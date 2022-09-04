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من‭ ‬طبيعة‭ ‬البشر‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسوب‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬عرضة‭ ‬للخطأ‭ ‬البشري‭. ‬تتلقى‭ ‬الحواسيب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التعليمات‭ ‬وتقوم‭ ‬بتنفيذها‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موضح‭ ‬في‭ ‬الأكواد‭ ‬والبرمجيات،‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬للوظائف‭ ‬مثل‭ ‬إدخال‭ ‬البيانات،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬خطأ‭ ‬الكتابة‭ ‬إلى‭ ‬الفوضى‭ ‬ونتائج‭ ‬مختلفة‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬الاحتمالات،‭ ‬سيتولى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬النسخ‭ ‬واللصق‭ ‬والكتابة‭. ‬وعلى‭ ‬أقل‭ ‬تقدير،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬زميل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬عملك‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬

لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالملل‭ ‬أو‭ ‬التعب

قلة‭ ‬الراحة‭ ‬والإجهاد‭ ‬الشخصي‭ ‬والملل‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬المتكررة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬شمّاعات‭ ‬الأعذار‭ ‬هي‭ ‬مشاكل‭ ‬بشرية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ (‬عند‭ ‬مقارنتها‭ ‬بالآلات‭). ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يؤثر‭ ‬البقاء‭ ‬مستيقظا‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬عملك‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬ووفقا‭ ‬لموقع‭ ‬sleepfoundation‭.‬org،‭ ‬فإن‭ ‬قلة‭ ‬النوم‭ ‬عرضة‭ ‬للتسبب‭ ‬في‭ ‬نقص‭ ‬التركيز‭ ‬وانخفاض‭ ‬أوقات‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬والتهيج‭ ‬والأخطاء‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬أجهزة‭ ‬الحواسيب‭ ‬أبدا‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭. ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬فإن‭ ‬قدرتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ (‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينقطع‭ ‬تزويد‭ ‬الطاقة‭ ‬عنها‭). ‬وبالمثل،‭ ‬فإن‭ ‬تكرار‭ ‬نفس‭ ‬الحركة‭ ‬والقيام‭ ‬بنفس‭ ‬الشيء‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يصبح‭ ‬مملا‭ ‬للإنسان‭. ‬بينما‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬صنعت‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬الآلات‭.‬

يمكن‭ ‬للآلات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬خطيرة

يتعرض‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬مثل‭ ‬التعدين‭ ‬وعمل‭ ‬المصانع‭ ‬وتجميع‭ ‬الآلات‭ ‬لقدر‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬أبخرة‭ ‬خطيرة‭ ‬أو‭ ‬أشياء‭ ‬متساقطة‭ ‬أو‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬قصوى‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬دائما‭ ‬ظروف‭ ‬وحالات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصاب‭ ‬فيها‭ ‬الناس‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬أو‭ ‬تتعرض‭ ‬فيها‭ ‬حياتهم‭ ‬للخطر‭ ‬وحتى‭ ‬الموت‭.‬

يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التصنيع‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لجعل‭ ‬العمليات‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬لإبعاد‭ ‬العمال‭ ‬البشريين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأذى‭. ‬وتشمل‭ ‬فرص‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭ ‬في‭ ‬التصنيع‭ ‬تطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والصيانة‭ ‬التنبؤية‭ ‬وبالطبع‭ ‬الروبوتات‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬يمكن‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تتلف‭ ‬الآلات‭ ‬أو‭ ‬تدمر‭ ‬أثناء‭ ‬قيامها‭ ‬بأعمال‭ ‬خطرة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬هشة‭ ‬تقريبا‭ ‬ومصممة‭ ‬لتحمل‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬والحرارة‭ ‬والسموم‭ ‬المحمولة‭ ‬جوا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭.‬

آلات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬

أرخص‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التكلفة‭ ‬الأولية‭ ‬لبناء‭ ‬وتدريب‭ ‬آلة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مرتفعة،‭ ‬فإن‭ ‬التكلفة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للتشغيل‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬إنسان‭ ‬للقيام‭ ‬بنفس‭ ‬المهمة‭ ‬وفقا‭ ‬لـ‭ ‬APA‭ ‬فمثلا‭ ‬تشغيل‭ ‬الجهاز‭ ‬يتطلب‭ ‬الكهرباء‭ ‬والصيانة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬بينما‭ ‬لتوظيف‭ ‬إنسان‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة،‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬موارد‭ ‬للعثور‭ ‬عليه‭ ‬وتدريبه،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬الراتب‭ ‬السنوي‭ ‬والمزايا‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬دفعها‭.‬

الماضي‭ ‬ليس‭ ‬مؤشرا‭ ‬دقيقا‭ ‬للمستقبل

مما‭ ‬تم‭ ‬استعراضه‭ ‬سابقا،‭ ‬فإن‭ ‬الاستجابة‭ ‬المشتركة‭ ‬للمخاوف‭ ‬والمخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬تأثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأتمتة‭ ‬هي‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الماضي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬تصرف‭ ‬المستقبل‭ ‬بالمثل‭. ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تختلف‭ ‬الآن‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬وهذه‭ ‬العوامل‭ ‬تعطينا‭ ‬سببا‭ ‬وجيها‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬المستقبل‭ ‬سيلعب‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭.‬

في‭ ‬الماضي،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الاضطراب‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لصناعة‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬تعطيل‭ ‬صناعة‭ ‬أخرى‭. ‬لنأخذ‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬كمثال؛‭ ‬يمكن‭ ‬للروبوت‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والكفاءة،‭ ‬ولكن‭ ‬نفس‭ ‬الروبوت‭ ‬سيكون‭ ‬عديم‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تصنيع‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬السيارة‭. ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬تكييف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الأساسية‭ ‬للروبوت،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ذلك‭ ‬يعالج‭ ‬التصنيع‭ ‬فقط‭.‬

يختلف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لأنه‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬صناعة‭ ‬تقريبا‭. ‬عند‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬فهم‭ ‬اللغة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الأنماط‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للتخيل‭: ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يفعل‭ ‬بالفعل‭ ‬تلك‭ ‬الأشياء‭ ‬بالضبط‭.‬