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كانت ضجة الذكاء الاصطناعي موجودة منذ فترة، ولكن إذا لم تكن شخصا يشارك بنشاط في العمل على التكنولوجيا فقد لا تقدر مدى انتشار الذكاء الاصطناعي في كل مكان. نحن نستخدم الخوارزميات الذكية في كل مرة نبحث فيها في الإنترنت، ونتسوق عبر الإنترنت، ونتنقل أثناء سفرنا، ونختار كيف نسلي أنفسنا، وندير جداولنا الزمنية، وننفذ مهام لا حصر لها.
هذه الضجة لن تنتهي في أي وقت قريب. وصف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي الذكاء الاصطناعي بأنه «أكثر أهمية من النار أو الكهرباء» من حيث تأثيره على الحضارة الإنسانية. سيستمر النظام البيئي في ايجاد حلول الذكاء الاصطناعي وجعله أكثر سهولة. مع أن البنية التحتية للتكنولوجيا والميزانية (إلى حد ما) لم تعد عائقا صعبا أمام الدخول، سيتمكن أولئك الذين لديهم أفكار جيدة من إنشاء منتجات وخدمات جديدة محسنة بالذكاء الاصطناعي تبسط حياتنا أو تعززها.
سيكون أحد التركيزات القوية لنشاط الذكاء الاصطناعي في عام 2023 حول زيادة العمال. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي حتما إلى اختفاء بعض أنواع الوظائف البشرية، فإن وظائف جديدة ستظهر لتحل محلها. سيفكر أصحاب العمل المسؤولون بشكل متزايد في التنقل في هذا التغيير من خلال تمكين القوى العاملة من الاستفادة الكاملة من الأدوات الجديدة المتاحة لهم.
مجال آخر مثير للمشاهدة هو المحتوى الاصطناعي. يتضمن ذلك تسخير القوة الإبداعية للذكاء الاصطناعي لإنتاج صور أو أصوات أو معلومات جديدة تماما لم تكن موجودة من قبل. تماما كما يفعل الإنسان عندما يرسم صورة أو يكتب ايقاعا موسيقيا. تمكن خوارزميات اللغة الطبيعية أجهزة الكمبيوتر من فهم وإعادة إنشاء اتصالات اللغة البشرية. هذا يعني أنه يمكنني أن أجعل صورتي الرمزية تجيب عن سؤال أو ألقي حديثا بصوتي بدون الحاجة إلى نطق الكلمات. نفس التكنولوجيا تدفع توم كروز التزييفية سيئة السمعة، وقانون الميتافيزيقيا الذي أبهر الجماهير على America’s Got Talent هذا العام. في عام 2023 يمكننا أن نتوقع نموا في استخدام هذا الشكل التوليدي من الذكاء الاصطناعي عبر الترفيه والأعمال إنترنت المستقبل (Metaverse) في هذه المرحلة، أعتقد أن أفضل وصف يمكن تطبيقه على مصطلح metaverse هو مجرد «عالم رقمي أكثر غامرة». قد يبدو هذا غامض بعض الشيء، ولكن لا أحد يعرف حقا كيف ستبدو البيئات الغامرة عبر الإنترنت وتجربة المستخدم من المستوى التالي في غضون خمس سنوات. يعتقد مارك زوكربيرج أن الأمر سيكون حول الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR)، في حين يعتقد منشئو منصات web3 مثل Decentraland أو The Sandbox أنه سيكون أيضا حول اللامركزية والبلوكشين. الأفكار لا يستبعد بعضها البعض، وليس هناك سبب لعدم كون إنترنت الغد لامركزيا ومبنيا حول الانغماس والمحتوى الثلاثي الأبعاد. ولكن مع طرح العديد من الأفكار المتنافسة عندما يتعلق الأمر بتعريف مصطلح metaverse، فليس من المستغرب أن يشعر بعض الناس بالارتباك في عام 2022.
منذ أن بدأ مارك زوكربيرج الضجة العكسية في أواخر عام 2021، قفزت جميع أنواع المنظمات الكبيرة في الصناعات من الخدمات المصرفية إلى الأزياء والترفيه وألعاب الفيديو. لقد فعل معظمهم ذلك ببساطة عن طريق الاستفادة من المنصات الحالية ذات الميول الفوقية مثل اللامركزية أو Roblox أو The Sandbox لإنشاء أول ،«metaverse» إنهم يأملون التواصل مع الموجة الأولى من مستخدمي metaverse الأوائل، بالإضافة إلى إظهار هدوئهم من خلال المشاركة في المراحل المبكرة من «الشيء الكبير التالي». على سبيل المثال، ربما لا تتوقع متاجر التجزئة للملابس Forever 21 كسب الكثير من المال أو تحسين تجربة العملاء لمعجبيها العاديين، مع الوجود الذي أطلقته هذا العام في Roblox. الهدف هو فهم الفرص واختبار التكنولوجيا المتاحة وإظهارها لمساهميها ومجتمع التكنولوجيا أنها قادرة على التحرك بسرعة في الاتجاهات الناشئة
في عام 2023، سيصبح بناء البؤر الاستيطانية وتجريبها أكثر شعبية بشكل كبير بين المنظمات الصغيرة، بينما بالنسبة إلى العلامات التجارية العالمية المعنية بالفعل، سيبدأ كل شيء في العمل معا لإنشاء منتجات وخدمات متماسكة. ستكون هذه مخصصة للاستهلاك السائد بدلا من مجرد إثارة محبي التكنولوجيا والمتبنين الأوائل.
سنبدأ أيضا في رؤية أن metaverse متنقل وما بعد الهاتف المحمول. سنظل نتفاعل معها من أي مكان في العالم وعلى أي أجهزة نحبها. لكن الافتراضي لن يكون دائما هاتفا ذكيا. تشمل الطرق الجديدة التي نصل بها إلى المحتوى وتجربته ونتفاعل معه سماعات الرأس والنظارات الذكية وحتى بدلات التعليقات اللمسية لكامل الجسم، وستحدد هذه (من بين أمور أخرى) الفرص التي يتم إنشاؤها. تحتاج الشركات الراغبة في التأكد من أنها ليست متخلفة عندما يتعلق الأمر بالتكرار التالي للإنترنت الآن إلى التفكير مليا في أمرين: كيف ستستفيد من هذه الفرص لبناء منتجات وخدمات تقدم تجارب أكثر غامرة ومكافأة؟ وكيف يمكنهم الاستفادة من المنصات والأدوات التي أصبحت متاحة لجعل عملياتهم الداخلية أكثر جاذبية وكفاءة؟ قد يعني ذلك بناء القدرات للعمل التعاوني عن بعد والتدريب والتأهيل وإدارة المشاريع.
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