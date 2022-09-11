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إن‭ ‬فهم‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لفهم‭ ‬مستقبل‭ ‬العمل‭. ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬مصطلحين‭ ‬قابلين‭ ‬للتبديل‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬كلاهما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬مسؤولة‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الوظائف‭ ‬الوظيفية‭ ‬التي‭ ‬اعتاد‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬أدائها‭.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬المعرفية‭. ‬سيكون‭ ‬فهم‭ ‬الفرق‭ ‬جوهريا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عمل‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬تقاطع‭ ‬هذين‭ ‬الاثنين‭.‬

ما‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؟

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هو‭ ‬محاكاة‭ ‬عمليات‭ ‬الذكاء‭ ‬البشري‭ ‬بواسطة‭ ‬الآلات‭. ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار،‭ ‬والتفكير‭ ‬لفهم‭ ‬البيانات‭ ‬وآليات‭ ‬التصحيح‭ ‬الذاتي‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭.‬

الذكاء‭ ‬البشري‭ ‬متجذر‭ ‬في‭ ‬استشعار‭ ‬البيئة‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬ومعالجة‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬البيئة‭. ‬لذلك،‭ ‬يتضمن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

محاكاة‭ ‬الحواس‭ ‬البشرية‭: ‬البصر‭ ‬والسمع‭ ‬والشم‭ ‬والذوق‭ ‬واللمس‭.‬

محاكاة‭ ‬التعلم‭ ‬والمعالجة‭: ‬التعلم‭ ‬العميق‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭.‬

محاكاة‭ ‬الاستجابات‭ ‬البشرية‭: ‬الروبوتات‭.‬

تشمل‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬ولعب‭ ‬الألعاب‭ ‬ومعالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الكلام‭ ‬ومعالجة‭ ‬الصور‭ ‬والبرمجة‭ ‬التلقائية‭ ‬والروبوتات‭.‬

ما‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية؟

الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬هي‭ ‬التقنيات‭ ‬الفردية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬مهام‭ ‬محددة‭ ‬تسهل‭ ‬الذكاء‭ ‬البشري‭. ‬هذه‭ ‬أنظمة‭ ‬دعم‭ ‬القرار‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬نعمل‭ ‬معها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬طفرة‭ ‬الإنترنت‭.‬

مع‭ ‬الاختراقات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬تستخدم‭ ‬أنظمة‭ ‬دعم‭ ‬القرار‭ ‬هذه‭ ‬ببساطة‭ ‬بيانات‭ ‬أفضل‭ ‬وخوارزميات‭ ‬أفضل‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬أفضل‭ ‬لمخازن‭ ‬المعلومات‭ ‬الشاسعة‭.‬

لذلك،‭ ‬تشير‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬إلى‭:‬

فهم‭ ‬ومحاكاة‭ ‬المنطق‭ ‬وفهم‭ ‬ومحاكاة‭ ‬السلوك‭ ‬البشري‭ ‬باستخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية،‭ ‬نتخذ‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬قرارات‭ ‬بشرية‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬تشمل‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الكلام‭ ‬وتحليل‭ ‬المشاعر‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬الوجه‭ ‬وتقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬الاحتيال‭.‬

ما‭ ‬الاختلافات؟

يعزز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التفكير‭ ‬البشري‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬المعقدة‭. ‬إنه‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الواقع‭ ‬بدقة‭ ‬وتقديم‭ ‬نتائج‭ ‬دقيقة‭. ‬تركز‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬على‭ ‬محاكاة‭ ‬السلوك‭ ‬البشري‭ ‬والاستدلال‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات‭ ‬المعقدة‭. ‬تحاول‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬تكرار‭ ‬كيفية‭ ‬حل‭ ‬البشر‭ ‬للمشاكل‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البشر‭.‬

لا‭ ‬يهدف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬محاكاة‭ ‬الأفكار‭ ‬والعمليات‭ ‬البشرية‭ ‬ولكن‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفضل‭ ‬خوارزمية‭ ‬ممكنة‭. ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬ليست‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البشر‭. ‬إنها‭ ‬ببساطة‭ ‬تكمل‭ ‬المعلومات‭ ‬للبشر‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭ ‬لتقليل‭ ‬دور‭ ‬البشر‭.‬

ما‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه؟

تشبه‭ ‬التقنيات‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬التقنيات‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬والتعلم‭ ‬العميق‭ ‬والبرمجة‭ ‬اللغوية‭ ‬العصبية‭ ‬والشبكات‭ ‬العصبية‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

العالم‭ ‬الحقيقي

في‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تختلف‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬عن‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الصناعات‭ ‬المكثفة‭ ‬مثل‭ ‬المالية‭ ‬والتسويق‭ ‬والحكومة‭ ‬وبيانات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬الخدمات‭ ‬مثل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتصنيع‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭.‬

المشكلة‭ ‬مع‭ ‬الوظائف

لا‭ ‬يخشى‭ ‬الناس‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭ ‬لأنها‭ ‬ببساطة‭ ‬تكمل‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬البشري‭. ‬الخوف‭ ‬الحقيقي‭ ‬هو‭ ‬متى‭ ‬ستحل‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬محل‭ ‬القرار‭ ‬البشري‭ ‬عند‭ ‬استخدامها‭ ‬بالاقتران‭ ‬مع‭ ‬الحوسبة‭ ‬المعرفية‭. ‬

الرجل‭ ‬الأوسط‭ ‬هو‭ ‬الآن‭ ‬بشر‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يتخذون‭ ‬القرارات‭.‬

هل‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الرجل‭ ‬الأوسط‭ ‬واستبداله‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتسهيل‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الأمثل؟‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬نجيب‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬لكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬صناعاتنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.‬