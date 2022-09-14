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شكلت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) نقطة مفصلية في التاريخ الأميركي. وربما كان انهيار برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك وجزء من مبنى البنتاغون، بما يمثلان من رمز للقوتين الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، وقعهما السياسي والنفسي على الولايات المتحدة، أقوى من الهجوم الياباني على بيرل هاربير في كانون الأول (ديسمبر) 1941، والذي كان سبباً رئيسياً من الأسباب التي دفعت الرئيس فرانكلين روزفلت لدخول الحرب العالمية الثانية.



وكانت 11 أيلول منطلقاً للحروب الأميركية التي لا تنتهي. ولم يكن الانسحاب العسكري الكامل من أفغانستان حداً فاصلاً لهذه الحروب. شنت أميركا حروبها تحت شعار جعل العالم أكثر أماناً، فهل فعلاً العالم اليوم أكثر أماناً؟



صحيح أن الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان، لكنها لا تزال تخنق هذا البلد اقتصادياً، ليدفع الشعب الأفغاني ثمن عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وحركة "طالبان". وبعد اكتشاف أميركا وجود زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في كابول وقتله بطائرة مسيّرة في آب (اغسطس) الماضي، ضعُفت إلى حد كبير الآمال بالتوصل إلى مثل هذا الاتفاق.



وفي الإجمال، لم تنتقل الحرب الأميركية وما تلاها من احتلال لأفغانستان دام عقدين من الزمن، بهذا البلد نحو الأفضل.



وللأسباب نفسها التي شنت أميركا الحرب على أفغانستان، شنتها أيضاً على العراق، لتورثه بعد احتلال دام عشرة أعوام نظاماً طائفياً هو أسوأ بكثير مما كان عليه النظام السابق. وحالة الانقسام السياسي والأمني السائدة فيه اليوم، أفضل دليل على أن واشنطن "نجحت" فعلاً في نشر الديموقراطية في العراق مثلما نجحت في نشرها في أفغانستان.



وفي أحد المؤتمرات الصحافية لوزير الدفاع الأميركي الراحل دونالد رامسفيلد الذي هندس حربي أفغانستان والعراق، ذهب إلى حد القول إن الولايات المتحدة عازمة على أن تُحدث تحولاً ديموقراطياً ونهضة اقتصادية في هذين البلدين، على غرار ما فعلت في ألمانيا واليابان.



إما أن رامسفيلد لا يعرف عما يتحدث، أو أنه أراد إيهام الناس، وتبرير الغزوين وما ألحقاهما من تدمير لبلدين، كانا أصلاً يعانيان من دمار بفعل الحروب الخارجية والتطاحن الداخلي اللذين اختبراهما في العقود الأخيرة.



وحرب العراق والتنظيمات الجهادية التي جذبها الاحتلال الأميركي، كانت أيضاً سبباً في تدمير سوريا في ما بعد، ولا تزال القوات الأميركية موجودة اليوم في العراق وسوريا تحت مسمى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي نشأ من رحم "القاعدة". وهذا ما يلقي ظلالاً من الشك على اعتبار الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الانسحاب من أفغانستان وضع حداً للحروب التي لا تنتهي.



وبإلقاء نظرة على خريطة انتشار التنظيمات المتطرفة، يتبين أنها تمكنت من الانتشار بعيداً من أفغانستان والعراق وسوريا، وهي تخوض حروب استنزاف في غرب أفريقيا، من مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو وبحيرة تشاد إلى موزمبيق ونيجيريا والصومال وكينيا. والشهر الماضي، أنهت فرنسا عمليتها العسكرية في مالي المعروفة باسم "برخان"، لكنّ تنظيمي "القاعدة" و"داعش" لا يزالان ناشطين هناك ويمسكان بشمال مالي وبالمثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.



ورغم أن أميركا تمكنت من تصفية رؤوس "القاعدة" و"داعش" في العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان والصومال، لكن هذين التنظيمين يواصلان الانتشار في أماكن أخرى، مستغلّيْن حالات الفقر واليأس لدى الشباب في دول كثيرة، لجذبهم إلى التطرف.



وتصل صحيفة "الواشنطن بوست" في مقال في الذكرى الحادية والعشرين لهجمات 11 أيلول إلى استنتاج مفاده أن "الحرب التي بدأت عقب تلك الهجمات لم تنتهِ بعد بالنسبة الى تنظيم "القاعدة" وحلفائه، وهو ما يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار فيها".



وهذا يكفي للاستنتاج أن العالم ليس أكثر أماناً، بعد أكثر من عقدين على الحروب الأميركية.