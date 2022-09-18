قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



تشير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الغامرة‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لإنشاء‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمحتوى‭ ‬والخبرات‭ ‬وعرضها‭ ‬والتفاعل‭ ‬معها،‭ ‬حيث‭ ‬حولت‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الغامرة‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الظاهر‭ ‬وبصر‭ ‬المستخدمين‭ ‬وصوتهم‭ ‬وحتى‭ ‬لمسهم‭.‬

تسمح‭ ‬التقنيات‭ ‬الغامرة‭ ‬للشخص‭ ‬بالشعور‭ ‬بأنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬محاكة‭ ‬اصطناعية،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يتطلب‭ ‬المسرح‭ ‬الغامر‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬والدعائم‭ ‬والجهات‭ ‬الفاعلة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬لوحة‭ ‬معلومات‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الغامرة‭ ‬قد‭ ‬تسمح‭ ‬للمشغل‭ ‬برؤية‭ ‬بيانات‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬والتفاعل‭ ‬معها‭.‬

الواقع‭ ‬الافتراضي‭ (‬Virtual‭ ‬Reality‭ - ‬VR‭)‬

يحل‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬محل‭ ‬محيط‭ ‬المستخدم‭ ‬بالكامل‭ ‬ببيئة‭ ‬رقمية‭ ‬باستخدام‭ ‬شاشة‭ ‬مثبتة‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ (‬HMD‭) ‬بشاشتين‭ ‬قريبتين‭ ‬من‭ ‬العين،‭ ‬واحدة‭ ‬لكل‭ ‬عين‭. ‬يفسح‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬المجال‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬الصناعية‭ ‬والخبرات‭ ‬الإبداعية‭ ‬مع‭ ‬أنماط‭ ‬جديدة‭ ‬لرواية‭ ‬القصص‭.‬

الواقع‭ ‬المعزز‭. (‬Augmented‭ ‬Reality‭ - ‬AR‭)‬

يخلق‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬تجربة‭ ‬غامرة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزج‭ ‬الواقع‭ ‬الحقيقي‭ ‬مع‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭. ‬باستخدام‭ ‬رؤية‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وخوارزميات‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي،‭ ‬يمكن‭ ‬للجهاز‭ ‬فهم‭ ‬“العالم‭ ‬الحقيقي”‭ ‬بالمعنى‭ ‬المكاني‭ ‬والدلالي‭. ‬قامت‭ ‬Digital‭ ‬Catapult‭ ‬وهي‭ ‬وكالة‭ ‬ابتكار‭ ‬حكومية‭ ‬بريطانية‭ ‬لصناعة‭ ‬البرامج‭ ‬الرقمية‭ ‬والبرمجيات‭ ‬بمساعدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬جماهير‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬وساعدت‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬حلول‭ ‬جديدة‭ ‬تعمل‭ ‬بالواقع‭ ‬المعزز‭ ‬للنمو‭ ‬والابتكار‭ ‬داخل‭ ‬أعمالها‭.‬

هابتيك‭ ‬Haptics

تعرف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬اللمسية‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬اللمس‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬التفاعل‭ ‬الحركي‮»‬‭. ‬على‭ ‬عكس‭ ‬التقنيات‭ ‬الغامرة‭ ‬الأخرى،‭ ‬فإنه‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللمس‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الضغط‭ ‬والاهتزازات‭ ‬والحركات‭. ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اللمسات‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬نتفاعل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمحتوى‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬الحوسبة‭ ‬المستقبلية‭ - ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬الحوسبة‭ ‬المكانية‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الميتافيرس‮»‬‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬قام‭ ‬Digital‭ ‬Catapult‭ ‬بتعيين‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬اللمسي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬حالات‭ ‬الاستخدام‭ ‬واللاعبين‭ ‬والفرص‭ ‬المستقبلية‭ - ‬يمكنك‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التقرير‭ ‬هنا‭.‬

باختصار،‭ ‬خلقت‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الغامرة‭ ‬فرصا‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل،‭ ‬واغتنام‭ ‬فرص‭ ‬جديدة،‭ ‬ودفع‭ ‬الابتكار‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭.‬

