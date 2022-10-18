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كثيراً ما نسمع قصصاً لبعض الآباء الذين تتدهور عند إحالتهم على التقاعد صحتهم النفسية، لأنهم فقدوا مجتمعهم الوظيفي، الذي قضوا فيه جزءاً طويلاً من العمر، وعادوا إلى المنزل، دون أي عمل يومي، ودون أي فعالية مع المجتمع. والذي حدث هو تغير مفاجئ، مع أنه متوقع، ولحظته الزمنية كانت تقترب يومياً، وتم تجاهلها، ولم يتم التفكير في وقعها وأثرها، إلا بعد تلقي إخطار الإحالة على التقاعد.

البعض من الأبناء، ومن باب البر والحب، يشجعون الأب على التوقف، والبقاء دون عمل، ويقولون إنه من حقه كأب الراحة، أما العمل والتعب والمشقة، فهي المهام المنوطة بهم. ومع سلامة المقصد والنية، ومع التشجيع لمثل تنامي هذه المشاعر من البر والحب، إلا أنها خاطئة، فلا يمكن حث امرأة أو رجل، تعوّد طوال عقود من الزمن على الاستيقاظ صباحاً، والمغادرة إلى مقر العمل، والعودة بعد الظهر، على النوم صباحاً، وألا يكون هناك تأثير داخلي عليه.

ما يحدث أن البعض ممن يتم تقاعدهم عن العمل، يشعرون بالحزن، وتنتابهم مشاعر بأن المقربين منهم والمجتمع قد تخلوا عنهم، وأن الزمن قد تجاوزهم، وهذا غير صحيح، لأن هناك من ينظر لمرحلة التقاعد كمهنة جديدة، كحياة جديدة، يفترض أن يتم الترتيب لها، منذ وقت من الزمن، والتخطيط لتلك النقطة الزمنية، التي نصل فيها للتقاعد، وهذا التخطيط يعني وجود بدائل، يمكن للمتقاعد إنفاق الجهد والوقت فيها بعد تركه وظيفة وعمله.



الدكتور فريدبرج، أستاذ سريري في كلية الطب Mount Sinai Icahn وطبيب نفسي، ومحرر منتدى Academy Forum. تحدث عن هذا الموضوع في مقالة شائقة أقتطف لكم بعضاً من جوانبها، حيث قال: «فكر في التقاعد على أنه خطوة مهنية أخرى، التقاعد هو مهنة، لأنه يستغرق على الأقل نفس الوقت. إذا كنا سننظم ونضع خططاً لحياتنا المهنية، فيجب أن نتبع نفس النهج للتقاعد، علينا أن نفرز ما نعرف أنه يمكننا القيام به بمجرد أن نتوقف عن العمل».



ولا تحسب أن المجالات التي يمكن للمتقاعد تقديم الفائدة فيها شحيحة أو قليلة، بل على العكس، يمكن أن يثري الحياة الاجتماعية من خلال المساهمة التطوعية المعرفية، لأنه يستند إلى خبرات مهنية وحياتية. المهم في هذا السياق، ألا نعتبر راحة الأم أو الأب، المتقاعد، في تركه دون فعالية ونشاط، ولنتذكر أن البقاء في المنزل بين أربعة جدران يجلب المرض والكآبة.