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تحوّلت الحياة وتحديداً الحياة الشبابية الجامعية بشكلٍ لافت خلال العقود الثلاثة الغابرة. زالت المسافات المنبرية كليّاً بين الأساتذة والطلاب إلى الحدود التي جعلت تلك الأجيال تظهر أمامي «رقميّة»،«إنترنتيّة» «عربية/أجنبية» مركونة هوياتها بين قوسين، مسكونةً بملامح التغيير وحدّة القرار والتفكير والتدبير والنقد الصاخب لتنعكس الصورة التي نشهدها في جامعات الغرب. الجامعة تجمع بكونها مختبر القيادات الغني للمستقبل الوطني والحضاري.



للشباب بريق خاص مشوّق في مظاهرهم وسلوكهم ومجادلاتهم الذكية البرّاقة. قد يكون البريق هذا دمغة عالمية تجمع نهضة الأجيال المعاصرة المتشابهة، تماماً كما الوشم فوق أذرعتهم الذي يترك استحساناً أو رفضاً يختلف باختلاف ثقافات المجتمعات المتقلبة بين الحداثة والتقليد والتي لم تحسم أمورها بعد. تكثر العلامات الفارقة الظاهرة التي تُفصح عن تمايز الأجيال بين الآباء والأبناء والأساتذة وتنوع أمزجتهم وتطلّعاتهم حيث تنبت الميول وتقوى الحاجات مع متغيرت الأمس واليوم.

لو أخذنا بالشكل مسألة الذوق لدى أجيال «الفاست فود» أي (الوجبة السريعة) والعبوات المضغوطة بالمشروبات الغازية التي تملأ الجادات والساحات فتخالها طازجة تستدعيك وتُلهب الشهيّات، أو لو أخذنا «النسكافيه» و«المايكرويف» وكل المشتقات السريعة الذوبان حتى الكتابة والصور، نجد التفسير اللذيذ الذي يحمل إلينا تلك الحياة المعاصرة / اللعبة المضغوطة في معظم عواصم العالم عبر سلطات الغواية والركض والسرعات وأنغام الإعلانات الموسيقية في الشاشات اللامتناهية.

هكذا يتمدّد الإنسان الرقمي لا الجامعي وحسب بملامحه في الدنيا متباهياً بالجينز الممزّق، وذراعه الموشومة يتحدّى فصل الشتاء دليل القوة والمعاصرة والموضة، ولو أنّ الأمر يذكّرنا برعاة البقر في الأفلام والإعلانات مع ادراكنا أنّه أساساً من الميراث الهندي الشرقي القديم. ديدنهم عادات التسكع جماعات وشرائح تختلط على الأرصفة وفوق الجدران والأحاديث تصدح بإنجليزية قد تغيب عنها اللغة الأم إلاّ نادراً.

طلاّبنا في حالٍ من الدهشة الدائمة يصرخون في القاعات: «واو، يس» حتّى وأنت تقدّم فكرة غريبة أو كشفاً ما خلال محاضرتك. المشكلة التي تُربك الأساتذة الجامعيين في العالم هو استغراق طلابهم في الشاشات ووسائل التواصل بسب الملل أو لقناعاتهم بأن المعرفة يجب أن تسبقها الحرية بخطىً سريعة في الحرم الجامعي والحياة.

يتطلّع الطلاّب الشباب بلهفة لا تصدق نحو الجامعات الأمريكية. ويُغالون في اعتبارهم أمريكا «الفردوس الأرضي» حيث الانجذاب الكامل بثورة الاتصالات والانترنت والخليوي والسيارات الفارهة حيث السيارة مظهر من مظاهر الرقيّ الاجتماعي الشبابي، وشاهد على القوة والثروة والحرية سواء عند ركنها في مواقف الجامعة أو عبر السرعة الجهنمية مقياس الرجولة والأنوثة.

الطالب الانترنتي قصير النفس. يُقاطع أستاذه بالسؤال: ماذا سيحصل بعد؟ بدلاً من سؤاله: ماذا نفعل بل ماذا فعلنا ؟ هو يفهم بسرعة البرق لأنّه مزوّد بمواصفات الإنسان الرقمي وبطاقات نابضة تجعله نسراً صاروخياً فوق جادات المعلومات من دون أن يكون صاحب اختصاص. تلك هي حياته التي لا تتطلّب المعرفة الكثيرة ولا تخزينها في الأدمغة بقدر ما تستوجب المهارة في فتح النوافذ والسيطرة على مسارب المواقف والمعلومات والصداقات اللامتناهية على مستوى الدنيا. هكذا تصبح عدم الكفاءة هي الكفاءة الجديدة الشاملة حيث تجمع هوية الفرد الخبرات والطاقات التي لا تظهر براعتها وتأخذ دمغتها إلا خلف الشاشات ليتواصل الجميع سوياً فتزول الأقنعة بين الأجيال عن بُعد كما السحر.

هكذا يتراكض الشباب، تحدوهم الرغبة الرقمية الانترنتية وتقنيات الاتصال، لأنّ شعوراً ينتابهم بالإحباط والعجز إن لم يُقيموا في نسيج القشرة الدماغية العليا ووظائفها العالمية المتألقة أبداً. وتبدو السلطة في الانتساب إلى هذا اللحاء البشري مرعبةً، خصوصاً وأنه انتساب يعني أن واحدهم موصول بالبشرية كلها صامتاً أو هامساً لكن الآخرين يسمعون صداه ويرفعون اللايكات والقلوب الحمراء.

قرأت هذا النص على طلاّب الدكتوراه في الإعلام قبل نشره. كتب لي أحدهم على ورقة دسّها في يدي ونحن خارجون من الجامعة: «لكل منّا أن يبثّ اليوم أفكاره وآراءه وموسيقاه وكتبه وصوره ونصوصه، لأوسع جمهور عالميّ عبر مواقع لا تنتهي نطلّ منها إطلالات جميلة«نيتشويّة» على الكون لتهندسه من جديد»؟