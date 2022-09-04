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ربما أكثر ما يميز بلدنا هو مرونته في التعاطي مع أصعب الملفات، خاصة الاقتصادية منها، فخلال الأزمات الطاحنة التي تعرض لها العالم في العشرين سنة الماضية فقط، استطاعت الإمارات تجاوز الصعوبات الاقتصادية الكبرى.

فمنذ الأزمة المالية العالمية التي نجحت خلالها الدولة بتخطي المتاعب المالية التي تعرض لها العالم، لتعود أقوى مما كانت، إلى الأزمات المستجدة مثل وباء كورونا الذي شلّ كبرى الاقتصادات، وخلق تداعيات صحية واقتصادية ضربت دول العالم، استطاعت الإمارات بحنكة قادتها وعزم أبنائها تخطي الأزمة، حيث حافظت على الثنائية الأهم وهي صحة السكان واستمرار النشاط الاقتصادي، وهذا ما كان، فقد كانت الدولة تقوم بمعادلة دقيقة بين الإغلاقات وفتح الأسواق وعودة الحياة لطبيعتها، حتى تم تأمين البشر داخل الدولة، كما استمر محرك الاقتصاد بالعمل، والآن بعد قرب نهاية وباء كورونا فقد حققنا انتصاراً كبيراً وتجاوزنا الأصعب.

حقيقةً إن المرونة الإماراتية لم تأتِ من فراغ، بل كنتيجة تخطيط وعمل مستمر، فقد وضع القادة نهجاً واضحاً للعمل، حيث إن التخطيط لا يتوقف واستشراف الآفاق والجهوزية للتحديات هي سمات أصبحت تتمتع بها الإمارات، وهذا ما أثبتته الأزمات. كل ذلك يدفعنا للتأمل في شكل اقتصاد الإمارات في المستقبل.

وحقيقة أن ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن تجاوز التجارة غير النفطية لدولة الإمارات حاجز التريليون درهم في النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي، يؤكد أن نهج الإمارات الاقتصادي يسير بثبات، وأن رؤية قادة الإمارات الثاقبة تُطبق وتُنفذ، وأن المستقبل سيظل مشرقاً تحت ظل رؤية مستقبلية واضحة المعالم، حيث قال سموه: «نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ونبشر الجميع بأن القادم أجمل.. وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن الله»، وهذه حقيقة تعكس واقعاً مستقبلياً مزهراً للدولة في ظل ما تقوم به من جهود لتعزز من مكانتها الاقتصادية في العالم.

ويكفي أن نعلم أن عمليات إعادة التصدير وحدها بلغت في النصف الأول من العام نحو 300 مليار درهم، وهذا جزء من العمليات الاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة لتعزز مكانتها، فهناك ملف استقطاب الشركات الكبرى وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الجديد، خاصة الرقمي، حيث إن شركة أمازون العملاقة «أمازون ويب سيرفيسز» ستفتتح منطقة بيانات رئيسية في الإمارات من خلال استثمارات بخمسة مليارات دولار، كما ستفتح مجالاً لآلاف الوظائف في الدولة وستكون مقدمة لقدوم استثمارات ملياريه للدولة في مجال الاقتصاد الرقمي وحده، وهذا سيعزز من مكانة الإمارات كمركز إقليمي لكبرى الشركات العالمية.

كذلك توجه الإمارات نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وهذا مجال اقتصادي كبير ورائد في العالم، حيث إن خطط الإمارات سبق ووضعت في هذا المجال من خلال الاعتماد على طاقة بديلة عن الطاقة التقليدية.

فمنذ عام 2015 أطلقت «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، بهدف تأمين إنتاج 75% من الطاقة النظيفة، لتكون دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر، وهذا بحد ذاته أيضاً خطوة انتقالية مهمة في الإمارات بهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وأيضاً تخفيض الاعتماد على النفط ليس فقط على صعيد الاستهلاك، بل أيضاً تعزيز موقع الإمارات في إنتاج الطاقة النظيفة ونشرها في العالم لتكون جزءاً من الاقتصاد الجديد، حيث حجزت الإمارات مكانها الريادي في المقدمة.