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يرى الروس أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها كتلة الغرب يريدون إلحاق هزيمة بهم من أجل تحجيم نموها الاقتصادي، وعرقلة تأثيرها السياسى فى كثير من دول العالم، بينما يرى الغرب أن روسيا فى طريقها لأن تكون دولة واسعة النفوذ، تملك مفاتيح القرار فى كثير من بؤر الصراع فى العالم، فتغلق ما تشاء وتفتح اللهيب فيما تشاء؛ ما يجعل مصالح الغرب مهددة فى كل مكان.

وكان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ساحة الصراع الحتمية التى بسببها انتقلت المعركة من مجرد تصريحات وتحركات أحادية إلى ما يشبه المواجهة المباشرة، ورغم أنها حتى الآن مواجهة غير محددة الأطراف والأهداف، وشحيحة فى معلوماتها، فإن اندلاعها واستمرارها هذا الوقت يدلان على أننا مقبلون على شىء ما.

فى كل يوم يتحدث الروس وباحثو مراكزهم السياسية عن نظام سياسى عالمى جديد، يسعون لإيجاده، هم يرون أن التحالف الغربى مع الولايات المتحدة لن يكون قادرًا على تأكيد قيادتهم العالمية، ولن يكون ضامنًا لتعزيز نظام القطب الواحد، لهذا يلجأ إلى ما يسمونه «الافتراءات» التى تتهم روسيا بأنها الجانى والسبب الرئيسى فى اندلاع الصراع الحالى.

هم يرون كذلك أن هناك فرصة جيدة للعالم (خارج نطاق الغرب وأمريكا وروسيا) فى أن يكوِّن ما يذكّرهم بحركة «دول عدم الانحياز» التى أسستها مصر ويوغسلافيا والهند فى ستينيات القرن الماضى، فيقولون إن الكثير من الدول التى رفضت الانضمام إلى وجهة النظر الغربية فى هذا الصراع لها أن تصنع جبهة خارجة ومنفصلة عن حسابات القطبين المتصارعين.

إذن، كما يرى خبراء السياسة الروس، فإن النظام العالمى الجديد قد يتشكل من قطبين، وتكتل آخر سيد قراره فيما يخص الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار؛ لذا فإنهم ينصحون قادتهم بالتحرك السريع نحو هذا التكتل غير المنحاز، أولًا لضمان عدم انضمامه للكتلة الغربية وأمريكا، ولضمان استقرار واضح فى الاقتصاد الروسى، الذى من المؤكد أن يكون قد أصابه الإرهاق من الحرب ومن المقاطعة المستمرة.

ولا يخفى على الروس ولا الأمريكان والغرب أن الكتلة التى يقصدها الخبراء القريبون من الكرملين، أهم عنصر فيها هم العرب والخليج، الذين يمتلكون النفط، ويمتلكون استقرارًا ما فى القرارات السياسية والاقتصادية؛ ما يدفعهم إلى أن يكونوا فى قائمة أهم الكتل تأثيرًا فى النظام العالمى الجديد الذى يراه الروس قريبًا.

لقد برزت التحولات الأساسية للمشهد السياسى الدولى بقوة خلال الفترة الأخيرة، والتى من الواضح أنها ستبرر التفعيل النوعى لدور العالم غير الغربى وغير الروسى، فى طريق إلى نظام متعدد الأقطاب، من الوارد فيه إنشاء بعض التجمعات التى تشكل بديلًا حقيقيًّا للتحالفات القائمة بالفعل.

وأكررها، وسأظل أكرر أن الظروف أعادت للمنطقة هيبتها، وساهم فى تحقيق ذلك الموقف المتزن من الكتلة العربية والخليجية إزاء هذا الصراع. لقد سنحت الظروف لأن يرانا الروس مسؤولين عن ضمان عمل الاقتصاد والتجارة العالميين واستقرار العلاقات الاقتصادية فى العالم.

ويبقى التساؤل: هل نحن بالفعل فى الطريق إلى نظام عالمى جديد؟، وهل سيكون لنا دور فيه؟!.