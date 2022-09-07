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يستمر الخلاف بين المحللين والمستهلكين حول الوضع الحالي لأسواق الغاز الطبيعي العالمية. نقطة الخلاف الرئيسة هي ما إذا كانت الأسعار في الولايات المتحدة ستنخفض بشكل كبير أو سترتفع أكثر، وكيف سيؤثر ذلك في أسعار الغاز عالميا. مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، لا يمكن لأحد أن يلوم المستهلكين على توخي الحذر. يتفق معظم المحللين على أن أسعار الغاز والطلب عليهما سيواكبان وتيرتهما. لقد أثرت أزمة الطاقة الأوروبية المستمرة في هذا بشدة. تواصل دول الاتحاد الأوروبي البحث عن بدائل للوقود الروسي. مع ذلك، من المحتمل أن تنتقل مشكلات الطاقة في أوروبا إلى جميع أسواق الطاقة في العالم. في الواقع، قد يكون هذا يحدث بالفعل الآن.

يمكن لخط أنابيب نورد ستريم 1 الذي كان يعمل بطاقات منخفضة قبل توقفه تماما أن يؤثر في أسواق الغاز في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع. مع ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء أوروبا وتضاؤل الاحتياطيات، كان الاتحاد الأوروبي يجوب العالم بحثا عن بدائل للطاقة الروسية. وبسبب هذا، شهدت المنافسة العالمية على الغاز أخيرا ارتفاعا حادا ومستمرا. تكاليف الغاز الطبيعي في أوروبا الآن أعلى بعشر مرات من مستوى العام الماضي، ما يشكل ضغطا هائلا على الشركات والمستهلكين والحكومات. إلى جانب ذلك، ستثبت أشهر الشتاء أنها الأشد صعوبة على دخل المستهلك العادي. بعد كل شيء، تعتمد ملايين المنازل الأمريكية والأوروبية على الغاز الطبيعي للتدفئة. مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، يبدو الوضع صعبا للغاية. حيث أدى تشدد العرض إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، وقفزت أسعار عقود الغاز الآجلة على مؤشر الغاز الهولندي TTF القياسي في أوروبا 220 في المائة منذ بداية حزيران (يونيو).

نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الكهرباء الأوروبية بصورة كبيرة، ومن الواضح أن آب (أغسطس) كان أغلى شهر على الإطلاق للكهرباء في جميع الأسواق الأوروبية الرئيسة. حسب ريستاد للطاقة Rystad Energy، في آب (أغسطس) تم تحطيم الرقم القياسي لتموز (يوليو) في إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حيث كانت إيطاليا أول سوق على الإطلاق تسجل متوسط سعر فوري شهريا أعلى من 500 يورو لكل ميجا واط ساعة، حيث كان المتوسط لآب (أغسطس) 547 يورو. كانت فرنسا على وشك كسر حاجز 500 يورو لكل ميجا واط ساعة أيضا، بمتوسط 492 يورو، تليها ألمانيا بسعر 465 يورو، والمملكة المتحدة عند 438 يورو. لكن، الأسعار بدأت بالتراجع مع بداية هذا الشهر، مع ذلك ما زالت مرتفعة للغاية.

على الرغم من أن مشاريع القوانين، مثل قانون الحد من التضخم، من المرجح أن تخفف بعض الضغط عن الطلب على الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، إلا أن هذه المبادرات ستستغرق وقتا للتنفيذ لتؤتي ثمارها. يبقى السؤال الحقيقي، هل سيكونون جاهزين في غضون ثلاثة - أربعة أشهر؟ على الجانب الإيجابي، قد يؤتي بحث أوروبا المحموم عن حلول بعض النتائج في المستقبل القريب. بالفعل، كثفت دول مثل: النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة جهودها لمساعدة ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الحصول على واردات غاز بديلة. ومع ذلك، لا يزال محل نقاش ما إذا كانت هذه المصادر كافية أم لا لدفع الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء.

مع وصول المنافسة على الغاز الطبيعي إلى ذروتها، يتوقع كثيرون أن أسعار الغاز ستستمر في الارتفاع في جميع أنحاء العالم. لا يتم شحن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا فقط للمساعدة على أزمة الطاقة، لكن موجات الحرارة القياسية تعني مزيدا من استهلاك الطاقة، لأن المنازل الأمريكية والأوروبية تعتمد أكثر فأكثر على تكييف الهواء.

حتى آسيا بدأت في الأسابيع القليلة الماضية تشعر بضغوط أزمة الطاقة الغربية. على سبيل المثال، بدأت اليابان بالبحث عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي في ضوء الأزمة الأوكرانية ونقص الغاز في أوروبا. كما هو الحال مع الدول الغربية، يركز شمال آسيا بشدة على توفير احتياجاتها خلال الشتاء المقبل. بالفعل، أوقفت روسيا شحنة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى أحد العملاء الآسيويين بسبب مشكلات في السداد، وتأخير توقيع عقد منقح لمشغل الطاقة الجديد لشركة سخالين للطاقة. عرضت روسيا هذه العقود المعدلة على العملاء الآسيويين منذ إنشاء شركة سخالين للطاقة، وهي شركة جديدة تم إنشاؤها لنقل ملكية أقدم منشأة للغاز الطبيعي المسال في روسيا من برمودان Bermudan إلى كيان روسي. تطلب تنقيحات العقود من مشتري الغاز الطبيعي المسال الدفع بعملات غير الدولار الأمريكي إذا أدت العقوبات الغربية إلى مشكلات في السداد. لكن معظم العملاء الآسيويين تجنبوا التوقيع حتى الآن. إنها أول علامة على أن روسيا بدأت بحجب الغاز الطبيعي عن العملاء الآسيويين بسبب عمليات الطاقة الخاصة بها، ما يهدد بعض أكبر عملائها الآسيويين بانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.

قد يؤدي حجب الوقود عن المشترين الآسيويين إلى حدوث مشكلات لشمال شرق آسيا أيضا، التي كانت تستحوذ على الغاز الطبيعي المسال استعدادا لفصل الشتاء. اليابان، أكبر مشتر لغاز سخالين، معرضة بشكل خاص لانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء إذا انقطعت الشحنات، لأنها تستورد نحو 9 في المائة من غازها الطبيعي من سخالين. يمكن أن تكون لذلك آثار غير مباشرة في أوروبا، حيث قد يستهلك العملاء الآسيويون إمدادات الوقود من الموردين غير الروس، الذين يعانون بالفعل نقصا في الإمدادات. يتأرجح الغاز الطبيعي الأمريكي حاليا حول تسعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وارتفع السعر القياسي في أوروبا فوق 75 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع احتمال أن يرتفع أكثر في ظل مزيد من ضغوط الإمداد مع توقف خط أنابيب نورد ستريم 1.

تعتمد دول مثل كوريا الجنوبية واليابان، التي تمتلك الحد الأدنى من احتياطيات الغاز الطبيعي الخاصة بها، بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي. هذا يضعهما في منافسة مباشرة مع أوروبا، التي تتطلع إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي يتم شحنها عن طريق البحر. على الرغم من أن معركة تأمين الإمدادات بدأت للتو، يتوقع عديد من الخبراء تكثيفها في الأعوام المقبلة.