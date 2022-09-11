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إن فهم الفرق بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة المعرفية أمر بالغ الأهمية لفهم مستقبل العمل. غالبا ما يكون الذكاء الاصطناعي والحوسبة المعرفية مصطلحين قابلين للتبديل للأشخاص الذين لا يعملون في صناعة التكنولوجيا. كلاهما يعني أن أجهزة الكمبيوتر مسؤولة الآن عن أداء الوظائف الوظيفية التي اعتاد الإنسان على أدائها.
في الواقع، هناك فرق كبير بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة المعرفية. سيكون فهم الفرق جوهريا في تسهيل عمل الشخص الذي يعمل في تقاطع هذين الاثنين.
ما الذكاء الاصطناعي؟
الذكاء الاصطناعي هو محاكاة عمليات الذكاء البشري بواسطة الآلات. تشمل هذه العمليات التعلم من البيانات المتغيرة باستمرار، والتفكير لفهم البيانات وآليات التصحيح الذاتي لاتخاذ القرارات.
الذكاء البشري متجذر في استشعار البيئة والتعلم من البيئة ومعالجة المعلومات من البيئة. لذلك، يتضمن الذكاء الاصطناعي ما يلي:
محاكاة الحواس البشرية: البصر والسمع والشم والذوق واللمس.
محاكاة التعلم والمعالجة: التعلم العميق والتعلم الآلي.
محاكاة الاستجابات البشرية: الروبوتات.
تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي حل المشكلات ولعب الألعاب ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الكلام ومعالجة الصور والبرمجة التلقائية والروبوتات.
ما الحوسبة المعرفية؟
الحوسبة المعرفية هي التقنيات الفردية التي تؤدي مهام محددة تسهل الذكاء البشري. هذه أنظمة دعم القرار الذكية التي كنا نعمل معها منذ بداية طفرة الإنترنت.
مع الاختراقات الأخيرة في التكنولوجيا، تستخدم أنظمة دعم القرار هذه ببساطة بيانات أفضل وخوارزميات أفضل للتوصل إلى تحليل أفضل لمخازن المعلومات الشاسعة.
لذلك، تشير الحوسبة المعرفية إلى:
فهم ومحاكاة المنطق وفهم ومحاكاة السلوك البشري باستخدام أنظمة الحوسبة المعرفية، نتخذ كل يوم قرارات بشرية أفضل في العمل. تشمل تطبيقات الحوسبة المعرفية التعرف على الكلام وتحليل المشاعر والكشف عن الوجه وتقييم المخاطر والكشف عن الاحتيال.
ما الاختلافات؟
يعزز الذكاء الاصطناعي التفكير البشري لحل المشاكل المعقدة. إنه يركز على عكس الواقع بدقة وتقديم نتائج دقيقة. تركز الحوسبة المعرفية على محاكاة السلوك البشري والاستدلال لحل المشكلات المعقدة. تحاول الحوسبة المعرفية تكرار كيفية حل البشر للمشاكل بينما يسعى الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء طرق جديدة لحل المشكلات التي يمكن أن تكون أفضل من البشر.
لا يهدف الذكاء الاصطناعي إلى محاكاة الأفكار والعمليات البشرية ولكن لحل مشكلة من خلال أفضل خوارزمية ممكنة. الحوسبة المعرفية ليست مسؤولة عن اتخاذ القرار من أجل البشر. إنها ببساطة تكمل المعلومات للبشر لاتخاذ القرارات.
الذكاء الاصطناعي مسؤول عن اتخاذ القرارات من تلقاء نفسه لتقليل دور البشر.
ما أوجه التشابه؟
تشبه التقنيات الكامنة وراء الحوسبة المعرفية التقنيات الكامنة وراء الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه التعلم الآلي والتعلم العميق والبرمجة اللغوية العصبية والشبكات العصبية وما إلى ذلك.
العالم الحقيقي
في العالم الحقيقي، غالبا ما تختلف تطبيقات الحوسبة المعرفية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الحوسبة المعرفية مهمة في تحليل الصناعات المكثفة مثل المالية والتسويق والحكومة وبيانات الرعاية الصحية.
الذكاء الاصطناعي مهم في الصناعات الموجهة نحو الخدمات مثل الرعاية الصحية والتصنيع وخدمة العملاء.
المشكلة مع الوظائف
لا يخشى الناس الحوسبة المعرفية لأنها ببساطة تكمل عملية صنع القرار البشري. الخوف الحقيقي هو متى ستحل أنظمة الذكاء الاصطناعي محل القرار البشري عند استخدامها بالاقتران مع الحوسبة المعرفية.
الرجل الأوسط هو الآن بشر ما زالوا يتخذون القرارات.
هل نحتاج إلى قطع الرجل الأوسط واستبداله بالذكاء الاصطناعي لتسهيل اتخاذ القرار الأمثل؟ هذا هو السؤال الذي من المرجح أن نجيب عليه على أساس كل حالة على حدة لكل نوع من أنواع الوظائف في جميع صناعاتنا في السنوات القادمة.
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