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ينبغي على وزير الإعلام المبادرة بتقديم مرئيات ممنهجة على صعيد ترجمة التوجيهات السامية الأخيرة إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، لتشكيل فريق عمل مهني ومحايد من خارج الوزارة، للإشراف على تنفيذ خطة عمل الوزارة بعيداً عن الاجتهاد والعمل العشوائي.

ثمة العديد من المتطلبات والاحتياجات التي ينبغي على الإعلام الرسمي احتضانها ومنحها الأولوية القصوى، وهي إطلاق خطة إعلامية ممنهجة لمواكبة التوجيهات والتوجهات السامية الأخيرة بحسن اختيار ممثلي الشعب ونشر الوعي المجتمعي في التصدي لفساد ذمم بعض الناخبين والمرشحين.

ومهم بمكان دعم الإعلام الرسمي المبادرات الشعبية الهادفة إلى رفع مستوى وعي الناخب، وفي الوقت ذاته تعرية المرشحين الذين يتكسبون من مواقف سياسية غير نزيهة في مجالس الأمة السابقة من باب الشفافية لإتاحة الفرص لمناظرات عادلة ومحايدة، تحقيقاً للهدف السامي بحسن الاختيار.

ليس أمام الإعلام الرسمي العذر في هذه المرحلة بالذات، فالتوجيهات السامية لا تحتمل اللبس ولا الاجتهاد بالتفسير بعد قرار حل مجلس الأمة، نزولاً عند رغبة الشعب، وتقديراً لوضع سياسي معقد ومتورم منذ عام 2020.

يعم التفاؤل السياسي في الكويت بعد صدور القرار السامي بحل مجلس الأمة 2020، والعودة إلى صناديق الاقتراع في 29 سبتمبر 2022، في حين تستنفر قوى الدولة العميقة عبر نوافذ المتنفذين في إثارة التشويه والتشكيك بمدى سلامة الانتخابات المقبلة واحتمالات البطلان الدستوري!

بلا شك أن للجميع حق الطعن الدستوري، ولكن نتمنى ألا تهيمن نزعات غير مسؤولة لدى كثير من المتضررين من مرسوم الضرورة بالتصويت بالبطاقة المدنية، بسبب الفزع من الخسارة المحتملة جداً، وانكشاف مخططات التزوير في موطن إقامة الناخبين والتلاعب في قيودهم.

على مدى سنوات طوال، كانت هناك محاولات نيابية وقانونية وسياسية من مجاميع مختلفة في المطالبة باعتماد البطاقة المدنية في الانتخابات النيابية، لقطع الطريق على شراء ذمم بعض الناخبين للتلاعب بكشوف الناخبين والتزوير في موطن الإقامة على عكس بيانات البطاقة المدنية.

إننا أمام تحدٍّ كبير جداً.. تحدٍّ وطني في تقديم البراهين على عزيمة شعبية لا تنكسر ولا تنهزم أمام الضغوط الاجتماعية، من أجل إثبات إرادة الشعب الكويتي للنهوض بالدولة نحو آفاق ديموقراطية واعدة لإحداث تغيير ملموس في تركيبة مجلس الأمة القادم.

ثمة بعض الكتّاب والطارئين على العمل السياسي يزعمون بعدم عدالة كثافة الناخبين في بعض الدوائر كالدائرتين الخامسة والثانية من حيث النسبة والتناسب بعد الإضافات الأخيرة، في حين تناسى هؤلاء أن العلة أساساً تكمن في نظام الصوت الواحد الانتخابي وهي ليست وليدة اليوم!

إننا أمام مسؤولية وطنية في استكمال التغيير الإيجابي العميق، الذي أحدث تحولاً بمفاهيم الانتخاب وتركيبة مجلس 2020 عموماً، إلى جانب إقصاء لنواب الخدمات والمشكوك في نزاهتهم، حتى لا تستباح ثروات الدولة، ويتفاقم الفساد في مفاصل الدولة أكثر مما حصل في السنوات الأخيرة.

إنها فرصتنا الوطنية الكبرى في إحداث التغيير النيابي والسياسي من أجل كويت اليوم والمستقبل.