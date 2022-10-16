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كانت‭ ‬ضجة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬شخصا‭ ‬يشارك‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬فقد‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬مدى‭ ‬انتشار‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭. ‬نحن‭ ‬نستخدم‭ ‬الخوارزميات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬نبحث‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ونتسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ونتنقل‭ ‬أثناء‭ ‬سفرنا،‭ ‬ونختار‭ ‬كيف‭ ‬نسلي‭ ‬أنفسنا،‭ ‬وندير‭ ‬جداولنا‭ ‬الزمنية،‭ ‬وننفذ‭ ‬مهام‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭.‬

هذه‭ ‬الضجة‭ ‬لن‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭. ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جوجل‭ ‬ساندر‭ ‬بيتشاي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬الكهرباء‮»‬‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬الحضارة‭ ‬الإنسانية‭. ‬سيستمر‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬ايجاد‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وجعله‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭. ‬مع‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والميزانية‭ (‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭) ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬عائقا‭ ‬صعبا‭ ‬أمام‭ ‬الدخول،‭ ‬سيتمكن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬أفكار‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬جديدة‭ ‬محسنة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تبسط‭ ‬حياتنا‭ ‬أو‭ ‬تعززها‭.‬

سيكون‭ ‬أحد‭ ‬التركيزات‭ ‬القوية‭ ‬لنشاط‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حول‭ ‬زيادة‭ ‬العمال‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيؤدي‭ ‬حتما‭ ‬إلى‭ ‬اختفاء‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الوظائف‭ ‬البشرية،‭ ‬فإن‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭ ‬ستظهر‭ ‬لتحل‭ ‬محلها‭. ‬سيفكر‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬المسؤولون‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬الجديدة‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم‭.‬

مجال‭ ‬آخر‭ ‬مثير‭ ‬للمشاهدة‭ ‬هو‭ ‬المحتوى‭ ‬الاصطناعي‭. ‬يتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬تسخير‭ ‬القوة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لإنتاج‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬أصوات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬جديدة‭ ‬تماما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬الإنسان‭ ‬عندما‭ ‬يرسم‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬يكتب‭ ‬ايقاعا‭ ‬موسيقيا‭. ‬تمكن‭ ‬خوارزميات‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬وإعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬اتصالات‭ ‬اللغة‭ ‬البشرية‭. ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أجعل‭ ‬صورتي‭ ‬الرمزية‭ ‬تجيب‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬أو‭ ‬ألقي‭ ‬حديثا‭ ‬بصوتي‭ ‬بدون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نطق‭ ‬الكلمات‭. ‬نفس‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تدفع‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬التزييفية‭ ‬سيئة‭ ‬السمعة،‭ ‬وقانون‭ ‬الميتافيزيقيا‭ ‬الذي‭ ‬أبهر‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬America’s‭ ‬Got‭ ‬Talent‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬الشكل‭ ‬التوليدي‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عبر‭ ‬الترفيه‭ ‬والأعمال‭ ‬إنترنت‭ ‬المستقبل‭ (‬Metaverse‭) ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬وصف‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬مصطلح‭ ‬metaverse‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬عالم‭ ‬رقمي‭ ‬أكثر‭ ‬غامرة‮»‬‭. ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬هذا‭ ‬غامض‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يعرف‭ ‬حقا‭ ‬كيف‭ ‬ستبدو‭ ‬البيئات‭ ‬الغامرة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وتجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬يعتقد‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرج‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬حول‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬والمعزز‭ (‬VR‭/‬AR‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعتقد‭ ‬منشئو‭ ‬منصات‭ ‬web3‭ ‬مثل‭ ‬Decentraland‭ ‬أو‭ ‬The‭ ‬Sandbox‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬أيضا‭ ‬حول‭ ‬اللامركزية‭ ‬والبلوكشين‭. ‬الأفكار‭ ‬لا‭ ‬يستبعد‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬سبب‭ ‬لعدم‭ ‬كون‭ ‬إنترنت‭ ‬الغد‭ ‬لامركزيا‭ ‬ومبنيا‭ ‬حول‭ ‬الانغماس‭ ‬والمحتوى‭ ‬الثلاثي‭ ‬الأبعاد‭. ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬المتنافسة‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بتعريف‭ ‬مصطلح‭ ‬metaverse،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المستغرب‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬بالارتباك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرج‭ ‬الضجة‭ ‬العكسية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قفزت‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬المنظمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬إلى‭ ‬الأزياء‭ ‬والترفيه‭ ‬وألعاب‭ ‬الفيديو‭. ‬لقد‭ ‬فعل‭ ‬معظمهم‭ ‬ذلك‭ ‬ببساطة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المنصات‭ ‬الحالية‭ ‬ذات‭ ‬الميول‭ ‬الفوقية‭ ‬مثل‭ ‬اللامركزية‭ ‬أو‭ ‬Roblox‭ ‬أو‭ ‬The‭ ‬Sandbox‭ ‬لإنشاء‭ ‬أول‭ ‬،‮«‬metaverse‮»‬‭ ‬إنهم‭ ‬يأملون‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الموجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬metaverse‭ ‬الأوائل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬هدوئهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الشيء‭ ‬الكبير‭ ‬التالي‮»‬‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬متاجر‭ ‬التجزئة‭ ‬للملابس‭ ‬Forever‭ ‬21‭ ‬كسب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬لمعجبيها‭ ‬العاديين،‭ ‬مع‭ ‬الوجود‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬Roblox‭. ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬فهم‭ ‬الفرص‭ ‬واختبار‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتاحة‭ ‬وإظهارها‭ ‬لمساهميها‭ ‬ومجتمع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الناشئة

في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬سيصبح‭ ‬بناء‭ ‬البؤر‭ ‬الاستيطانية‭ ‬وتجريبها‭ ‬أكثر‭ ‬شعبية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬المنظمات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬بينما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالفعل،‭ ‬سيبدأ‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬لإنشاء‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬متماسكة‭. ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬مخصصة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬السائد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬إثارة‭ ‬محبي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والمتبنين‭ ‬الأوائل‭.‬

سنبدأ‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬أن‭ ‬metaverse‭ ‬متنقل‭ ‬وما‭ ‬بعد‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭. ‬سنظل‭ ‬نتفاعل‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬أجهزة‭ ‬نحبها‭. ‬لكن‭ ‬الافتراضي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬دائما‭ ‬هاتفا‭ ‬ذكيا‭. ‬تشمل‭ ‬الطرق‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬نصل‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬المحتوى‭ ‬وتجربته‭ ‬ونتفاعل‭ ‬معه‭ ‬سماعات‭ ‬الرأس‭ ‬والنظارات‭ ‬الذكية‭ ‬وحتى‭ ‬بدلات‭ ‬التعليقات‭ ‬اللمسية‭ ‬لكامل‭ ‬الجسم،‭ ‬وستحدد‭ ‬هذه‭ (‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭) ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤها‭. ‬تحتاج‭ ‬الشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬متخلفة‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالتكرار‭ ‬التالي‭ ‬للإنترنت‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬مليا‭ ‬في‭ ‬أمرين‭: ‬كيف‭ ‬ستستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬لبناء‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬تقدم‭ ‬تجارب‭ ‬أكثر‭ ‬غامرة‭ ‬ومكافأة؟‭ ‬وكيف‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المنصات‭ ‬والأدوات‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬متاحة‭ ‬لجعل‭ ‬عملياتهم‭ ‬الداخلية‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬وكفاءة؟‭ ‬قد‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬للعمل‭ ‬التعاوني‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬والتدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع‭.‬