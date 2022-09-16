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أجمل كتاب يمكن أن تقرأه عن طه حسين هو الكتاب الذى أصدرته عنه زوجته سوزان، واختارت له عنوانًا من كلمة واحدة هى: معك!.

ورغم أنها كتبته بالفرنسية، ثم أشرف على ترجمته الأستاذ محمود أمين العالم، فإنك لا تشعر أبدًا بأن الكتاب مترجم، وربما تشعر بأن كاتبه هو طه حسين نفسه، لا زوجته التى عاشت لا تعرف العربية.. إن جمال اللغة فيه ينافس جمال المعنى!.

والفكرة فى الكتاب الصادر عن دار المعارف أن السيدة سوزان راحت بعد وفاة زوجها تزور الأماكن التى كانت تزورها معه، وبالذات فى أنحاء أوروبا.. وكانت كلما جلست فى مكان من هذه الأماكن أخذها الحنين إلى أيام أن كانت تجلس فى المكان نفسه، ولكن فى صحبة عميد الأدب العربى!.

ولم تكن تفعل شيئًا وهى تعيد زيارة الأماكن ذاتها سوى أنها كانت تكتب ما تشعر به، وكانت كلما أحست بشىء وضعته على الورق أمامها، وكانت كلما تأثرت وانفعلت كتبت، ولأن هذا هو ما فعلته بالضبط، فالكتاب يحتوى على عاطفة جارفة، والمداد فيه ليس حبر القلم فى يدها، ولكنه رباطها الوثيق مع طه حسين، الذى كانت ترافقه مثل ظله فى البيت وفى غير البيت!.

مما تقوله عما عاشته معه أنه كان إذا انفرد بنفسه فى غرفته يقرأ القرآن الكريم أو يسمعه مُرتلًا، انفردت هى الأخرى بنفسها فى غرفتها المجاورة تقرأ الإنجيل.. وهكذا كان القرآن يعانق الإنجيل فى ڤيلا رامَتان، التى عاش فيها الاثنان فى الهرم!.

روَت فى الكتاب أن قارئًا فرنسيًّا طالع كتاب «الأيام» مترجمًا إلى الفرنسية، وأنه تأثر للغاية بفقدان طه حسين البصر، فأرسل خطابًا من فرنسا يعرض فيه بجد أن يتبرع بإحدى عينيه، إذا كان ذلك سيُعيد النور إلى عين عميد الأدب!.

وهى تقول إن طه حسين لم يتأثر فى حياته برسالة جاءته كما تأثر بذلك الخطاب، الذى جاء بعد فوات الأوان، وفى وقت لم يعد فيه من الممكن فعل شىء لإعادة البصر!.. وما لم تذكره وهى تروى الحكاية أن الله تعالى قد نقل النور من عينى عميد الأدب العربى إلى عقله، فعاش يرى بنور العقل ما غاب عن عينيه!.