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القصة فى سيرة الملكة إليزابيث الثانية ليست فى أنها عاشت ٩٦ سنة، فكثيرون غيرها من آحاد الناس عُمِّروا وعاشوا أطول، ولكن القصة أنها حكمت ٧٠ سنة كاملة!.. وإذا شئنا الدقة قلنا إنها عاشت السبعين سنة تملك ولا تحكم لأنها ملكة على رأس نظام حكم ملكى دستورى، يملك فيه الجالس على العرش ولا يحكم.

وهكذا سيكون حال ابنها الأكبر تشارلز الثالث، الذى جلس فى مكانها ملكًا على العرش بمجرد أن فارقت الحياة!.. إن الحاكم فى بريطانيا هو الشخص الجالس فى ١٠ داونينج ستريت، حيث مقر رئاسة الوزراء، لا الملكة فى الماضى، ولا الملك تشارلز فى الحاضر، ولا ولى عهده ويليام فى المستقبل.. وهذا فى حد ذاته وجه من وجوه العظمة السياسية فى العاصمة لندن!.

والقصة فى حياة ابنها الأكبر ليست فى أنه يبدأ حياته ملكًا وهو فى الثالثة والسبعين، فهناك ملوك بدأوا حياتهم ملوكًا فيما بعد هذه السن!.. لكن القصة عنده أنه بقى وليًّا للعهد ٧٠ سنة كان خلالها ينتظر!.. ولا تعرف وأنت تقرأ عن حياة الملكة ما إذا كان عمرها قد طال إلى هذا الحد لأنها عاشت حياة الملوك أم لأن المسألة جينات تنتقل من جيل إلى جيل فى تاريخ الأسرة!.

يبدو أن الموضوع لا علاقة له بحياة الملوك، وأن طول العمر ربما يكون جينات متوارثة أكثر منه أى شىء آخر لأن الملك فاروق على سبيل المثال مات فى الخامسة والأربعين، رغم أنه عاش حياة الملوك من أول يوم إلى آخر يوم، ورغم أنه ملك ابن ملك!.

والملك حسين مات فى الرابعة والستين، رغم أنه ملك ابن ملك ابن ملك.. لقد كان من الأشراف الذين يمتدون فى نسبهم إلى الرسول، عليه الصلاة والسلام، وكان هو الحفيد رقم ٤٠ للرسول الكريم، «ص»!.

والملك الحسن الثانى من الأشراف أيضًا، وفى يوم كان ملك إسبانيا ضيفًا عليه فى الرباط، وكان الملك الإسبانى يُعيد تذكيره بأنهما سيحضران معًا مناسبة تخص البلدين بعد سنوات قليلة، ولكن الحسن قال ما لم يكن يتوقعه الملك الضيف!.

قال إنه لا يظن أنه سيكون موجودًا وقت حلول هذه المناسبة، وقال إن السبب أنه من الأشراف الذين لا يعيشون بعد السبعين!.. أما الغريب حقًّا فهو أنه مات فى السبعين تمامًا، فلقد جاء الدنيا فى يوليو ١٩٢٩، وغادرها فى يوليو ١٩٩٩!.

يرحم الله الحسن، الذى لم يكن صاحب نبوءة وفقط، ولكنه كان صاحب عقلية نادرة، وكان صاحب ذاكرة سماها: ذاكرة ملك!.