة واستعمالاتها، مدركاً سلفاً بأنّ أسئلتي لا تُغيّر بحثاً في عيون البشرية المخطوفة الدوّارة والمنقادة بلذة خفية التنقل السريع بين الصور والمشاهد عبر المواقع التي تغمر العالم.

من يتابع اليوم من الناس غير الصور في العراق ولبنان وفلسطين والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من البلدان غير المستقرّة ؟ وما المنتظر من مفاوضات فيينا سوى إمكانية تدفق النفط والغاز الذي يسابق الرغيف في الغرب بصوره المتأهبة للصقيع أو التقنين في الكهرباء كما يحصل في سويسرا ؟

وبعيداً من مشاهد ممثلي الدول العظمى السائدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ماذا سيعني للناس إن قعدت ألمانيا غداً إلى جانب فرنسا كدولة عظمى جديدة في مجلس الأمن الدولي سوى لحظة الصورة؟

أبحث عن ضياع مواقع الأفكار والثقافات؛ بل الحضارات المعاصرة التي أراها تذوب بسرعة نحو أرحامها الأولى، أعني مصر القديمة حيث ولدت الكتابة من الصور الهيروغليفية أو عبر صور مسماريات بلاد ما بين النهرين. وأميل إلى جمع الحاضر والمستقبل بهذا الماضي السحيق إذ نرى البشرية تلهث وراء الصور الخاطفة السريعة وتُفسرها باللمح والرموز الجاهزة والسالبة للأجيال المتنوعة وكأنها تجاوزت بوظائفها التجهيلية الخيال في أقلّ من نصف قرن.

تألّقت الصور وانصاعت لها الشعوب في دنيا العولمة والذكاء الاصطناعي بما يستحيل إيقاف تدفقها الباهر وكأنّ الأزمنة الجاهزة تسحبنا نحو فكرة القرود لدى داروين.

أتدفن صناعة الصور الثقافات ؟

نأخذ في الإجابة، أوّلاً، صورة نسف برجي مركز التجارة العالمي في واشنطن في2001 وسقوطهما وهي الصورة التي لبست القرن الواحد والعشرين، لكن الإدارة الأمريكية، كما لاحظنا، حجبت عن العين العالمية إظهار نقطة دمٍ واحدة أو كشف ملامح متشوهة. اكتفت، بالرغم من «تقديسها» للديمقراطية وحريّة النشر، بتزويد وسائل الإعلام والعالم بنسف مئة طابقٍ وطابق أو نصف مليون طن من الجدران المتناثرة إلى صور طائرتين مدنيتين تمّ خطفهما واستخدامهما في التفجير، وهو الأمر الذي كان لا يمكن تلافيه أو حجبه عن أنظار العالم، مهما كانت أبعاده ومراميه وتداعياته.

ولنأخذ ثانياً، صور العراق 2003. بدت وكأنها حرب لم تقع هناك أصلاً، عبر استراتيجيات حجب الحقائق وتغطية الصور وتنقيتها وتنظيفها من الدماء قبل بثها. كانت العدسات تلتقط بعيون مقفلة، وما خروجها عن المسموح به في التقاط الصور أو بثّها بما يثبط من عزائم الأمريكيين أو يدفع حدّة التظاهر ورفض الحرب في عواصم العالم، إلاّ مسألة بقيت تحت الرقابة المشددة.

ولأنّ الصور القوية تولد ميتةً في ثقافة الغرب إذ تقع ضحية اعتباراتٍ كثيرة تحول دون نشرها قبل ثلاثة أيامٍ من حصولها، لتصل متأخرة غالباً، فتُهمل أو تخسر قيمتها الخبرية والتأثيرية.

هكذا تبرز المسافات بين الشعوب والثقافات في إبراز الصور الغرائزية لكوارثنا وقتلانا وكأننا ننجذب نحو الأفلام والمسلسلات التي تفبركها مخيلات المخرجين السينمائيين الذين يُفرغون صورنا الحقيقية المتجاوزة لعنف الأفلام. هكذا تنشق وجهات النظر في موضوع بث الصور ليحضر السؤال: هل الصورة صدفة أو هواية أو مهنة خطيرة لها أصولها وقوانينها وثقافتها المعاصرة ؟

أطمح بجوابٍ بارد يخفّف من صور الكوارث والتشوهات والأهوال، ليس مراعاة للقوانين الدولية وعتبات التفاهم بين المسموح والمحظور بثّه بما لا يكسر العين والنفس والمشاعر، وهذه مسألة تختلف من شعبٍ إلى آخر، بل مراعاة لاستراتيجيات نقل الصور التي تتجاوز الاستراتيجيات العسكرية في استمالة الرأي العام وكسبه عن طريق صناعة الصور، بدلاً من سجن المشاهد في التحريض والتحفيز والتبرير والتكرار والهزء وتحقير الخصم بالدعايات النفسية في التغطية والكشف، أو في تجنيد الصور لغسل الأبصار والأدمغة وخلق الشائعات والتضليل وقلب الحقائق وتسويق الأوهام، وغيرها من فنون الإعلام أو علومه التي تتقدّم العلوم الإنسانية التقليدية.

الحقيقة بكلمتين، أنّ العيون المعاصرة لم تعد تلتقط الصور لتؤبّدها فوق الجدران، أو تدفع بها نحو العاطفة والشعور لأنّ الذاكرة سرعان ما ترقد وتذهب لتنشغل بمدى بصري جديد قاتل للزمان. وعلى الرغم من قوّة الصور وتدفقها الهائل، فإنّ المشاهد تنقل غبار الحروب السريعة الذوبان وقد لا تترك ندوبات عامة ألفناها قديماً.

نحن نلتقط نتفاً من الواقع الواسع، وباتت الصور بالرغم من بث بشاعتها خالية من أيّ مضمون، إذ لا فائدة من إذكاء النزاعات بالمشاهد، بقدر الاطمئنان إلى أزمنة ما بعد الحروب التي تتكفّل بها ملايين العدسات والشاشات الفضائية ومواقع التواصل تلتقطها أجيال الأقمار المشكولة بالفضاء لأرشيف الدول وتطوير صناعة الأسلحة وتجارتها وتوسيع أسواقها.