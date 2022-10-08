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يحدث أن يفتش أحدنا في مكتبته عن كتابٍ ما، يحتاج إليه، فتقع عينه على كتاب آخر ينجذب إليه بطريقة لا يقوى على مقاومتها، فينشغل بتصفحه حتى لو كان قد قرأه من قبل، ربما لتنشيط ما احتفظت به الذاكرة من محتواه.

حدث هذا معي أمس. كنت أبحث عن كتاب، سألني عنه صديق. في غمرة البحث لفتني كتابان متجاوران؛ فالكتب أيضاً تتجاور كما البشر، وكما أشجار الغابات. وأظن أن ما جعلهما يلفتان انتباهي هو أني وجدت في عنوانيهما تشابهاً ما، وحتى في جوانب من محتواهما، فكل واحد منهما هو حوار مع أديب معروف؛ الأول وعنوانه: «صورة شخصية في السبعين» عبارة عن حوارات مطوّلة مع جان بول سارتر، والثاني هو أيضاً حوارات مطولة مع هنري ميللر وعنوانه: «اعترافات هنري ميللر في الثمانين».

الكتاب الأول من إصدار «دار شرقيّات»، وبترجمة أحمد عمر شاهين، والثاني صدر ضمن سلسلة «كتاب الهلال»، ومن ترجمة خالد النجار.

نحن إذن إزاء ما يشبه سيرتي قامتين مهمتين، وقد قطعا من عمريهما شوطاً يقدّر بالعقود، سبعة في حال سارتر، وثمانية في حال ميللر. وأذكر أني قرأت الكتابين، أو على الأقل أجزاء منهما، قبل سنوات، ولا أستبعد أبداً أن أكون قد تناولت أحدهما، أو حتى الاثنين، في مقالات سابقة.

وفي سيرة الرجلين لن نتعرف فقط إلى مسيرة فكرية وأدبية وإنسانية حافلة، وإنما ستستوقفنا ذاكرتهما اليقظة، وهما يستعيدان محطات تلك السيرتين، رغم عمريهما المتقدمين، خاصة في حال ميللر.

وأنا أعيد تصفح الكتابين واحداً تلو الآخر، وجدتُ شيئاً له علاقة بالحاضر الذي نحن فيه، جاء على لسان ميللر وهو يتحدث عن المستقبل، كما بدا يومها في عينيه، حين ذكّره محاوره بما أتى عليه في كتابه «يوم أحد بعد الحرب»، من أن عصر أوروبا الثقافي قد ولى، وأن القارة ستشهد ما وصفه ب«الغزو الآسيوي»، وهو تعبير مخاتل وحمّال أوجه، فردّ عليه أنه بات يرى أن هذه الإمكانية قد زادت، وأن البلد الذي سيكون الأهم في العالم هو الصين وليس روسيا.

ثمة نبوءة أخرى تتصل بالهند. يومها لم تكن الهند بالقوة التي باتت عليها اليوم، لكنه تساءل: «من يدري ما ستكون عليه وما ستفعله بعد عشر سنوات».