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أكثر المتفائلين بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وفق مخطط الاقتراح الأميركي، كان يتوقع أن تحدث تطورات مفاجئة تجمّد المفاوضات وترحلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. هذا النوع من الاتفاقات إذا قُيض له أن يصل إلى خواتيمه بالتوقيع النهائي، سيكون اتفاقاً استراتيجياً ينهي الصراع وأي مواجهة أو تصعيد في المنطقة البحرية وتحييدها، لذا كان يتوقع أن تظهر اعتراضات على المقلبين مغلفة بشروط جديدة تعطل الاتفاق من أساسه، أو تمدد البحث فيه إلى مراحل لاحقة. هذا ما حدث أخيراً على وقع تطورات يشهدها العالم أيضاً، وتصعيد في ملفي النفط والغاز، حيث رفضت إسرائيل الملاحظات اللبنانية على المقترح الأميركي، على الرغم من أنها لا تؤدي إلى تغيير جذري في المضمون العام للاتفاق وفق المسؤولين اللبنانيين.



جاء الرفض الإسرائيلي وسط معارك داخلية على أبواب الانتخابات، ويبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد تعرّض لضغوط كي لا يسير بصيغة الاتفاق الحالية، وإن كانت برعاية أميركية وإشراف مباشر منها، لكن الهدف المخفي لليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو هو إطاحة الاتفاق ومحاولة تحسين وضعه الانتخابي باللعب على الأمن والمواجهة مع "حزب الله"، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول مصير الاتفاق، وما إذا كانت الأجواء ستكون مناسبة بعد الانتخابات للسير به إسرائيلياً وفق المخطط الحالي.

حتى الآن لا يعني الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية التي تتركز على خط العوامات والسيادة على حقل قانا من دون تدخل إسرائيلي لا في التنقيب أو الحفر ولا في التصدير لاحقاً، وكذلك في المنطقة الأمنية، لا يعني إطاحة الاتفاق كلياً، بل يبدو، على الرغم من الاستنفار الأمني للاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، أنه لتمديد المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذ إن إسرائيل أو حكومتها الحالية الانتقالية كانت تبحث عن ذريعة لإطالة أمد المفاوضات حول الملف، تجنباً لتصعيد واسع قبل الانتخابات. لكن هذا الأمر قد لا يمنع تدهور الأوضاع، خصوصاً إذا قررت إسرائيل البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل توقيع الاتفاق، لذا يظهر في المعادلة الإسرائيلية أنها لا تريد أن تعطي "حزب الله" انتصاراً يمكنه من فرض ما يريد مستقبلاً في الحدود البرية للبنان، ما دام هو الذي أعطى الضوء الأخضر للموافقة اللبنانية على المقترح الأميركي.



لا يتعلق الأمر بملاحظات إسرائيلية مقابل ورقة لبنان بالتعديلات التي سلّمها إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، فخيار الحرب وتوجيه ضربات إلى "حزب الله" لا يزال قائماً في إسرائيل، وإن كان لا أحد يريد الحرب حالياً، فيما الحزب متحفز لقصف حقل كاريش إذا بدأت عملية الاستخراج، لكنه اضطر إلى التراجع وخفض السقف بالموافقة على مضمون الاتفاق، وإن كان يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز للمقاومة التي دعمت الدولة في مفاوضاتها. وعلى ما يبدو أن هناك أسباباً أخرى لرفض الملاحظات اللبنانية وتجميد الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وأيضاً الاستحقاقات اللبنانية، فالاتفاق بصيغته الحالية لا ينهي الصراع مع لبنان ولا يُضعف "حزب الله"، فإذا مُنح الأخير هذا الإنجاز سيستثمره على غير صعيد لبنانياً وإقليمياً وأمام القوى الكبرى. لذا بدأت تظهر في إسرائيل مشاريع تتخطى الاتفاق وهي أُبلغت إلى الأميركيين، بأن يكون اتفاق الترسيم مدخلاً لترتيبات أمنية واتفاقات تتخطى المنطقة البحرية وصولاً إلى فرض حالة من التطبيع، علماً أن المسؤولين اللبنانيين ومعهم "حزب الله" يعرفون أن الاتفاق بصيغته الحالية لا يؤمّن حقوق لبنان كاملة في ثروته، وهو يحقق نوعاً غير مباشر من التطبيع، وإن كان جرى الفصل بين الترسيم البحري والترسيم البري.



يبدو أحد الأمثلة على الوجهة الإسرائيلية حول الاتفاق، الحديث عن التعويضات المالية لما تسميه إسرائيل التنازل عن حقل قانا، فهي تريد انتزاع اعتراف لبناني بمنحها أموالاً عن الحقل، لكن لبنان رفض هذا الأمر، وإن كان يعرف أن تولي شركات التنقيب والحفر والاستخراج هذه العملية هو نوع من أنواع التطبيع، لأن أي أموال تصل إلى إسرائيل من حقل قانا هي أموال لبنانية. أما الأهم بالنسبة إلى لبنان وهو ملف التطبيع الأمني، فرفضه لخط العوامات هو لقطع الطريق أمام أي تطبيع من هذا النوع، لأنه يؤدي إلى الاعتراف بحدود نهائية لإسرائيل.



وبينما تشير المعلومات إلى أن الوسيط الأميركي لم يكن مرتاحاً للملاحظات اللبنانية، ويعتبرها بمثابة ألغام أمام الاتفاق وأن إسرائيل سترفضها، لن يكون في مقدوره ممارسة الضغط باسم الإدارة الأميركية على إسرائيل في موسم الانتخابات، وكذلك انشغال إدارة جو بايدن بالتحضير للانتخابات النصفية، ما يعني أننا ربما وصلنا إلى مرحلة حرجة تحمل علامات على تجميد الاتفاق، وربما إطاحته إذا تغيرت المعادلات في الانتخابات الإسرائيلية أو حدثت تطورات إقليمية ودولية كبرى، من الحرب الروسية – الأوكرانية إلى المفاوضات النووية، أو وصلت الأمور إلى حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل.



تجميد الاتفاق سيغيّر من أولويات "حزب الله" الذي كان اعتبره انتصاراً من صنعه، بدءاً من المسيّرات فوق حقل كاريش، حين رفع السقف قبل أن يتنازل إلى حدود الخط 23 ومعه حقل قانا للبنان. الحسابات تغيّرت اليوم، بعدما راهن الحزب على أن إسرائيل لن تتمكن من الهروب من الاتفاق، وكان قد بدأ يتجهز لاستثماره في الداخل اللبناني وفي استحقاقي الحكومة والرئاسة، وعليه بات خيارا الحرب والمواجهة أقرب، خصوصاً إذا أُطيح الاتفاق نهائياً ووصلت الأمور إلى حالة الانسداد، إذ سيخرج "حزب الله" لينفذ تهديداته بالردّ العسكري المباشر.



سنشهد مجدداً رفع "حزب الله" عنوان سلاحه وقوته، تماماً كما حدث قبل التقدم في الاتفاق وفق المقترح الأميركي. سيعلن أن مهمته الحفاظ على الثروة اللبنانية والانطلاق من نقطة جديدة، ربما هي أخطر على لبنان من أوقات سابقة، مثلما فعل حين اعتبر أن سلاحه وصواريخه ومسيّراته ستكون هي لحماية عمليات التنقيب والاستخراج والتصدير بعد الاتفاق، والبقاء على جهوزية في البر. لذا سنكون أمام معادلة جديدة من اللا استقرار، ومرحلة قد تقضي على ما تبقى من إمكانات النهوض بالبلد من جديد