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نحن عرضة للنقد، لا يمكن لنا أن نطلب من الآخرين، التوقف عن التعبير عن مشاعرهم تجاهنا، سواء أكانت تلك المشاعر، إيجابية أو سلبية، فلا مجال أمامنا إلا تقبل ما نسمع، ثم نحاول الرد والدفاع والتوضيح، والتعبير عن وجهة نظرنا. ومع هذا عندما يوجه لنا أي نقد قاسٍ، أو سلبي، وغير منصف، ومن يتحدث عنا لا يتمتع بالعدالة والمنطقية، فينبغي أن نقدم له الشكر، لأنه منحنا الفرصة للدفاع عن أنفسنا، والتوضيح، وهذا جانب إيجابي، لأن المشكلة الكبرى، أن هناك من يتعرض للتأنيب القاسي، بشكل غير موضوعي، وغير منصف إطلاقاً، ومع هذا لا تتاح له الفرصة للتوضيح والدفاع عن نفسه، لأنه لا يعلم.

بعض ناس- وهم قلة - يعقدون محاكمات للآخرين، يصنفون، ويلونون، ثم يصدرون الأحكام القاسية، في غياب تام عن الموضوعية والأخلاق، ثم تتحول أحكامهم أو ما توصلوا إليه، إلى طريقة تعامل، وتصبح كلماتهم التي تداولوها أمراً مُسلّماً به، مع أنها بعيدة تماماً عن الواقع والحقيقة، وبعيدة عن الشخص نفسه، ومبادئه وآرائه ووجهات نظره.



ولعل هذه الممارسة واحدة من أشد أنواع الظلم؛ حيث تنتشر عنك خصلة، أو عادة سلبية، وأنت بعيد تماماً عنها، لأن هناك من روجها، وألصقها بك، هذا يحدث، ويتكرر في كل مجتمع، ومن يمارس هذا السلوك القاسي، يسرد حججاً ومبررات، وأسباباً مختلفة لممارسته؛ حيث يتم تغليفه بالمصلحة، والنقد البنّاء، والنصيحة، وقول كلمة الحق... إلخ. بينما هو سلوك هدام يؤلم النفس تماماً، وفي اللحظة نفسها بعيد تماماً عن الصواب، وعن الأخلاق.



من يريد النصيحة، يعرف تماماً آلياتها وطريقتها المثلى، ومن يريد المصلحة والتصحيح، يدرك من أين يبدأ وكيف، ومن يريد أن يوجه نقداً بناء، يعلم تماماً شروطه التي تبدأ، بسماع وجهة النظر الأخرى، وأيضاً البحث في عمق الموضوع وفهمه، قبل إصدار الأحكام المستعجلة القاسية.



والخلاصة في هذا السياق، أنه لا سبيل لتجنب الكلمات الجارحة، ولا لتلافي سماع الأحكام القاسية، أو غير المنصفة، وما دمنا نتفاعل مع الناس، ونأخذ ونرد، ونعمل، فإن التباين واقع، والاختلافات ستكون ماثلة ولا مناص منها، والمطلوب، الاجتهاد في فعل الصواب، وتجنب الأخطاء، وتطوير النفس، وعدم الالتفات إلى تلك المنغصات، وعدم التوقف عندها ملياً، لأنها ستأخذ من وقتتنا وجهدنا من دون طائل وبلا فائدة. نعم اجتهد في التصحيح، والتوضيح، لكن بهدوء ومن دون غضب، ولا تتعب نفسك وترهق روحك.