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ضربت إسرائيل حديثا مطار حلب مرتين في غضون أسبوع. عطلت الملاحة فيه ليومين أو ثلاثة نتيجة الضربة الأولى وألحقت أضرار أكبر في مدرج المطار في المرّة الثانيّة. ليس معروفا متى سيعاود المطار حركته العادية في ضوء الضربة الثانية.

يشير ما فعلته إسرائيل إلى وجود أجواء توتر في المنطقة، خصوصا في ظلّ إصرار لديها على منع تدفق السلاح الإيراني على سوريا التي كانت دائما ممرّا لهذا السلاح إلى لبنان. ليس معروفا إلى أين يمكن أن تصل درجة التوتّر، لكن الواضح أنّ حكومة يائيرلابيد – بني غانتس، وهي على عتبة انتخابات عامة ستقرّر مصيرها بعد أقل من شهرين، مستعدة للذهاب بعيدا في اتجاه الحؤول دون تطويق إيراني لإسرائيل. يشكل لبنان وجنوب سوريا تحديدا منطقتين تضافان إلى مناطق عدّة، بينها قطاع غزّة والعراق واليمن، فيها صواريخ إيرانية قادرة على بلوغ عمق الأراضي الإسرائيلية.

ليس في الإصرار الإسرائيلي على توجيه ضربات في الداخل السوري ما هو مضحك. المضحك في الموضوع هو رد النظام السوري على غارتي حلب الأخيرتين اللتين اعتبرهما “جريمة حرب”. قبل ذلك قال وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في تعليق على الغارة الأولى التي استهدفت مطار حلب “إسرائيل تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة في المنطقة للتفجير”. قال في الوقت ذاته للتلفزيون الروسي لدى سؤاله بطريقة مهذبة: لماذا يتأخر الرد السوري دائما على الاستهداف الإسرائيلي المستمر؟ “أنا أقول بشكل دائم إنّه يوجد رد سوري على المحاولات الإسرائيلية ونحذر إسرائيل من التمادي في هذه الاعتداءات كما يحق لسوريا أن تردّ عندما تريد ذلك بكل أنواع… صبر سوريا يجب ألّا يختبر”. لم يوضح المقداد معنى عبارة “بكل أنواع” وما الذي عناه بها. لكنّ الثابت أن كل ما يقوله يعبّر عن عمق الأزمة السورية في ظلّ وجود نظام برئاسة بشّار الأسد لا يزال قائما، وأن سوريا، بغية تحقيق هدف واحد وُجد النظام أصلا من أجله. هذا الهدف هو تفتيت سوريا التي عرفناها وذلك كي لا تقوم لها قيامة في يوم من الأيّام.

لا يمكن الاستخفاف بالضربتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا مطار حلب في وقت وجهت فيه ضربات أخرى إلى مواقع في دير الزور، بينها المطار. يأتي ذلك في وقت تمرّ فيه المنطقة كلّها بوضع بالغ الخطورة ناجم في أساسه عن المشروع التوسعي الإيراني الذي أخذ بعدا جديدا وزاد عدائيّة إثر تسليم إدارة جورج بوش الابن للعراق على صحن من فضّة إلى “الجمهورية الإسلاميّة” في إيران في ربيع العام 2003.

ليس في الإصرار الإسرائيلي على توجيه ضربات في الداخل السوري ما هو مضحك. المضحك في الموضوع هو رد النظام السوري على غارتي حلب الأخيرتين اللتين اعتبرهما النظام "جريمة حرب"

سواء وقّعت إيران صفقة مع “الشيطان الأكبر” الأميركي في شأن برنامجها النووي، أم لم توقّع مثل هذه الصفقة، لم يعد أمام إسرائيل سوى التصعيد.

يأتي التصعيد الإسرائيلي فيما تعيش المنطقة كلّها على وقع أربع أزمات في آن. الأولى أزمة النظام السوري الأقلوي نفسه، والثانية أزمة العجز الأميركي عن لعب دور بنّاء وواضح في الشوق الأوسط والخليج، والثالثة أزمة الطاقة التي باتت ذات بعد عالمي بعدما غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط – فبراير الماضي، والرابعة أزمة النظام الإيراني.

في أساس أزمة النظام الإيراني مشروع توسّعي قائم على نشر ميليشيات مذهبيّة في المنطقة كي تظهر “الجمهوريّة الإسلاميّة” في مظهر القوّة الإقليمية المهيمنة. يصرّ النظام الإيراني على لعب دور القوّة المهيمنة على الشرق الأوسط والخليج وما هو أبعد منهما على الرغم من وضعه الاقتصادي المزري من جهة وأن ليس لديه ما يصدّره إلى خارج حدوده غير فوضى السلاح من جهة أخرى.

تضرب إسرائيل في سوريا حيث تجتمع الأزمات الأربع وحيث تنتظر تركيا الوقت المناسب لتوسيع المنطقة العازلة في الشمال السوري حيث هناك وجود عسكري أميركي أيضا.

ولّدت الأزمات الأربع أزمات فرعية، لكنها ذات أهمّية كبيرة من نوع أزمة لبنان وأزمة العراق وأزمة اليمن. يبدو مصير كلّ بلد من البلدان الثلاثة هذه، حيث التدخل الإيراني الواسع، على المحكّ. ليست سوريا وحدها التي تحتاج إلى صيغة سياسيّة جديدة بعد هذه السنوات الطويلة من الحكم العلوي ومن العجز عن خوض الحرب أو تحقيق السلم واستعادة الجولان، عندما كان ذلك متاحا. لبنان في مهب الريح، وكذلك العراق واليمن.

ما الذي ستفعله إسرائيل التي تجد نفسها كلّ يوم مطوقة أكثر؟ الجواب في غاية البساطة. ليس أمامها سوى التصعيد. بات خيار التصعيد مفروضا، بتعاطف أميركي، فيما الانتخابات العامة على الأبواب. بفارق صوتين أو ثلاثة في الكنيست، يحتمل أن يعود بنيامين نتنياهو إلى موقع رئيس الوزراء. لدى “بيبي” أعداء كثر داخل إسرائيل نفسها، كذلك فـ”بيبي” ليس مقبولا أميركيا، من إدارة جو بايدن، تحديدا بعدما ارتبط بدونالد ترامب ارتباطا يمكن وصفه بالعضوي.

حتّى لو وقعت إدارة بايدن صفقة مع “الجمهوريّة الإسلاميّة”، لن تلعب دورا في لجم إسرائيل ومنعها من التصعيد. لا لشيء سوى لأنّ أيّ صفقة جديدة قد يتمّ التوصل إليها في شأن البرنامج النووي الإيراني لن تربط بين هذا البرنامج وسلوك “الجمهوريّة الإسلاميّة” خارج حدودها.

وسط كلّ هذه التعقيدات الإقليميّة والعالميّة، يبقى سؤال يفرض نفسه بقوّة وإلحاح. هل الضربات التي تنفذها إسرائيل مرتبطة بحرب محتملة أكثر شمولا في مرحلة معيّنة؟

الأكيد أن ضرب مطار حلب وإخراجه من الخدمة لهما رمزيّة، خصوصا في ظلّ تقارب تركي – إسرائيلي كان أفضل تعبير عنه زيارة فرقاطة عسكرية تركية لميناء حيفا قبل أيّام قليلة. هذا أمر يحدث للمرّة الأولى منذ العام 2010. هل صدفة أن يأتي هذا التقارب في هذا الوقت بالذات وفي ظل توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية وصولا إلى حلب التي لا تبعد كثيرا عن تركيا؟