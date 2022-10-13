اتفاق يعطي لبنان حقوقه في دخل نفطي، أو أي دخل آخر أمر طبيعي. لكن إخراج الإعلان عنه مضحكاً، كمثل القول إن المفاوضين توقفوا 36 ساعة عند كلمتين وتصببوا عرقاً وبعد 36 ساعة كاملة حق الحق وجهض الباطل.

اتفاق مع إسرائيل برعاية أميركية لم تتوقف لحظة واحدة، ختم بمكالمة هاتفية بين جو بايدن والرئيس اللبناني. أي اتفاق مع «الجانب الصهيو - أميركي». وفي حين تُتهم السفيرة الأميركية عادة «بالتدخل السافر» في شؤون لبنان، كلما طلع على بالها فنجان قهوة عند مسؤول لبناني، فإنها هذه المرة صورت تسلم عون نص الاتفاق كما دوّنه الأميركيون.

كان الخوف في أوساط العونيين أن يخرج الرئيس من بعبدا قبل الإعلان عن أن «لبنان أصبح دولة نفطية». وأن تعطى هذه الهدية للرئيس المقبل، إذا ما أقبل، لكن المبعوث الأميركي نشط في الرحلات المكوكية بين العدو الإسرائيلي حتى اطمأن الجميع إلى «اقتسام عادل» وزوال خطر الحرب بسبب حقل «كاريش»

المهم طبعاً في كل ذلك، ما هو مهم، وليس ما هو مضحك أو مثير للضحك الشديد مثل التصبب عرقاً طوال 36 ساعة. وواضح أن الهدف من هذه «التعريقة» (من تصبب عرقاً) هو القول بأن لبنان لم يكن أقل تشدداً من مصر في مفاوضاتها حول طابا. ومن علامات السعادة الأخرى في هذا الحدث عودة الدولة اللبنانية إلى الظهور كدولة لها وجود. صحيح أنها لا تستطيع تشكيل حكومة، أو انتخاب رئيس جمهورية، أو وقف انهيار الاقتصاد، لكنها قادرة على اتخاذ قرارات تاريخية مثل ترسيم الحدود، وإقناع «حزب الله» بقبولها أيضاً. مكالمة بايدن هدفها تشجيع عون على استعادة المزيد من الدولة وطمأنة إسرائيل إلى أن واشنطن ترعى الاتفاق على مستوى البيت الأبيض وليس فقط على مستوى الوسطاء.

وقد يكون في الأفق شيء آخر ما دامت الآفاق والأبواب مفتوحة إلى هذا الحد. كأن ترفع أميركا مثلاً اسم صهر الرئيس عون، جبران باسيل، عن لائحة العقوبات. ويكون ذلك بعد 36 ساعة من التصبب عرقاً.