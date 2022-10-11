قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬كارولينسكا‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فوز‭ ‬عالِم‭ ‬الأحياء‭ ‬السويدي‭ ‬‮«‬سفانتي‭ ‬بابو‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬والفسيولوجيا‭ ‬لعام‭ ‬2022؛‭ ‬لمساهمته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬تسلسل‭ ‬جينات‭ ‬الإنسان‭ ‬البدائي‭ ‬وفي‭ ‬تأسيس‭ ‬علم‭ ‬جينات‭ ‬الحفريات‭ ‬القديمة‭.‬

واعتبرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المكلفة‭ ‬باختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬أن‭ ‬اكتشافات‭ ‬‮«‬سفانتي‭ ‬بابو‮»‬‭ ‬أرست‭ ‬الأساس‭ ‬لاستكشاف‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬البشر‭ ‬كائنات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إظهار‭ ‬الاختلافات‭ ‬الجينية‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬جميع‭ ‬البشر‭ ‬الأحياء‭ ‬عن‭ ‬البشر‭ ‬المنقرضين‭.‬

العالم‭ ‬سفانتي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬67‭ ‬عاما،‭ ‬وقد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬كاملة‭ ‬بمفرده،‭ ‬ووفق‭ ‬البيان‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬ماكس‭ ‬بلانك‭ ‬للأنثروبولوجيا‭ ‬التطورية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬عالم‭ ‬نوبل‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬درس‭ ‬علم‭ ‬المصريات‭ ‬والطب‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حياته‭ ‬وكطالب‭ ‬دكتوراه‭ ‬درس‭ ‬علم‭ ‬المناعة‭ ‬واستطاع‭ ‬بابو‭ ‬ان‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬حيًّا‭ ‬في‭ ‬المومياوات‭ ‬المصرية‭ ‬القديمة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اكتسب‭ ‬شهرةً‭ ‬مهنيةً‭ ‬باعتباره‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أبحاث‭ ‬علم‭ ‬الوراثة‭ ‬القديمة؛‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬علماء‭ ‬الوراثة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬جينومات‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬القديمة،‭ ‬ويستخلصون‭ ‬استنتاجات‭ ‬حول‭ ‬مسار‭ ‬التطور‭.‬

بشكل‭ ‬مبسط‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬بالها‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬اتينا‭ ‬وما‭ ‬علاقتنا‭ ‬باجدادنا؟‭ ‬أنجز‭ ‬‮«‬سفانتي‭ ‬بابو‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬بحثه‭ ‬الرائد‭ ‬شيئًا‭ ‬مستحيلا،‭ ‬إذ‭ ‬اكتشف‭ ‬تسلسل‭ ‬جينوم‭ ‬إنسان‭ ‬النياندرتال‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬البشر‭ ‬المنقرضين،‭ ‬واكتشف‭ ‬اكتشافًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬لإنسان‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬سابقًا‭ ‬يسمى‭ ‬دينيسوفا‭.‬

الأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬وجد‭ ‬بابو‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬الجينات‭ ‬نُقلت‭ ‬من‭ ‬أشباه‭ ‬البشر‭ ‬المنقرضة‭ ‬إلى‭ ‬البشر‭ ‬الحاليين‭ ‬بعد‭ ‬الهجرة‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬سبعين‭ ‬ألف‭ ‬عام‭. ‬وهذا‭ ‬الانسياب‭ ‬القديم‭ ‬للجينات‭ ‬إلى‭ ‬البشر‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليًا‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بفهم‭ ‬فيزيولوجيا‭ ‬الجسم‭. ‬مثلًا،‭ ‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬البشري‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬وعلى‭ ‬التكيف‭ ‬البيئي‭ ‬والتطور‭.‬

لن‭ ‬اطيل‭ ‬عليكم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬باضافة‭ ‬بسيطة‭ ‬اكتشافات‭ ‬بابو‭ ‬تعد‭ ‬مرجعًا‭ ‬فريدًا‭ ‬يستخدمه‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬لفهم‭ ‬التطور‭ ‬البشري‭ ‬والهجرة‭ ‬فهمًا‭ ‬أفضل‭ ‬واستطاع‭ ‬العلماء‭ ‬الآن‭ ‬فهم‭ ‬التسلسلات‭ ‬الجينية‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬أسلافنا‭ ‬المنقرضين‭ ‬وأنها‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬فيزيولوجيا‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭. ‬