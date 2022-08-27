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بات من المسلّم به على نطاق واسع أن تعاملاتنا اليومية، ومهامنا الحياتية التي نواجه خلالها بعض الصعوبات والعقبات، قد تكون سبباً للقلق والتوتر؛ بل إن مثل هذه الحالة لم يعد غريباً أو نادر الحدوث. فنحن نتوتر ونقلق، بسبب كثير من الجوانب العملية والحياتية التي تمر بنا، وتختلف درجات التوتر والقلق من مرتفعة جداً إلى بسيطة أو متواضعة، ولكنها في العموم موجودة وتمر بنا، ولا يكاد يوجد أحد منا إلا وتلبّسته مثل هذه الحالات.

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المشكلة أن مثل هذه العوارض التي تمر بنا، لها تبعات متعددة، إن لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة ومُثلى؛ إذ قد تتطور وتسبب حالات مرضية جسدية ونفسية.

على سبيل المثال، التوتر الذي يعتبر شعوراً مرافقاً، وحالة متكررة، قد نصاب بسببه بأعراض وحالات أخرى، كالغضب وسرعة الانفعال، وهذه الحالة قد تدمّر العلاقات الطيبة مع الآخرين في المحيط الاجتماعي الذي نعيش فيه. الأطباء في مجال الرعاية النفسية، وكثير من البحوث والدراسات في علوم النفس والسلوك الإنساني، تحدّثوا عن التوتر المزمن، وأنه قد يكون عاملاً خطراً يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى مثل الاكتئاب، واضطرابات القلق، ونحوها.

هناك دعوات للتخلّص من التوتر، والابتعاد عنه، ومحاولة التخفيف عن النفس، بالتفاؤل والأمل والاستبشار بالغد والمستقبل، وأنه سيكون أفضل حالاً. هذه المشاعر الإيجابية بمنزلة رسائل للنفس قد تخفف التوتر؛ لأن له أضراراً بالغة مثل ابتعاد الإنسان عن محيطه، وبالتالي العزلة المرضية التي تجعله يقرر أن العزلة عن الناس خيار مفيد وإيجابي، وهذا يجعله وحيداً يواجه هذا التوتر دون دعم المقربين منه، وهنا يقع فريسة سهلة للمرض.



ولا ننسى في هذا السياق بعض العوارض لأمراض جسدية، هي في الأساس نتاج وسبب لحالات من التوتر المستمر، مثل الصداع والغثيان وارتفاع ضغط الدم.. والمشكلة أن هذه العوارض تزيد التوتر؛ بل المخاوف من المرض. وكما هو واضح، فإن نقطة البداية تكمن في التوتر العابر الذي يمر بنا جميعاً، ولكن هذا التوتر ينمو ويتشكل ويكبر، خاصة في ظل حياة عملية تحتاج إلى التركيز والإنتاج، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال، التخلص من مشاعر التوتر وحالاته، لكن يمكننا أن نجعله في أدنى درجاته، وأن نسيطر عليه بحكمة وعلم ومعرفة، وهذه السيطرة لن تتم إلا بالوعي والتحكّم في النفس، فضلاً عن التفاؤل وبث رسائل إيجابية.