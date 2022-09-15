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تناولنا هنا بالإشارة، قبل سنوات، كتاب «دع القلق وابدأ الحياة»، وهو من تأليف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، ونشر أول مرة في أواخر أربعينات القرن الماضي، لكن طبعاته ما انفكت تصدر، وبمختلف اللغات، والمؤكد أنه كان متاحاً في ترجمة عربية في أوائل السبعينات، وربما في نهاية الستينات.



طبيعي أن كتاباً بهذا العنوان يلفت أنظار أوسع جمهرة ممكنة من القرّاء، مَن في هذه الدنيا لا يرغب في أن يدع القلق، وأن يعيش الحياة بهدوء واسترخاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؟ وهذا ما يدعو إليه مؤلف الكتاب الذي أحسن اختيار عنوانه، واعتمد في وضع الكتاب على قصص حقيقية، ليظهر مساوىء القلق، ويقدّم النصائح أو ما يشبه الوصفات للتغلب عليه.



لكن من قال إن قراءة كتاب، مهما كان شائقاً أو جاذباً، أو حضور محاضرة أو دورة من تلك التي ينظمها من يوصفون ب«مدربي التنمية البشرية»، سيكون سبباً كافياً للتخلص من القلق، إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية المؤدية إليه؟ وإن كنا لا ننفي أن التكوين النفسي للأفراد له دور في أن يكونوا ميالين للاستمتاع بالحياة، أو للوقوع في متاهات القلق، ويمكن أيضاً للتربية التي تلقاها المرء في طفولته أو لتجارب مرّة عاشها أن يلعبا دوراً في ذلك، وهذا ما يفسر أن بلداناً مستقرة وغنيّة، كما هي الحال في بعض البلدان الاسكندنافية، يعاني نسبة كبيرة من أفرادها القلق.



لكننا من القائلين إن أسباب القلق هي اجتماعية ومعيشية قبل كل شيء، فكيف يمكن أن تقنع أبناء وبنات مجتمع ما أن يتحرروا من القلق، إذا كانوا يعانون ضوائق معيشية خانقة، وانعدام فرص العمل، وتدهور الخدمات المختلفة، لا بل وغيابها، ما يجعلهم أسرى الشعور بانسداد الأفق، وتضاعف من ذلك مآسي الحروب والأزمات والفتن وما إليها وهو ما تعانيه بلدان عربية عدة اليوم؟ أليس هذا ما يفسر لنا موجات الهجرة العربية المتزايدة اليوم، حين يغامر الآلاف بحياتهم بعبور البحر على قوارب يحفّ بها الموت من كل جهة، ولسان حالهم يقول: نموت في البحر غرقاً ولا نموت في الوطن قهراً أو جوعاً؟ فما الفرق طالما كان المآل واحداً؟