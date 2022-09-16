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الذين شاهدوا واستمتعوا بفيلم الوسادة الخالية/‏‏1957 لصلاح أبوسيف حتما تعرفوا على والد بطل الفيلم صلاح (عبدالحليم حافظ) وهو الفنان الكبير عبدالوارث عسر، أما والدته فربما لم يتعرفوا على اسمها؛ لأنها ليست بشهرة الأخير، على الرغم من أنها دخلت العمل السينمائي منذ مطلع أربعينات القرن العشرين حينما مثلت دور مارغريت في فيلم ليلى/‏‏1942 المقتبس عن قصة «غادة الكاميليا» من إخراج توغو مزراحي وبطولة ليلى مراد وحسين صدقي.

هذه الفنانة هي «رفيعة الشال» المولودة في الدقهلية في 8/‏‏10/‏‏1904 والمتوفية في 10/‏‏6/‏‏1962 والتي تقول سيرتها الذاتية أنها تركت المدرسة في سن الـ14 لتعمل في إحدى الفرق المسرحية قبل أن تتخرج من معهد التمثيل وتشتغل في معهد الفنان المسرحي جورج أبيض. أما عن زواجها فقد اقترنت أولا بزميلها الفنان القديم فرج النحاس ثم تزوجت من الممثل العملاق حسن البارودي.

شاركت فنانتنا في أعمال إذاعية كثيرة. أما في السينما فقد ظهرت في العديد من كلاسيكيات الشاشة المصرية بأدوار ثانوية مثل دور الأم والعمة والخالة والزوجة، علاوة على أدوار المعلمة (معلمة الأفراح «جلجلة» في فيلم نداء العشاق/‏‏60 ليوسف شاهين)؛ والخادمة (كما في فيلم صراع في الوادي/‏‏54 ليوسف شاهين حيث هي الخادمة التي تعمل في قصر الباشا/‏‏زكي رستم وابنته آمال/‏‏فاتن حمامة)؛ والصديقة (كما في فيلم الزوجة العذراء/‏‏58 للسيد بدير، حيث هي صديقة للأرستقراطية المفلسة زوزو ماضي في الفندق السكندري الذي تقضي فيه الأخيرة إجازة الصيف مع ابنتها منى/‏‏فاتن حمامة)؛ والسيدة الأرستقراطية المتحررة (كما في فيلم موعد مع الحياة/‏‏53 لعزالدين ذوالفقار)؛ والمرأة الصعيدية (كما في فيلم قبلني في الظلام/‏‏59 لمحمد عبدالجواد، حيث هي زوجة الصعيدي المحافظ عبدالحميد/‏‏عبدالعليم خطاب ووالدة ابنتهما المتعلمة الجميلة فاطمة/‏‏ليلى طاهر)؛ والشحـّاتة (كما في فيلم بهية/‏‏ 60 لرمسيس نجيب، حيث هي العجوزة «بهانة الشحاتة» التي تكشف سر الشيخ حمزة/‏‏ حسين رياض وتحرض الرجل الأهبل مقطوع اللسان «حبيشة»/‏‏أحمد أباظة على قطع لسان الشيخ حمزة).

ظهرت الشال في عدد من الأفلام البدوية مثل: فيلم سلطانة الصحراء/‏‏47 لنيازي مصطفى في دور زوجة الأعرابي الشرير غانم (محمود المليجي)؛ وفيلم قيس وليلى/‏‏60 لأحمد ضياء الدين في دور أم قيس (شكري سرحان)؛ وفيلم ليلى العامرية/‏‏48 لنيازي مصطفى في دور أم ليلى (كوكا)؛ وفيلم وهيبة ملكة الغجر/‏‏51 لنيازي مصطفى في دور أم شريف أدهم (جمال فارس) التي تسخر من وهيبة الغجرية (كوكا) حينما تذهب إلى بيتها للبحث عن شريف؛ وفيلم الفارس الأسود/‏‏54 لنيازي مصطفى في دور عمة سلمى (كوكا) ووالدة عصام (يحيى شاهين)؛ وفيلم عنترة بن شداد/‏‏61 لنيازي مصطفى في دور إحدى نساء بني همام.

هي زوجة عبدالمجيد باشا (عبدالمجيد شكري) وأم حسين (حسين صدقي) في فيلم ليلى في الظلام/‏‏44 لتوغو مزراحي؛ وهي أم الكواكبي (توفيق الدقن) المسجون في زنزانة واحدة مع حمزة البهلوان (فريد شوقي) في فيلم ساحر النساء/‏‏58 لفطين عبدالوهاب؛ وهي «رسمية هانم» والدة الشاب الطائش رسمي (نور الدمرداش) في فيلم موعد مع الحياة/‏‏53؛ وهي مطلقة الثري سليمان (حسين رياض) وأم سميرة (سميرة أحمد) في فيلم من القاتل/‏‏56 لحسن الصيفي؛ وهي زوجة عبدالبديع العربي وأم فاطمة (مديحة يسري) في فيلم حياة أو موت/‏‏54 لكمال الشيخ؛ وهي زوجة رجل الأعمال المريض أحمد فتحي (محمود المليجي) ووالدة فتحية أحمد فتحي (مريم فخرالدين) وشقيقها الأصغر المدلل يوسف (يوسف فخر الدين) في فيلم شباب اليوم/‏‏58 لمحمود ذوالفقار؛ وهي مبروكة زوجة الشيخ صالح (عبدالمنعم إسماعيل) في فيلم صحيفة السوابق/‏‏56 لإبراهيم عمارة؛ وهي «فاطمة» أم خديجة (برلنتي عبدالحميد) الفتاة الجميلة الفقيرة المخطوبة للصبي العجلاتي الفقير طه (شكري سرحان)، وزوجة العطار عزوز (عبدالعزيز أحمد) في فيلم درب المهابيل/‏‏55 لتوفيق صالح؛ وهي والدة سعدية صابر (ماجدة) في فيلم الإيمان/‏‏ 52 لأحمد بدرخان؛ وهي خالة هدى (نور الهدى) في فيلم هدى/‏‏49 لحلمي رفلة؛ وهي والدة ميرفت (لولا صدقي) إحدى الزوجات الأربع اللواتي يتزوجهن المهندس منير أدهم (كما الشناوي) ويصبن بالشلل في فيلم زوج الأربعة/‏‏50 لفطين عبدالوهاب؛ وهي ريري إحدى أختين عانستين للمذيع أحمد عزمي (عبدالسلام النابلسي) تعارضان زواجه من سامية عزت (صباح) في فيلم ثلاثة رجال وامرأة/‏‏60 لحلمي حليم.

ولفنانتنا قصة محزنة مفادها أنها خسرت ابنها الخلوق البار الناجح أحمد فرج النحاس وهو على وشك التخرّج طبيبًا، جراء انتحاره بعد أن رفضته عائلة الفتاة التي ارتبط معها بقصة حب، حينما ذهب لخطبتها، بسبب اشتغال والديه في الفن، حيث وصف والد فتاته عملهما بالمهنة الوضيعة.