لماذا‭ ‬التجارب‭ ‬أو ‬الحلول‭ ‬الغامرة؟

كان‭ ‬للتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬للتكنولوجيات‭ ‬الغامرة‭ ‬بالفعل‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وفي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬لأنها‭ ‬توفر‭ ‬طرقا‭ ‬جديدة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للتفاعل‭ ‬والتحليل‭ ‬والإبداع‭. ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬تطبيق‭ ‬التجارب‭ ‬والتقنيات‭ ‬الغامرة‭ ‬على‭ ‬المشاكل‭ ‬القائمة‭ ‬عبر‭ ‬الصناعة‭.‬

التدريب

من‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والرياضة،‭ ‬حولت‭ ‬التقنيات‭ ‬الغامرة‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بها‭ ‬تصميم‭ ‬التدريب‭ ‬وتقديمه‭. ‬أدى‭ ‬استخدام‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬والواقع‭ ‬المعزز‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬سرعة‭ ‬وجودة‭ ‬التدريب،‭ ‬ويسمح‭ ‬بتجربة‭ ‬تدريب‭ ‬عملية‭ ‬أكثر‭ ‬قيمة‭ ‬للغاية‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬إعدادات‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬التقليدية‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭ ‬وكذلك‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬الصعبة‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬الفريق‭.‬

تصميم‭ ‬المنتجات‭ ‬والنماذج‭ ‬الأولية‭.‬

ستسمح‭ ‬التقنيات‭ ‬الغامرة‭ ‬لفرق‭ ‬تطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬بإنشاء‭ ‬نماذج‭ ‬أولية‭ ‬افتراضية‭ ‬بسرعة‭ ‬وبتكلفة‭ ‬زهيدة،‭ ‬مع‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬للتعاون‭ ‬عن‭ ‬بعد‭. ‬ستستمر‭ ‬القفزات‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الغامرة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنتجات،‭ ‬وإزالة‭ ‬العقبات‭ ‬مثل‭ ‬الوقت‭ ‬والتكلفة‭ ‬والموقع‭.‬

دعمت‭ ‬Digital‭ ‬Catapult‭ ‬Gravity‭ ‬Sketch،‭ ‬وهي‭ ‬أداة‭ ‬تصميم‭ ‬تعاونية‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬والواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬Augmentor‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭. ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للفرق‭ ‬بتوصيل‭ ‬الأفكار‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬التصميم،‭ ‬وتسريع‭ ‬تطوير‭ ‬المنتجات،‭ ‬وحصلت‭ ‬Gravity‭ ‬Sketch‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الاستثماري‭ ‬وتعمل‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬نيسان‭ ‬وفورد‭.‬

البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت

يمكن‭ ‬للتكنولوجيات‭ ‬الغامرة‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬متكررة‭ ‬في‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭: ‬العملاء‭ ‬ببساطة‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬سيبدو‭ ‬المنتج‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬المعيشة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬أقدامهم‭. ‬هذه‭ ‬مشكلة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العناصر‭ ‬ذات‭ ‬الكلفة‭ ‬العالية‭ ‬مثل‭ ‬الأثاث‭.‬

تسمح‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬للعملاء‭ ‬المحتملين‭ ‬‮«‬بوضع‮»‬‭ ‬العنصر‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬أجسامهم،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬أكثر‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬مشترياتهم‭. ‬تستخدم‭ ‬شركات‭ ‬مثل‭ ‬أمازون‭ ‬وإيكيا‭ ‬بالفعل‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬على‭ ‬منصاتها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭. ‬تمت‭ ‬تصفية‭ ‬‮«‬التجربة‭ ‬الافتراضية‮»‬‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مثل‭ ‬Instagram‭ ‬وSnapchat‭ - ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستهلكين‭ ‬بتجربة‭ ‬المكياج‭ ‬أو‭ ‬أغطية‭ ‬الرأس‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬تواصلهم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المشاركة‭ ‬والمشتريات‭.‬