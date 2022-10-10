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تستمر الإنجازات التي يعلن عنها أسبوعياً هنا في المملكة، فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونقرأ ونسمع ونشاهد عن خبر في أحد القطاعات المهمة التي تساهم في التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في أحد أهم مستهدفاتها، ويقود هذا الحراك الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الترفيهي الثقافي ملهم الوطن وعراب الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-.

سيطر الخبر الأهم خلال الأيام الماضية وهو إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله- عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة، وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

ستعمل شركة "داون تاون السعودية" خلال الفترة القادمة على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جازان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك، وحيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.

إن شركة داون تاون السعودية لم تكن الأولى في مشاريع تطوير المدن والاهتمام بها فهناك الكثير من الهيئات والإستراتيجيات التي تستهدف المدن الكبرى ومشاريعها التنموية، والتي رصدت لها الميزانيات الضخمة، وهذا ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، فهناك الدور الفعال الذي تقوم به المدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وعليه فان المناطق الـ 13 والتي هي مناطق المملكة بكل محافظاتها ومدنها وقراها هي محل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة من أجل أخذها إلى مراحل متقدمة من التطور والعمران الذي يتوافق مع الحراك الذي يحدث في المملكة مستهدفاً كل المجالات بلا استثناء والنهضة التي تعيشها البلاد منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- زمام الحكم، وعليه فإن ما يحدث وسيحدث ليس مستغربا بل إننا نتوقع في قادم الأيام الكثير من المشاريع والبرامج والمبادرات التي تستهدف المدن المختلفة في مناطق المملكة وهي مسألة تخطيط وتنظيم لكل المشاريع التي تأخذ وقتها تباعاً من أجل نهضة نوعية وقفزات تنموية وبرامج واضحة وفق خطط وضعت بكل عناية واهتمام.

سنتابع بكل اهتمام وسنفرح لكل إنجاز وسنشارك بعضنا البعض كل نجاح يحدث في هذا الوطن العظيم، فقادم الأيام حبلى بذلك.. وعمار يا وطن.